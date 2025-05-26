Стали известны лауреаты третьей профессиональной премии Гильдии кастинг-директоров

Ведущим торжественной церемонии стал сценарист и продюсер Андрей Золотарев

26 мая в московском театре Et Сetera состоялась третья профессиональная премия Гильдии кастинг-директоров.

Награду за лучшую мужскую роль досталась Артему Быстрову («Лихие»), а за лучшую женскую роль – Карине Разумовской («Трасса»).

Ведущим торжественной церемонии выступил сценарист и продюсер Андрей Золотарев.

Полный список лауреатов

• Лучший дебют – Полина Цыганова (110)

• Лучшая мужская роль – Артем Быстров («Лихие»)

• Лучшая женская роль – Карина Разумовская («Трасса»)

• Лучшая мужская роль второго плана – Павел Ворожцов («Дайте шоу»)

• Лучшая женская роль второго плана – Мария Смольникова («Плевако»)

• Открытие года – Диана Арбенина («Обоюдное согласие», 2-й сезон)

• Специальная номинация Premier – Юлия Волкова («Тайга», «Жвачка»)

• Специальная номинация гильдии кастинг-директоров – Наталия Терпсихорова

• Лучший кастинг регионального фильма – Михаил Лукачевский (ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ)

• Лучший актерский ансамбль художественного фильма – Ирина Лаврентьева (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД)

• Лучший актерский ансамбль многосерийного художественного фильма – Наталья Титова («Плевако») и Татевик Залинян («Трасса»)

Фото: кадр из сериала «Лихие»