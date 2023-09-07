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Комедия с Сетом Рогеном меняет дату из-за концерта Тейлор Свифт

Автор: Илья Кувшинов

7 сентября 2023

«Дурные деньги» Крэйга Гиллеспи выйдет в широкий прокат на неделю раньше запланированного

Еще один фильм решил не конкурировать с концертом Тейлор Свифт – Deadline сообщает, что комедия ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ Крэйга Гиллеспи, мировая премьера которой состоится на фестивале в Торонто, ушел со своей запланированной американской даты.

Лента с Сетом Рогеном, Полом Дано, Питом Дэвидсоном, Себастьяном Стэном и Шейлин Вудли должна была появиться в широком прокате Северной Америки с 6 октября, но теперь выйдет на экраны на неделю раньше, 29 сентября.

Это также позволит картине избежать конкуренции с хоррором ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ, который стоял на одном уикенде с TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR, но был перенесен на 6 октября сразу через несколько часов после анонса о релизе концерта.

Напомним, что музыкальная картина Тейлор Свифт заработала больше $37 млн на предпродажах в трех крупнейших киносетях Америки и может стать самым кассовым концертным фильмом в истории местного проката.

Выход ДУРНЫХ ДЕНЕГ в России запланирован на 5 октября.  

Фото: кадр из фильма ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ

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