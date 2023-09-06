Концерт Тейлор Свифт может стать кассовым рекордсменом в США

Музыкальной ленте прогнозируют старт в $100 млн

Кинотеатральная версия концерта Тейлор Свифт планирует побить рекорды в своем жанре – несколько источников, близких к кинотеатральным сетям, рассказали The Hollywood Reporter, что TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR может заработать $100 млн в первый уикенд.

Основываясь на данных предпродаж, аналитики полагают, что общая касса ленты в Северной Америке достигнет $150 млн или даже больше.

На данный момент, самым успешным концертным фильмом в США является ДЖАСТИН БИБЕР: НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИКОГДА, заработавший там в 2011 году $73 млн без учета инфляции. Сборы ленты по миру составили $99 млн.

В мировом прокате рекордсменом остается документальный фильм-концерт МАЙКЛ ДЖЕКСОН: ВОТ И ВСЕ, посвященный репетициям несостоявшегося возвращения поп-короля на сцену. В 2009 году картина освоила по миру $261,2 млн, из них – $72,1 млн в Штатах.

Дистрибуционные права на ленту Свифт в США принадлежат крупной кинотеатральной сети AMC Theatres, что довольно нетипично для обычного проката. Для того, что продавать картину конкурирующим сетям, AMC привлекла к работе независимого прокатчика Variance. Предпродажи билетов на TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR в одной только сети AMC Theatres за первые 24 часа составили рекордные $26 млн, побив результат кинокомикса Sony и Marvel ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НЕТ ПУТИ ДОМОЙ ($16,9 млн).

Концертная лента Тейлор Свифт выйдет в прокат в США и Канаде 13 октября. Напомним, что после анонса релиза картины сразу три проекта, включая нового ИЗГОНЯЮЩЕГО ДЬЯВОЛА, решили сменить свои даты, чтобы избежать конкуренции.

Фото: постер фильма TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR