Касса России: «Последний богатырь: Посланник тьмы» занимает первое место

«Чемпион мира» стартует с пятой строчки

Комментарий: Суммы указаны в рублях. Курс ЦБ РФ 1$ = 73.65 руб.

* comScore

1 по данным ЕАИС

2 по данным ЕАИС

3 по данным ЕАИС



Таблица обновляется по мере поступления информации от прокатчиков.

Смотрите также:

Касса России: «Последний богатырь: Посланник тьмы» занимает вторую строчку на старте (Предварительные сборы уикенда 23.12.2021)

Касса России: «Последний богатырь» идет впереди «Человека-Паука» (Предварительные сборы уикенда 06.01.2022)