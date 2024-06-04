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Фестиваль сериалов «Пилот» объявил конкурсную программу

Автор: БК

4 июня 2024

Смотр пройдет в Иваново с 20 по 23 июня

Стала известна конкурсная программа VI фестиваля сериалов «Пилот», который пройдет в Иваново с 20 по 23 июня.

Сериалом открытия этого года станет исторический детектив Анны Матисон «Плевако» с Сергеем Безруковым в главной роли.

В основной конкурс смотра вошли 15 новых российских сериалов, которые впервые будут показаны индустрии и зрителям. Отбором проектов в этом году занимались сценарист Андрей Золотарев и писатель Сергей Минаев.

– «Взрослые», реж. Екатерина Тодоровская
– «Дайте шоу!», реж. Дмитрий Литвиненко
– «Демис и Марина», реж. Саша Абдуллаев
– «жЫЫЫзнь», реж. Эмиль Никогосян, Александр Бойков
– «Ландыши», реж. Александр Карпиловский
– «Любопытная Варвара», реж. Юрий Коробейников
– «Она такая классная», реж. Александр Домогаров-младший
– «Противостояние», реж. Тимур Алпатов
– «Теория большой лжи», реж. Алиса Шитикова
– «Трудная», реж. Оксана Барковская
– «Убойный отпуск», реж. Сергей Дьячковский
– «Хрущевский синдром: пора взрослеть», реж. Ника Яковлева
– «Черная бухгалтерия», реж. Руслан Данилевич
– «Чистые», реж. Николай Хомерики
– «Эль Русо», реж. Сергей Мокрицкий

Помимо этого, более 10 новых проектов будут представлены в программе «Проекты в производстве» в рамках деловой программы «Пилот. Точки взлета».

Фото: пресс-служба фестиваля

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