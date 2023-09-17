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«Оппенгеймер» стал самым кассовым байопиком в истории

Автор: Илья Кувшинов

17 сентября 2023

Фильм Кристофера Нолана смог побить рекорд «Богемской рапсодии»

Новая работа Кристофера Нолана смогла преодолеть еще один кассовый порог – мировые сборы ОППЕНГЕЙМЕРА, по предварительным данным, достигли $912 млн, что делает его самым кассовым байопиком в истории. Об этом сообщает Deadline.

Предыдущий рекорд принадлежал фильму Брайана Сингера БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ ($910,8 млн в мировом прокате) о группе Queen и их вокалисте Фредди Меркьюри.

Лента с Киллианом Мерфи в главной роли стала третьим самым кассовым фильмом Нолана в мировом прокате после ТЕМНОГО РЫЦАРЯ ($1,006 млрд) и его продолжения ($1,081 млрд).

Также ОППЕНГЕЙМЕР – третий самый кассовый фильм этого года после БАРБИ и БРАТЬЕВ СУПЕР МАРИО В КИНО.  Благодаря успеху байопика, Universal стала второй студией в 2023 году, сумевшей преодолеть порог в $4 млрд сборов в мировом прокате.

Фото: кадр из фильма ОППЕНГЕЙМЕР

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