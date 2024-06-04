Фестиваль сериалов «Пилот» объявил конкурсную программу

Смотр пройдет в Иваново с 20 по 23 июня

Стала известна конкурсная программа VI фестиваля сериалов «Пилот», который пройдет в Иваново с 20 по 23 июня.

Сериалом открытия этого года станет исторический детектив Анны Матисон «Плевако» с Сергеем Безруковым в главной роли.

В основной конкурс смотра вошли 15 новых российских сериалов, которые впервые будут показаны индустрии и зрителям. Отбором проектов в этом году занимались сценарист Андрей Золотарев и писатель Сергей Минаев.

– «Взрослые», реж. Екатерина Тодоровская

– «Дайте шоу!», реж. Дмитрий Литвиненко

– «Демис и Марина», реж. Саша Абдуллаев

– «жЫЫЫзнь», реж. Эмиль Никогосян, Александр Бойков

– «Ландыши», реж. Александр Карпиловский

– «Любопытная Варвара», реж. Юрий Коробейников

– «Она такая классная», реж. Александр Домогаров-младший

– «Противостояние», реж. Тимур Алпатов

– «Теория большой лжи», реж. Алиса Шитикова

– «Трудная», реж. Оксана Барковская

– «Убойный отпуск», реж. Сергей Дьячковский

– «Хрущевский синдром: пора взрослеть», реж. Ника Яковлева

– «Черная бухгалтерия», реж. Руслан Данилевич

– «Чистые», реж. Николай Хомерики

– «Эль Русо», реж. Сергей Мокрицкий

Помимо этого, более 10 новых проектов будут представлены в программе «Проекты в производстве» в рамках деловой программы «Пилот. Точки взлета».

Фото: пресс-служба фестиваля