Международная касса: южнокорейский боевик «Криминальный город 2» оказался одним из лидеров уикенда

Проект ДОКТОР СТРЭНДЖ: В МУЛЬТИВСЕЛЕННОЙ БЕЗУМИЯ в эти выходные преодолел отметку в $800 млн мировых сборов, из которых на международную кассу приходятся $461 млн. Таким образом релиз стал самым кассовым фильмом 2022 года в мировом прокате, обойдя БЭТМЕНА ($768 млн в мире), и самым кассовым голливудским релизом за рубежом в этом году. За минувший уикенд проект за рубежом заработал $40 млн (-53%). В топ-5 стран по сборам кинокомикса входят Корея ($45,9 млн), Великобритания ($43,8 млн), Мексика ($35,7 млн), Бразилия ($29,2 млн) и Австралия ($23 млн).

В число лидеров также вошел южнокорейский боевик КРИМИНАЛЬНЫЙ ГОРОД 2, который в домашнем прокате за пять стартовых дней собрал $29,2 млн.

Мультфильм ПЛОХИЕ ПАРНИ на минувшей неделе достиг отметки в $107 млн международной кассы, заработав на уикенде $6,6 млн. В Китае проект собрал $25,5 млн. Также анимационный релиз хорошо показал себя в Великобритании ($15,6 млн), Австралии ($10,9 млн), Испании ($7,2 млн) и Франции ​​($6,3 млн).

Также на данный момент общая международная касса фильма АББАТСТВО ДАУНТОН 2 составляет $35 млн против $29 млн к концу минувшего воскресенья.

22.05.2022 Автор: Виолетта Палий