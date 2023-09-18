Американская касса: «Призраки в Венеции» стартовали на второй строчке

Первую строчку американского чарта в упорной борьбе сохранил хоррор ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 2, заработавший за уикенд $14,7 млн. Снижение сборов составило 54,8%, а общая выручка проекта достигла $56,5 млн.

Лучшей и единственной новинкой в десятке стал детектив ПРИЗРАКИ В ВЕНЕЦИИ. Новая глава приключений Эркюля Пуаро с Кеннетом Браной в главной роли и в режиссерском кресле начала прокат с $14,5 млн. У фильма оценка В на CinemaScore.

Боевик ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 3 потерял 39,7% от выручки предыдущей недели. Теперь на его счету $73,7 млн.

Комедия МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 3 опустилась на четвертое место чарта, потеряв 53,1% от сборов первого уикенда. Общая касса ленты достигла $18,6 млн.

Замкнула пятерку лидеров проката БАРБИ. Местные сборы фильма Греты Гервиг достиг $626 млн – это одиннадцатый результат в истории американского проката. Для попадания в первую десятку холдоверу необходимо догнать МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА ($653 млн).

Снижение сборов индийского экшна СОЛДАТ составило 59,3%. Всего картина освоила к концу второго уикенда $12,2 млн.

Что касается лент, не вошедших в первую десятку, то комедия ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ стартовала в ограниченном прокате с $217 тысяч, которые она заработала лишь на восьми площадках. В широкий прокат США картина выйдет 29 сентября, куда она ушла из-за фильма-концерта Тейлор Свифт.

Фото: кадр из фильма ПРИЗРАКИ В ВЕНЕЦИИ

18.09.2023 Автор: Илья Кувшинов