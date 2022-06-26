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Предварительная касса уикенда №26 23.06 - 26.06.2022


Касса России: «Дикая» стала лучшей новинкой

«Бэтмен» замыкает пятерку лидеров

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 26.06.2022
1 NKI 3 1157 27 493 317
$516 016		 23 763
$446		 -36,5% 173 742 012
$2 884 642
2 CRP 1 1908 25 500 000
$478 604		 13 365
$251		 - 25 500 000
$478 604
3 VLG 3 1760 20 666 877
$387 892		 11 743
$220		 -34,6% 125 658 713
$2 086 314
4 CRP / PIFD 3 1325 14 000 000
$262 763		 10 566
$198		 -48,9% 108 992 104
$1 809 598
5
БЭТМЕН 1
The Batman
 - 2 201 9 319 145
$174 909		 46 364
$870		 -10,7% 26 284 530
$463 899
6 VLG 4 984 7 229 636
$135 691		 7 347
$138		 -46,8% 120 821 910
$1 965 543
7
ТВОРЦЫ СНОВ 2
Dreambuilders
 MD 81 922 7 066 202
$132 624		 7 664
$144		 - 33 464 179
$456 475
8 VLG 1 599 6 358 050
$119 333		 10 614
$199		 - 6 527 677
$122 516
9
ПРОПАВШАЯ
Last Seen Alive
 CP 3 941 5 900 000
$110 736		 6 270
$118		 -52,2% 55 900 000
$928 109
10 NKI 9 338 5 411 415
$101 566		 16 010
$300		 -27,5% 299 347 467
$4 107 402
  ИТОГО TOP-10:   128 944 642
$2 420 132		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 53.28 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «Бэтмен» стал лучшей новинкой уикенда (Предварительные сборы уикенда 16.06.2022)

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


- - -
CP - Централ Партнершип
CRP - Каропрокат
EXP - Экспонента Фильм
KNLG - Кинологистика
KNT - Кинотайм
MD - MDfilm
NKI - Наше кино
PIFD - Planeta Inform Film Distribution
PNR - Пионер
SBF - СБ Фильм
SPPR - SPPR
VLG - Вольга

27.06.2022 Автор: БК