«Оппенгеймер» стал самым кассовым байопиком в истории

Фильм Кристофера Нолана смог побить рекорд «Богемской рапсодии»

Новая работа Кристофера Нолана смогла преодолеть еще один кассовый порог – мировые сборы ОППЕНГЕЙМЕРА, по предварительным данным, достигли $912 млн, что делает его самым кассовым байопиком в истории. Об этом сообщает Deadline.

Предыдущий рекорд принадлежал фильму Брайана Сингера БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ ($910,8 млн в мировом прокате) о группе Queen и их вокалисте Фредди Меркьюри.

Лента с Киллианом Мерфи в главной роли стала третьим самым кассовым фильмом Нолана в мировом прокате после ТЕМНОГО РЫЦАРЯ ($1,006 млрд) и его продолжения ($1,081 млрд).

Также ОППЕНГЕЙМЕР – третий самый кассовый фильм этого года после БАРБИ и БРАТЬЕВ СУПЕР МАРИО В КИНО. Благодаря успеху байопика, Universal стала второй студией в 2023 году, сумевшей преодолеть порог в $4 млрд сборов в мировом прокате.

Фото: кадр из фильма ОППЕНГЕЙМЕР