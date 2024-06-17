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Фестиваль сериалов «Пилот» представил жюри

Автор: БК

17 июня 2024

Смотр откроется в Иваново 20 июня

Стал известен состав профессионального жюри основного конкурса VI фестиваля российских сериалов «Пилот», который пройдет в городе Иваново с 20 по 23 июня.

В него вошли режиссеры Клим Шипенко, Владимир Котт, Петр Буслов и Юрий Быков.

Жюри выберет победителей в категориях «Лучший пилот сериала», «Лучший сценарий», «Лучший режиссер», «Лучший актер сериала» и «Лучшая актриса», а также «Лучший актерский ансамбль».

Второй главной наградой фестиваля является приз «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей» – победителя определяют жители Иваново путем голосования на показах. 

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