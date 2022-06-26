Касса России: «Дикая» стала лучшей новинкой

«Бэтмен» замыкает пятерку лидеров

№ Фильм Дистри

бьютор Неделя К/т Касса

уикенда Наработка

на к/т Изменение

% Общая касса

на 26.06.2022 1 ОДНА

NKI 3 1157 27 493 317

$516 016 23 763

$446 -36,5% 173 742 012

$2 884 642 2 ДИКАЯ

CRP 1 1908 25 500 000

$478 604 13 365

$251 - 25 500 000

$478 604 3 КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ

VLG 3 1760 20 666 877

$387 892 11 743

$220 -34,6% 125 658 713

$2 086 314 4 МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК

CRP / PIFD 3 1325 14 000 000

$262 763 10 566

$198 -48,9% 108 992 104

$1 809 598 5 БЭТМЕН 1

The Batman - 2 201 9 319 145

$174 909 46 364

$870 -10,7% 26 284 530

$463 899 6 ТРИ КОТА И МОРЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ

VLG 4 984 7 229 636

$135 691 7 347

$138 -46,8% 120 821 910

$1 965 543 7 ТВОРЦЫ СНОВ 2

Dreambuilders MD 81 922 7 066 202

$132 624 7 664

$144 - 33 464 179

$456 475 8 РОД МУЖСКОЙ

Men VLG 1 599 6 358 050

$119 333 10 614

$199 - 6 527 677

$122 516 9 ПРОПАВШАЯ

Last Seen Alive CP 3 941 5 900 000

$110 736 6 270

$118 -52,2% 55 900 000

$928 109 10 АРТЕК. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

NKI 9 338 5 411 415

$101 566 16 010

$300 -27,5% 299 347 467

$4 107 402 ИТОГО TOP-10: 128 944 642

$2 420 132

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 53.28 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС

2 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

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