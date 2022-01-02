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Предварительная касса уикенда №1 30.12 - 02.01.2022


Касса России: «Последний богатырь: Посланник тьмы» занимает первое место

«Чемпион мира» стартует с пятой строчки

Фильм Дистри
бьютор		 Неделя К/т Касса
уикенда		 Наработка
на к/т		 Изменение
%		 Общая касса
на 02.01.2022
1 WDS 2 2021 447 765 449
$6 079 639		 221 556
$3 008		 46,0% 880 819 204
$11 936 837
2 SPPR 3 1535 245 000 000
$3 326 544		 159 609
$2 167		 -34,5% 2 159 300 000
$29 238 998
3 UPI 2 1853 123 291 823
$1 674 023		 66 536
$903		 9,2% 324 205 272
$4 393 621
4 SPPR 1 1841 104 600 000
$1 420 231		 56 817
$771		 - 104 600 000
$1 420 231
5 CP 1 1964 84 500 000
$1 147 318		 43 024
$584		 - 84 500 000
$1 147 318
6 UPI 3 1367 38 810 371
$526 957		 28 391
$385		 -54,9% 501 788 878
$6 794 704
7 CRP 1 983 23 941 587
$325 072		 24 356
$331		 - 23 941 587
$325 072
8
ДОМ GUCCI
House of Gucci
 UPI 5 255 16 999 858
$230 820		 66 666
$905		 -4,4% 541 049 494
$7 314 445
9 MG 3 460 11 859 893
$161 030		 25 782
$350		 17,4% 54 739 862
$741 230
10 PNR 1 381 2 471 307
$33 555		 6 486
$88		 - 2 747 810
$37 309
  ИТОГО TOP-10:   1 099 240 288
$14 925 191		  

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.65 руб.
* comScore
1 по данным ЕАИС
2 по данным ЕАИС
3 по данным ЕАИС

Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

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расшифровка названий компаний-дистрибьюторов:


CP - Централ Партнершип
CRP - Каропрокат
KNLG - Кинологистика
MG - Megogo Distribution
MVK - MVK
PLK - ПилотКино
PNR - Пионер
SPPR - SPPR
UPI - UPI
WDS - WDS

10.01.2022 Автор: БК