В Москве состоялась торжественная церемония вручения Премии Гильдии кастинг-директоров России

Фоторепортаж из театра Et cetera

26 мая в театре Et cetera в третий раз была вручена Премия Гильдии кастинг-директоров России.

Награду за лучший актерский ансамбль художественного фильма получила кастинг-директор Ирина Лаврентьева (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД), а за лучший актерский ансамбль сериала – Татевик Залинян («Трасса») и Наталья Титова («Плевако»). Полный список победителей доступен по ссылке.

Гостями церемонии стали Сергей Безруков, Анна Матисон, Дарья Мороз, Александр Яценко, Сабина Ахмедова, Александра Ребенок, Сергей Бурунов, Аглая Тарасова, Леонид Бичевин, Ольга Сутулова, Вильма Кутавичуте, Артем Ткаченко, Екатерина Стеблина, Ольга Лерман, Алла Сигалова, Алексей Розин, Софья Лебедева, Полина Максимова, Данила Воробьев, Валентина Мазунина, Сергей Бондарчук, Алексей Герман, Елена Окопная, Дмитрий Чеботарев и Лиза Климова, Иван Макаревич, Алена Хмельницкая, Риналь Мухаметов, Александра Урсуляк, Стася Толстая, Илья Учитель, Елена Панова, Макар Кожухов, Артем Аксененко, Анастасия Микульчина, Никита Тарасов, Дарья Екамасова, Влад Коноплев, Карина Александрова, Сергей Горошко, Влад Ценев, Елизавета Юрьева, Денис Шведов, Егор Корешков, Ольга Лерман, Иван Добронравов, Антон Филиппенко, Ирина Пегова, Владимир Котт, Михаил Тройник, Елена Муравьева, Егор Корешков, Кристина Асмус, Мариэтта Цигаль-Полищук, Александр Самойленко, Ангелина Стречина и другие.

Фото: Ксения Угольникова

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27.05.2025