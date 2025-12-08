4-й фестиваль авторского кино «Зимний»: церемония закрытия

Фоторепортаж из кинотеатра «Художественный»

7 декабря в столичном кинотеатре «Художественный» завершился 4-й Открытый российский кинофестиваль авторского кино «Зимний». Главный приз смотра достался ленте ЦИНГА Владимира Головнева. Полный список победителей доступен по ссылке.

Ведущими церемонии закрытия стали Стася Толстая, Евгения Леонова и Мария Мацель. Музыкальную часть церемонии украсило выступление проекта Grata.

По красной ковровой дорожке прошли Максим Королев, Наталья Мокрицкая, Ольга Журавлева, Надежда Королева, Екатерина Вилкова, Денис Власенко, Юрий Быков, Дарья Повереннова, Анна Чурина, Сабина Ахметова, Алла Сигалова, Полина Лазарева, Алексей Розин, Светлана Степанковская, Александра Власова, Илья Носков, Карина Каграманян и многие другие.

Фото: Анна Темерина

Для просмотра фотографий включите, пожалуйста, поддержку JavaScript в настройках Вашего браузера.

08.12.2025