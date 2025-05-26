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Стали известны лауреаты третьей профессиональной премии Гильдии кастинг-директоров

Автор: Илья Кувшинов

26 мая 2025

Ведущим торжественной церемонии стал сценарист и продюсер Андрей Золотарев

26 мая в московском театре Et Сetera состоялась третья профессиональная премия Гильдии кастинг-директоров.

Награду за лучшую мужскую роль досталась Артему Быстрову («Лихие»), а за лучшую женскую роль – Карине Разумовской («Трасса»).

Ведущим торжественной церемонии выступил сценарист и продюсер Андрей Золотарев.

Полный список лауреатов
• Лучший дебют – Полина Цыганова (110)
• Лучшая мужская роль – Артем Быстров («Лихие»)
• Лучшая женская роль – Карина Разумовская («Трасса»)
• Лучшая мужская роль второго плана – Павел Ворожцов («Дайте шоу»)
• Лучшая женская роль второго плана – Мария Смольникова («Плевако»)
• Открытие года – Диана Арбенина («Обоюдное согласие», 2-й сезон)
• Специальная номинация Premier – Юлия Волкова («Тайга», «Жвачка»)
• Специальная номинация гильдии кастинг-директоров – Наталия Терпсихорова
• Лучший кастинг регионального фильма – Михаил Лукачевский (ТАМ, ГДЕ ТАНЦУЮТ СТЕРХИ)
• Лучший актерский ансамбль художественного фильма – Ирина Лаврентьева (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД)
• Лучший актерский ансамбль многосерийного художественного фильма – Наталья Титова («Плевако») и Татевик Залинян («Трасса») 

Фото: кадр из сериала «Лихие»

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