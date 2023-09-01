Новый «Изгоняющий дьявола» меняет дату выхода из-за концерта Тейлор Свифт

Перезапуск франшизы от продюсера Джейсона Блума появится на экранах на неделю раньше

Даже потусторонние силы боятся поклонников Тейлор Свифт. The Hollywood Reporter сообщает, что через несколько часов после того, как певица анонсировала кинотеатральный релиз своего нового концерта, Universal приняла решение изменить дату выхода хоррора ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ.

Частичный перезапуск франшизы под руководством продюсера Джейсона Блума должен был появиться в американском прокате 13 октября – теперь же, чтобы не конкурировать с концертом Свифт, он выйдет на неделю раньше, 6 октября.

Первоначально на этой дате стоял проект Sony во вселенной Marvel КРЕЙВЕН-ОХОТНИК с Аароном Тейлором-Джонсоном, однако в июле студия приняла решение перенести релиз на 30 августа 2024 года из-за забастовки гильдии актеров. Тейлор Свифт также является членом гильдии, однако сообщается, что ее концертный фильм уже получил временное соглашение от SAG-AFTRA.

Решение Universal вряд ли можно назвать обычной осторожностью: по информации Deadline, предпродажи билетов на концерт Taylor Swift: The Eras Tour за первые шесть часов уже перевалили за сумму в $10 млн.

Фото: кадр из фильма ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ВЕРУЮЩИЙ