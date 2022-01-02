Касса России: «Последний богатырь: Посланник тьмы» занимает первое место
«Чемпион мира» стартует с пятой строчки
|№
|Фильм
|Дистри
бьютор
|Неделя
|К/т
|Касса
уикенда
|Наработка
на к/т
|Изменение
%
|Общая касса
на 02.01.2022
|1
|WDS
|2
|2021
|447 765 449
$6 079 639
|221 556
$3 008
|46,0%
|880 819 204
$11 936 837
|2
|
ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ
Spiderman: No Way Home
|SPPR
|3
|1535
|245 000 000
$3 326 544
|159 609
$2 167
|-34,5%
|2 159 300 000
$29 238 998
|3
|
ЗВЕРОПОЙ 2
Sing 2
|UPI
|2
|1853
|123 291 823
$1 674 023
|66 536
$903
|9,2%
|324 205 272
$4 393 621
|4
|SPPR
|1
|1841
|104 600 000
$1 420 231
|56 817
$771
|-
|104 600 000
$1 420 231
|5
|CP
|1
|1964
|84 500 000
$1 147 318
|43 024
$584
|-
|84 500 000
$1 147 318
|6
|
МАТРИЦА: ВОСКРЕШЕНИЕ
The Matrix Resurrections
|UPI
|3
|1367
|38 810 371
$526 957
|28 391
$385
|-54,9%
|501 788 878
$6 794 704
|7
|CRP
|1
|983
|23 941 587
$325 072
|24 356
$331
|-
|23 941 587
$325 072
|8
|
ДОМ GUCCI
House of Gucci
|UPI
|5
|255
|16 999 858
$230 820
|66 666
$905
|-4,4%
|541 049 494
$7 314 445
|9
|
ЕЛКИ 8 2
|MG
|3
|460
|11 859 893
$161 030
|25 782
$350
|17,4%
|54 739 862
$741 230
|10
|
ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ. МИССИЯ «РОЖДЕСТВО» 3
Paw Patrol
|PNR
|1
|381
|2 471 307
$33 555
|6 486
$88
|-
|2 747 810
$37 309
|ИТОГО TOP-10:
|1 099 240 288
$14 925 191
Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.65 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС
Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.
Смотрите также:
Касса России: «Последний богатырь: Посланник тьмы» занимает вторую строчку на старте (Предварительные сборы уикенда 23.12.2021)
Касса России: «Последний богатырь» идет впереди «Человека-Паука» (Предварительные сборы уикенда 06.01.2022)
-
расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:
- CP - Централ Партнершип
- CRP - Каропрокат
- KNLG - Кинологистика
- MG - Megogo Distribution
- MVK - MVK
- PLK - ПилотКино
- PNR - Пионер
- SPPR - SPPR
- UPI - UPI
- WDS - WDS
10.01.2022 Автор: БК