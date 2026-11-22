Касса России: «Рождение империи» продолжает лидировать

В топ-3 также оказались пиратский «Скрудж» и «Дедмобиль»

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 22.11.2026 1 РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ

CP 4 1182 92 300 000

$1 122 461 78 088

$950 -39,6% 942 900 000

$11 659 453 2 СКРУДЖ 1

Ebenezer - 1 1 76 134 860

$925 877 76 134 860

$925 877 - 76 134 860

$925 877 3 ДЕДМОБИЛЬ 2

CAO 1 1885 69 227 310

$841 874 36 725

$447 - 69 909 184

$850 166 4 РОККИ – ЭТО Я

I Play Rocky EXP 1 1163 50 517 219

$614 340 43 437

$528 - 51 274 870

$623 554 5 КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО

AK 1 2103 50 353 311

$612 347 23 944

$291 - 50 353 311

$612 347 6 БИТВА МОТОРОВ

CP 7 515 45 700 000

$555 758 88 738

$1 079 -31,5% 1 286 200 000

$15 046 795 7 УВИДЕТЬ ВСЕ

You Can See Everything VLG 1 419 38 157 873

$464 038 91 069

$1 107 - 43 213 453

$525 519 8 ТУРБОЗАВРЫ. СУПЕРФИЛЬМ

CP 1 1603 33 300 000

$404 962 20 774

$253 - 33 700 000

$409 826 9 ЛИЛЯ

AK 2 510 29 583 040

$359 760 58 006

$705 -16,4% 79 392 607

$960 472 10 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА

NKI 2 2028 23 730 092

$288 582 11 701

$142 -43,5% 76 159 520

$921 359 ИТОГО TOP-10: 509 003 705

$6 190 000

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 82.23 руб.

* comScore

1 Разница между валовы

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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