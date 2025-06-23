Фестиваль сериалов «Пилот»: церемония закрытия

Фоторепортаж из центра «Солярис»

22 июня в Иваново завершился VII фестиваль сериалов «Пилот». Ведущим выступил актер Антон Филипенко, который много шутил, импровизировал и появился на сцене с «невестой», которую якобы нашел на прошлом смотре.

Лучшим пилотом по мнению профессионального жюри стал сериал «Дыши» Анны Кузнецовой. Зрители проголосовали за комедию «Олдскул» Александра Жигалкина. Полный список победителей доступен по ссылке.

Гостями мероприятия стали Анна Банщикова, Влад Ценев, Полина Ауг, Владимир Канухин, Юлия Волкова, Никита Плахотнюк, Илья Ермолов и другие.

Фото: Анна Темерина

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23.06.2025