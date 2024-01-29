Американская касса: «Пчеловод» вырывается вперед

В ситуации отсутствия крупных новинок ни одна картина в американском прокате на минувшем уикенде не смогла преодолеть рубеж в $10 млн. Первое место в чарте досталось экшну ПЧЕЛОВОД, освоившему $7,4 млн при минимальном снижении выручки на 13,7%. Общая касса проекта достигла $42,3 млн.

Мюзикл ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ опустился на вторую строчку в таблице, потеряв 37,4% от кассы предыдущего уикенда. Суммарная выручка картины достигла $60,8 млн.

Место в тройке лидеров сохранил еще один мюзикл, ВОНКА. За семь недель в прокате лента освоила $195 млн.

На четвертой позиции осталась анимационная картина МИГРАЦИЯ. Всего в ее копилке – $101 млн.

Комедия КТО УГОДНО, КРОМЕ ТЕБЯ продолжает демонстрировать блестящую стойкость. На прошедшей неделе ее сборы упали лишь на 11,1%, достигнув в общей сложности $71,2 млн.

Индийский боевик ИСТРЕБИТЕЛЬ, по предварительным данным, стартовал с шестого места и $3,5 млн.

На фоне объявления номинантов «Оскара» сборы фантастики БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ выросли на 43,1%. Роспись картины также увеличилась с 1400 до 2300 кинотеатров. Всего в копилке проекта – $24,8 млн. Предыдущая работа Йоргоса Лантимоса, драма ФАВОРИТКА за аналогичный отрезок времени смогла привлечь $21,5 млн.

Присутствие в кинотеатрах еще одного кандидата на награды, драмеди АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО увеличилось с 850 площадок до 1702. За уикенд картина освоила $2,9 млн, ее общая выручка достигла $11,8 млн.

В десятку лучших вернулась фантастика ГОДЗИЛЛА: МИНУС ОДИН. По итогам недели в ее копилке было $55 млн.

За пределами первой десятки осталась еще она участница «оскаровской гонки», драма ЗОНА ИНТЕРЕСОВ режиссера Джонатана Глейзера. На 317 экранах она заработала за уикенд $1,1 млн. Общая выручка проекта достигла $3 млн.

Фото: кадр из фильма ПЧЕЛОВОД

29.01.2024 Автор: Максим Острый