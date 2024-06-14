Кинофестиваль «Пилот» объявил деловую программу

Деловой форум «Пилот. Точки взлета» пройдет в рамках смотра с 21 по 23 июня

Организаторы VI фестиваля сериалов «Пилот» представили деловую программу форума «Пилот. Точки взлета».

В секции «Самый ожидаемый сериал» будут участвовать десять проектов, находящихся на разных этапах производства. В их числе:

– «Гаражники» Михаила Местецкого

– «Первый номер» Клима Козинского с с Евгением Цыгановым, Анной Михалковой, Павлом Деревянко

– «Амура» с Аленой Михайловой

– «Жар» с Даниилом Воробьевым, Аней Чиповской и Марком Эйдельштейном

– «Паль» с Данилом Тябиным и Владимиром Карпуком

– «Последний богатырь. Наследие» Антона Маслова

– «Жвачка» с Дарьей Балабановой и Антоном Рогачевым

– «Побег» с Марией Мацель

– «Куколка» с Анастасией Уколовой

– «Плакса», 2-й сезон

В секции «Самый ожидаемый документальный сериал» будут представлены пилоты документальных сериалов от платформ и телеканалов:

– «Империя. Павел I»

– «Баста "С самых низов"»

– «На крючке: когда звонит мошенник»

– «Тайны Карениной»

– «Киборг»

– «Северный морской путь»

– «Путь лотоса»

Награждение победителей, которые будут определены путем голосования индустрии, состоится на церемонии закрытия кинофестиваля «Пилот».

В рамках документальной секции пройдет презентация линейки документальных сериалов о культуре от РОСИЗО. В программе будут представлены пять проектов, в числе которых:

– «Нефть»

– «Музейные маршруты»

– «ДК СССР. Экскурсия»

– «1812»

– «Усадьбы».

Помимо этого, на форуме состоятся презентации линейки онлайн-кинотеатра KION, телеканала ТНТ и холдинга ВГТРК, Институт развития интернета (ИРИ), а также деловые исследования от Wanta Group, Яндекса, онлайн-кинотеатра Premier и многое другое.

Подробное расписание II Всероссийского делового форума «Пилот. Точки взлета», который пройдет с 21 по 23 июня, появится в ближайшее время на официальном сайте.

Сам VI фестиваль российских сериалов «Пилот» пройдет с 20 по 23 июня в городе Иваново.

Фото: кадр из сериала «Последний богатырь. Наследие»