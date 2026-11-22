Касса России: «Рождение империи» продолжает лидировать
В топ-3 также оказались пиратский «Скрудж» и «Дедмобиль»
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 22.11.2026
|1
|CP
|4
|1182
|92 300 000
$1 122 461
|78 088
$950
|-39,6%
|942 900 000
$11 659 453
|2
|
СКРУДЖ 1
Ebenezer
|-
|1
|1
|76 134 860
$925 877
|76 134 860
$925 877
|-
|76 134 860
$925 877
|3
|CAO
|1
|1885
|69 227 310
$841 874
|36 725
$447
|-
|69 909 184
$850 166
|4
|
РОККИ – ЭТО Я
I Play Rocky
|EXP
|1
|1163
|50 517 219
$614 340
|43 437
$528
|-
|51 274 870
$623 554
|5
|AK
|1
|2103
|50 353 311
$612 347
|23 944
$291
|-
|50 353 311
$612 347
|6
|CP
|7
|515
|45 700 000
$555 758
|88 738
$1 079
|-31,5%
|1 286 200 000
$15 046 795
|7
|
УВИДЕТЬ ВСЕ
You Can See Everything
|VLG
|1
|419
|38 157 873
$464 038
|91 069
$1 107
|-
|43 213 453
$525 519
|8
|CP
|1
|1603
|33 300 000
$404 962
|20 774
$253
|-
|33 700 000
$409 826
|9
|AK
|2
|510
|29 583 040
$359 760
|58 006
$705
|-16,4%
|79 392 607
$960 472
|10
|NKI
|2
|2028
|23 730 092
$288 582
|11 701
$142
|-43,5%
|76 159 520
$921 359
|ИТОГО TOP-10:
|509 003 705
$6 190 000
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 82.23 руб.
* comScore
1 Разница между валовы
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
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Касса России: «Рождение империи» лидирует третью неделю подряд (Предварительные сборы уикенда 12.11.2026)
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- - - -
- AK - Атмосфера Кино
- BSD - Фильмер Групп
- CAO - Каро Премьер
- CP - Централ Партнершип
- CPF - Капелла Фильм
- EXP - Экспонента Фильм
- INK - Иноекино
- KAP - КИНО.АРТ.ПРО
- NKI - Наше кино
- NMG - НМГ Кинопрокат
- PRD - Парадиз
- PVZGL - Про:взгляд
- RFGD - RFG Distribution
- SBF - СБ Фильм
- SMKT - Самокат
- TRD - Триада Про
- VLG - Вольга
- VRT - Vereteno
- WP - Уорлд Пикчерз
23.11.2026 Автор: БК