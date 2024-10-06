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Фестиваль «Маяк»: «Анора» Шона Бэйкера

Автор: Максим Острый

6 октября 2024

В Геленджике состоялась российская премьера триумфатора Каннского кинофестиваля

АНОРА («Атмосфера кино», 17 октября)

О чем: Сюжет АНОРЫ вертится вокруг секс-работницы Эни (Майки Мэдисон) и сына русского олигарха Вани (Марк Эйдельштейн), а также их спонтанного брака, заключенного в Лас-Вегасе. Когда о браке становится известно родителям Ивана, они направляют своих людей, чтобы те спешно аннулировали бумаги.

Впечатления: Фильм Бэйкера состоит из череды сцен, нанизанных на смешной и грустный трип по осеннему Бруклину. В эту современную Одиссею, помимо Эни, оказываются вовлечены армянский священник Торос, выполняющий функции няни и телохранителя Гарник, а также умилительно добрый гопник Игорь в исполнении умилительно доброго Юры Борисова. Их подхватывает безумное течение обстоятельств, в которых сама Эни, кажется, не до конца понимает, с кем и чем она имеет дело. Центральной фигурой всегда остается главная героиня, именно за ней следит Бэйкер, именно она ему интересна – и это при том, что сценарий населен совершенно карикатурными образами, невероятно фактурными, гротескными и то и дело новорящими "украсть шоу".   

К сожалению или к счастью, но режиссер, в отличие от своей героини, при всем своем фирменном романтизме не питает иллюзий по поводу того, как вертится этот мир. Сцены здесь поставлены и смонтированы безупречно, зрители смеются, хитовость картины не вызывает сомнений, но всё это построено на сложном балансе грусти и веселья. Местами фильм фальшивит; тем не менее постановщику хватает сил взять в конце удивительно нужную ноту.  

ФОТО: Кадр из фильма АНОРА

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