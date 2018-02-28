«Довлатов» показывает необычно высокий уровень предпродаж билетов

Предстоящий уикенд в отечественном прокате предложит аудитории сразу несколько новых отечественных релизов самых разных жанров и направлений. По состоянию на вечер среды, наиболее ярко среди них выделяется новая работа Алексея Германа-младшего ДОВЛАТОВ.

На 18:00 предпродажи билетов на проект составили немыслимую для, казалось бы, классического фестивального кино, рассчитанного исключительно на избирательную публику крупных городов, цифру 6,5 млн рублей. Это лишь немногим хуже динамики МАТИЛЬДЫ. Для сравнения итоговые предпродажи билетов на НЕЛЮБОВЬ составляли 1,9 млн. Рекорд же принадлежит ЛЬДУ, у которого, по состоянию на вечер вторника предпродажи билетов на первый день проката составляли 13,3 млн.

Говорить сейчас о потенциальных сборах ДОВЛАТОВА по итогам уикенда довольно трудно в силу исключительности ситуации. Все-таки это не мейнстримовский фильм, и его роспись будет скромнее многих других новинок. Но он явно оказался способен заинтересовать целевую аудиторию картин такого признанного отечественного мастера, как Андрей Звягинцев. А, возможно, и расширить ее. Напомним, что НЕЛЮБОВЬ стартовала с 31,1 млн рублей, а ее итоговые сборы достигли отметки 95,3 млн рублей. ЛЕВИАФАН начинал с 49,5 млн рублей, а завершил прокат с 92,7 млн рублей (с учетом СНГ).

Столь концентрированный интерес к картине можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, недавно она с успехом была показана на Берлинском кинофестивале, где номинировалась на главный приз, удостоилась награды за выдающиеся художественные достижения (призом была награждена художник картины Елена Окопная), а также получила приз газеты Berliner Morgenpost. Во-вторых, кинотеатральный прокат фильма продлится только четыре дня, после чего посмотреть его можно будет лишь на других платформах.

28.02.2018 Автор: Семен Брожитов