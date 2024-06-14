Кинофестиваль «Пилот» объявил деловую программу
Деловой форум «Пилот. Точки взлета» пройдет в рамках смотра с 21 по 23 июня
Организаторы VI фестиваля сериалов «Пилот» представили деловую программу форума «Пилот. Точки взлета».
В секции «Самый ожидаемый сериал» будут участвовать десять проектов, находящихся на разных этапах производства. В их числе:
– «Гаражники» Михаила Местецкого
– «Первый номер» Клима Козинского с с Евгением Цыгановым, Анной Михалковой, Павлом Деревянко
– «Амура» с Аленой Михайловой
– «Жар» с Даниилом Воробьевым, Аней Чиповской и Марком Эйдельштейном
– «Паль» с Данилом Тябиным и Владимиром Карпуком
– «Последний богатырь. Наследие» Антона Маслова
– «Жвачка» с Дарьей Балабановой и Антоном Рогачевым
– «Побег» с Марией Мацель
– «Куколка» с Анастасией Уколовой
– «Плакса», 2-й сезон
В секции «Самый ожидаемый документальный сериал» будут представлены пилоты документальных сериалов от платформ и телеканалов:
– «Империя. Павел I»
– «Баста "С самых низов"»
– «На крючке: когда звонит мошенник»
– «Тайны Карениной»
– «Киборг»
– «Северный морской путь»
– «Путь лотоса»
Награждение победителей, которые будут определены путем голосования индустрии, состоится на церемонии закрытия кинофестиваля «Пилот».
В рамках документальной секции пройдет презентация линейки документальных сериалов о культуре от РОСИЗО. В программе будут представлены пять проектов, в числе которых:
– «Нефть»
– «Музейные маршруты»
– «ДК СССР. Экскурсия»
– «1812»
– «Усадьбы».
Помимо этого, на форуме состоятся презентации линейки онлайн-кинотеатра KION, телеканала ТНТ и холдинга ВГТРК, Институт развития интернета (ИРИ), а также деловые исследования от Wanta Group, Яндекса, онлайн-кинотеатра Premier и многое другое.
Подробное расписание II Всероссийского делового форума «Пилот. Точки взлета», который пройдет с 21 по 23 июня, появится в ближайшее время на официальном сайте.
Сам VI фестиваль российских сериалов «Пилот» пройдет с 20 по 23 июня в городе Иваново.
Фото: кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»