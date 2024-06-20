В Иваново стартовал VI фестиваль сериалов «Пилот»

Лучшим шоураннером прошлого года была названа Александра Ремизова

В Иваново в историческом здании железнодорожного вокзала состоялась торжественная церемония открытия ежегодного фестиваля «Пилот».

Ведущей церемонии выступила актриса Ольга Сутулова. С видеоприветствием к гостям обратился президент фестиваля Валерий Тодоровский.

Специальный приз фестиваля «Актёр – Главный герой» по итогам 2023 года получил Иван Янковский. Лучшим шоураннером прошлого года была названа Александра Ремизова.

По окончании торжественной церемонии гости увидят первую серию исторического детектива «Плевако» с Сергеем Безруковым и Даниилом Воробьевым в главных ролях. Производством проекта занимались Институт развития интернета, ТПО «Рок», телекомпания НТВ и онлайн-кинотеатр Premier.

В основной конкурс смотра вошли 15 новых российских сериалов, которые впервые будут показаны индустрии и зрителям. Отбором проектов в этом году занимались сценарист Андрей Золотарев и писатель Сергей Минаев.

По традиции, основные призы на «Пилоте» вручает профессиональное жюри. В этом году в его состав вошли режиссеры Клим Шипенко, Владимир Котт, Петр Буслов и Юрий Быков. Помимо этого, обладателя одной из главных наград фестиваля «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей» выберут жители Иваново путем голосования на показах.

Две внеконкурсные секции – «Самый ожидаемый сериал» и «Самый ожидаемый документальный сериал» – пройдут в рамках деловой программы форума. Награждение победителей в данных категориях также состоится на церемонии закрытия кинофестиваля «Пилот» 23 июня.