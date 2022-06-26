Касса России: «Дикая» стала лучшей новинкой
«Бэтмен» замыкает пятерку лидеров
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 26.06.2022
|1
|NKI
|3
|1157
|27 493 317
$516 016
|23 763
$446
|-36,5%
|173 742 012
$2 884 642
|2
|CRP
|1
|1908
|25 500 000
$478 604
|13 365
$251
|-
|25 500 000
$478 604
|3
|VLG
|3
|1760
|20 666 877
$387 892
|11 743
$220
|-34,6%
|125 658 713
$2 086 314
|4
|CRP / PIFD
|3
|1325
|14 000 000
$262 763
|10 566
$198
|-48,9%
|108 992 104
$1 809 598
|5
|
БЭТМЕН 1
The Batman
|-
|2
|201
|9 319 145
$174 909
|46 364
$870
|-10,7%
|26 284 530
$463 899
|6
|VLG
|4
|984
|7 229 636
$135 691
|7 347
$138
|-46,8%
|120 821 910
$1 965 543
|7
|
ТВОРЦЫ СНОВ 2
Dreambuilders
|MD
|81
|922
|7 066 202
$132 624
|7 664
$144
|-
|33 464 179
$456 475
|8
|
РОД МУЖСКОЙ
Men
|VLG
|1
|599
|6 358 050
$119 333
|10 614
$199
|-
|6 527 677
$122 516
|9
|
ПРОПАВШАЯ
Last Seen Alive
|CP
|3
|941
|5 900 000
$110 736
|6 270
$118
|-52,2%
|55 900 000
$928 109
|10
|NKI
|9
|338
|5 411 415
$101 566
|16 010
$300
|-27,5%
|299 347 467
$4 107 402
|ИТОГО TOP-10:
|128 944 642
$2 420 132
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 53.28 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: «Бэтмен» стал лучшей новинкой уикенда (Предварительные сборы уикенда 16.06.2022)
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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
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- CP - Централ Партнершип
- CRP - Каропрокат
- EXP - Экспонента Фильм
- KNLG - Кинологистика
- KNT - Кинотайм
- MD - MDfilm
- NKI - Наше кино
- PIFD - Planeta Inform Film Distribution
- PNR - Пионер
- SBF - СБ Фильм
- SPPR - SPPR
- VLG - Вольга
27.06.2022 Автор: БК