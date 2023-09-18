Международная касса: «Призраки в Венеции» уступили сиквелу «Проклятия монахини»

ПРИЗРАКИ В ВЕНЕЦИИ не смогли опередить ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 2 в международном прокате. Очередная картина из вселенной ЗАКЛЯТИЯ на второй неделе заработала $30,1 млн в 72 странах.

Детектив Кеннета Браны на 51 рынке освоил $22,7 млн. С учетом США выручка картины достигла $37,2 млн. В Великобритании она заработала $2,6 млн, в Китае – $2,4 млн, в Италии – $2,1 млн, во Франции – $1,7 млн, в Испании – $1,2 млн.

Индийский СОЛДАТ, судя по данным Comscore, привлек в мировом прокате за минувшую неделю $17,7 млн. Его общемировая касса составляет уже $101 млн.

Сборы ОППЕНГЕЙМЕРА преодолели рубеж в $900 млн. Теперь фильм Кристофера Нолана официально стал самым кассовым байопиком в истории, побив рекорд БОГЕМСКОЙ РАПСОДИИ.

НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 стартовали в Китае с первой строчки бокс-офиса. Зрители на этом рынке принесли картине $11,6 млн.

Боевик ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ 3 увеличил свой счет за пределами США на $8,3 млн. Всего в международном прокате картина освоила $58,7 млн. Наибольшего успеха она достигла в Великобритании ($7,9 млн), Германии ($5,7 млн), Франции ($5,6 млн), Австралии ($4,9 млн) и Саудовской Аравии ($4 млн).

Фото: кадр из фильма ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ 2

18.09.2023 Автор: Илья Кувшинов