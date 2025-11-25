В Москве прошел бранч в честь фестиваля авторского кино «Зимний»

Фоторепортаж из ресторана Historia

25 ноября в ресторане Historia на Большой Никитской состоялся совместный бранч с IV-м Открытым фестивалем авторского кино «Зимний», который пройдет с 1 по 7 декабря.

На мероприятии генеральный продюсер фестиваля Максим Королев и программный директор фестиваля Наталья Мокрицкая эксклюзивно объявили конкурсную программу, в которую вошли восемь премьерных фильмов.

Бранч посетили куратор Зимнего Кинорынка авторского кино Андрей Апостолов, куратор деловой программы Лидия Дробыш, режиссер Юрий Быков, продюсер Юлия Мишкинене, актеры Елена Николаева, Евгения Громова, Лянка Грыу, Анна Невская, Ольга Сутулова, Александр Мизев, Владимир Канухин, Тина Стойилкович, Святослав Рогожан, Мария Лисовая и многие другие.

Фото: Евгений Смирнов

