Стали известны номинанты на премию «Оскар»

96-я церемония вручения пройдет в Dolby Theatre 10 марта

Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию «Оскар» по итогам 2023 года.



Лидером по количеству номинаций стал байопик Кристофера Нолана ОППЕНГЕЙМЕР, который удостоился 13 упоминаний.

Полный список номинантов

Лучший фильм

• АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ

• АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО

• БАРБИ

• УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ

• ОСТАВЛЕННЫЕ

• ОППЕНГЕЙМЕР

• МАЭСТРО

• ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ

• БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

• ЗОНА ИНТЕРЕСОВ

Лучший режиссер

• Кристофер Нолан (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Мартин Скорсезе (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)

• Джонатан Глейзер (ЗОНА ИНТЕРЕСОВ)

• Йоргос Лантимос (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

• Жюстин Трие (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

Лучшая мужская роль

• Пол Джаматти (ОСТАВЛЕННЫЕ)

• Киллиан Мерфи (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Колман Доминго (РАСТИН)

• Брэдли Купер (МАЭСТРО)

• Джеффри Райт (АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО)

Лучшая женская роль

• Лили Гладстоун (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)

• Эмма Стоун (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

• Кэри Маллиган (МАЭСТРО)

• Сандра Хюллер (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

• Аннетт Беннинг (ДАЙАНА НАЙЭД)

Лучшая мужская роль второго плана

• Роберт Дауни-младший (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Райан Гослинг (БАРБИ)

• Роберт де Ниро (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)

• Марк Руффало (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

• Стерлинг К. Браун (АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО)

Лучшая женская роль второго плана

• Давайн Джой Рэндольф (ОСТАВЛЕННЫЕ)

• Джоди Фостер (ДАЙАНА НАЙЭД)

• Эмили Блант (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Даниэль Брукс (ЦВЕТ ПУРПУРНЫЙ)

• Америка Феррера (БАРБИ)

Лучший адаптированный сценарий

• Кристофер Нолан (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Грета Гервиг, Ной Баумбах (БАРБИ)

• Тони Макнамара (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

• Джонатан Глейзер (ЗОНА ИНТЕРЕСОВ)

• Корд Джефферсон (АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО)

Лучший оригинальный сценарий

• Дэвид Хемингсон (ОСТАВЛЕННЫЕ)

• Селин Сон (ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ)

• Жюстин Трие, Артур Харари (АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ)

• Брэдли Купер, Джон Сингер (МАЭСТРО)

• Сами Берч (МАЙ ДЕКАБРЬ)

Лучший международный фильм

• ЗОНА ИНТЕРЕСОВ (Великобритания)

• ОБЩЕСТВО СНЕГА (Испания)

• УЧИТЕЛЬСКАЯ (Германия)

• 20 ДНЕЙ В МАРИУПОЛЕ (Украина)

• Я – КАПИТАН (Италия)

• ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ (Япония)

Лучший документальный фильм

• БОБИ ВАЙН: НАРОДНЫЙ ПРЕЗИДЕНТ

• ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

• ДОЧЕРИ ОЛЬФЫ

• УБИТЬ ТИГРА

• 20 ДНЕЙ В МАРИУПОЛЕ

Лучший анимационный фильм

• МАЛЬЧИК И ПТИЦА

• ЭЛЕМЕНТАРНО

• ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ПАУТИНА ВСЕЛЕННЫХ

• НИМОНА

• МЕЧТЫ РОБОТА

Лучшая операторская работа

• Мэтью Либатик (МАЭСТРО)

• Родриго Прието (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)

• Робби Райан (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

• Хойте ван Хойтема (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Эдвард Лакман (ГРАФ)

Лучшая музыка

• Робби Робертсон (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)

• Людвиг Йоранссон (ОППЕНГЕЙМЕР)

• Джерскин Фендрикс (БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ)

• Джон Уильямс (ИНДИАНА ДЖОНС И КОЛЕСО СУДЬБЫ)

• Лаура Карпман (АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО)

Лучшая оригинальная песня

• I’m Just Ken (БАРБИ)

• What Was I Made For? (БАРБИ)

• The Fire Inside (ОБЖИГАЮЩЕ ГОРЯЧИЙ)

• It Never Went Away (АМЕРИКАНСКАЯ СИМФОНИЯ)

• Wahzhazhe (A Song For My People) (УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ)

Лучший монтаж

• ОППЕНГЕЙМЕР

• ОСТАВЛЕННЫЕ

• УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ

• БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

• АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ

Лучшая работа художника-постановщика

• БАРБИ

• УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ

• ОППЕНГЕЙМЕР

• НАПОЛЕОН

• БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

Лучшая работа художника по костюмам

• БАРБИ

• УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ

• НАПОЛЕОН

• ОППЕНГЕЙМЕР

• БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

Лучший грим и прически

• ОБЩЕСТВО СНЕГА

• МАЭСТРО

• ОППЕНГЕЙМЕР

• БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ

• ГОЛДА

Лучший звук

• СОЗДАТЕЛЬ

• МАЭСТРО

• МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

• ОППЕНГЕЙМЕР

• ЗОНА ИНТЕРЕСОВ

Лучшие визуальные эффекты

• СОЗДАТЕЛЬ

• СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. ЧАСТЬ 3

• ГОДЗИЛА МИНУС ОДИН

• МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. СМЕРТЕЛЬНАЯ РАСПЛАТА. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

• НАПОЛЕОН

Лучший игровой короткометражный фильм

• «Чудесная история Генри Шугара» (The Wonderful Story of Henry Sugar)

• «После» (The After)

• «Непобедимый» (Invincible)

• «Рыцарь удачи» (Knight of Fortune)

• «Красное, белое и синее» (Red, White and Blue)

Лучший короткометражный документальный фильм

• «Азбука запрета книг» (The ABCs of Book Banning)

• «Парикмахер из Литл-Рока» (The Barber of Little Rock)

• «Остров между ними» (Island in Between)

• «Последняя ремонтная мастерская» (The Last Repair Shop)

• «Бабушка и бабушка» (Nǎi Nai & Wài Pó)

Лучший анимационный короткометражный фильм

• «Война закончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко» (War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko)

• «Девяносто пять чувств» (Ninety-Five Senses)

• «Письмо свинье» (Letter to a Pig)

• «Наша униформа» (Our Uniform

• «Пахидерма» (Pachyderme)