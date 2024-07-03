В Иваново прошла церемония закрытия кинофестиваля «Зеркало»

Фотоотчет из Музейно-выставочного центра

2 июля в Музейно-выставочном центре города Иваново завершился международный фестиваль «Зеркало». Главный приз получила китайская драма ЧЕРНЫЙ ПЕС Гуань Ху. Полный список победителей доступен по ссылке.

Ведущим церемонии закрытия стал кинокритик, программный директор фестиваля «Маяк» и кинотеатра «Художественный» Стас Тыркин.

В жюри международного конкурса этого года вошли художественный руководитель Мумбайского кинофестиваля МАМИ Дипти Дикунья, журналист Елена Дюффорт, фестивальный отборщик Алена Шумакова, китайская писательница Тэмми Тай и актриса Дарья Екамасова.

Фото: Геннадий Авраменко

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03.07.2024