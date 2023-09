Студии продолжают переносить фильмы из-за концерта Тейлор Свифт

Еще два проекта сменили свои даты

Мало кто рискует пойти против фанатов Тейлор Свифт – Deadline сообщает, что вслед за переносом нового ИЗГОНЯЮЩЕГО ДЬЯВОЛА, еще две компании последовали примеру Universal.

Романтическая комедия ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОТОМ (What Happens Later) с Дэвидом Духовны и Мег Райан, которая также выступила режиссером картины, должна была выйти в американский прокат на одном уикенде с фильмом-концертом TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR – 13 октября. Теперь же ее релиз отложен до 3 ноября.

Драма ОБЫКНОВЕННЫЕ АНГЕЛЫ (Ordinary Angels) с Хилари Суэнк, Аланом Ричсоном и Эми Акер также стояла на дате концерта Свифт, но студия Lionsgate приняла решение перенести фильм – новая дата выхода пока не анонсирована.

За первые сутки предпродаж в трех больших кинотеатральных сетях – AMC, Regal and Cinemark – TAYLOR SWIFT: THE ERAS TOUR заработал больше $37 млн (для сравнения, ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ смогли принести Disney на предпродажах всего $20 млн за первый день).

Аналитики бокс-офиса предполагают, что концертная лента может собрать не менее $70 млн за первые три дня проката.

Фото: кадр из фильма ЧТО ПРОИСХОДИТ ПОТОМ