EFM–2017: что купили на кинорынке российские прокатчики. Часть 2

EFM является одним из самых крупных кинорынков в мире, вторым по значимости в Европе. К тому же это первое подобное деловое мероприятие года, а потому российские дистрибьюторы всегда с интересом посещают Берлин, стремясь закрыть первые важные сделки и отсмотреть приобретенное ранее кино. Несмотря на непростые для независимых дистрибьюторов времена, продажи прав на Россию и СНГ на EFM всегда ведутся весьма активно. В этом году, по наблюдениям многих байеров, цены на такие права заметно снизились и стабилизировались.

БК опросил почти всех закупщиков EFM от России и попросил их рассказать о собранном в Берлине улове. Вторая часть большого материала о российских покупках в Берлине. С первой можно ознакомиться здесь.

Роман Дорофеев, директор по кинопрокату ТА «Русский репортаж»:

На EFM мы приобрели три фильма, среди которых – победитель Берлинале О ТЕЛЕ И ДУШЕ Ильдико Эньеди и фильм Аки Каурисмяки ПО ТУ СТОРОНУ НАДЕЖДЫ, который был удостоен награды «Серебряный медведь» за лучшую режиссуру. То есть, нам удалось купить лучшие картины конкурса. Помимо этого, мы приобрели картину Сэма Гарбарски ОДНАЖДЫ В ГЕРМАНИИ, который на Берлинском фестивале был показан в программе «Special Gala».

Если говорить в целом по рынку, то цены в принципе, могу назвать адекватными. Конечно, приходилось торговаться – активность у конкурентов высокая, контент интересный. В принципе, можно смело утверждать, что прокатом фестивального кино на нашей территории на данный момент занимаемся мы чуть ли не эксклюзивно. Большинство закупщиков, за редким исключением, выбирают контент, который можно прокатать как можно шире и ни в коем случае не ограниченно, порой не обращая внимание на качество фильма. Такое сложилось впечатление.

Марианна Ибрагимова, руководитель отдела закупок иностранного кино компании Russian World Vision:

Прошедший кинорынок в Берлине для нас прошел успешно. Согласно нашей стратегии, мы стараемся покупать, как крепкое зрительское европейское кино с известным кастом, так и работать с уникальными независимыми картинами разных жанров, с новыми формами. По порядку: 13 апреля мы выпускаем в ограниченный прокат фильм финского режиссера-дебютанта Юхо Куосманена САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ МЯКИ. Черно-белый, снятый на 16-ти миллиметровую пленку и ставший редким кинематографическим событием сразу после премьеры на Каннском кинофестивале, где картина получила Главный приз программы «Особый взгляд». Также в арсенале награда Европейской киноакадемии за Лучшую режиссуру, 100% рейтинг кинокритиков в мире и кинотеатральный релиз более, чем в 45 странах. Для меня это поистине один из лучших фильмов прошлого года, возвращающий зрителя к большому кино 60х, фильмам Лукино Висконти, Ингмара Бергмана, Тони Ричардсона, Марлена Хуциева. Кино для большого экрана, чистое искусство, наблюдать которое в сегодняшнем кинематографе большая удача.

С 19 по 21 мая, в рамках спецпроекта, мы готовим weekend фильмов Дэвида Линча, приуроченный, конечно, к выходу третьего сезона сериала «Твин Пикс». Мы приобрели все права на отреставрированные HD и 4K-версии фильмов ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ ОГОНЬ, ГОЛОВА-ЛАСТИК, ШОССЕ В НИКУДА. Международный правообладатель передал, что Дэвид Линч польщен и рад, что у новой версии его фильмов появилась возможность быть продемонстрированными на большом экране в России. Мы тоже рады, и этим уикендом планируем открыть работу над направлением специальных показов.

1 июня, в День защиты детей, мы планируем сделать предварительные показы французского анимационного шедевра ЖИЗНЬ КАБАЧКА, получившего несколько премий «Сезар» и номинацию на «Оскар», как лучший анимационный фильм года. Это поистине невероятная картина, предмет нашей особой гордости, продана в более шестидесяти стран, и не оставит равнодушным даже самого черствого или искушенного зрителя. Прокат фильма запланирован на июль.

Уже 4 мая мы выпустим искрометную комедию МИСТЕР ШТЕЙН ИДЕТ В ОНЛАЙН с Пьером Ришаром в главной роли. Любовный треугольник с весьма незаурядным развитием событий. На кинорынке фильм пользовался большим спросом, за него пришлось побороться. На показе реакция зрителей была однозначно благодарной, и мы надеемся, что в кино на фильм придут зрители как молодого, так и старшего поколения.

МАНИФЕСТ – монофильм с Кейт Бланшет, исполнившей роли тринадцати разных персонажей. В роли режиссера – известный современный немецкий художник Джулиан Розефельд. Это наш совместный проект с компанией A-One Films, прокат которого на данный момент запланирован на 15 июня.

Мы также приобрели права на яркий и страстный французский фильм-нуар RACER AND THE JAILBIRD, за него тоже пришлось активно побороться. В главных ролях Маттиас Шонартс (БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК) и Адель Экзаркопулос (ЖИЗНЬ АДЕЛЬ). Мы скоро сможем продемонстрировать кинотеатрам умопомрачительное промо к фильму. Рассчитываем увидеть его в номинантах одной из основных программ Каннского фестиваля. Релиз запланирован на конец лета, и мы уверены, что фильм ждет успех.

Завершает список наших покупок драма МОЙ СЫН с Гийомом Кане и Мелани Лоран. Речь пойдет о похищении ребенка. Фильм был снят за 6 дней. Гийом Кане, исполнивший главную роль, не видел сценария. Все его действия были ответом на происходящие вокруг события. Единственным условием его участия в проекте был благополучный финал.

В целом, конкуренция на EFM была довольна живая, но не бездумная, как случалось в прошлые годы. В качестве главного конкурента скоро, видимо, будет выступать Netflix, приобретающий все права на все территории, лишая фильмы возможности выхода в кинотеатральный прокат. Однако сейчас мы купили практически все, на что претендовали. Остался один проект, который все еще в обсуждении.

Яна Макарова, генеральный директор компании «ПРОвзгляд»:

График просмотров и встреч в Берлине у нас был достаточно плотным, удалось посмотреть около 30 фильмов. Из подтвержденных сделок – у компании Gaumont мы приобрели права на яркую французскую комедию WEDDING UNPLANNED. Случайное знакомство на вечеринке приводит к неожиданным последствиям: веселая романтическая история о вечном. Мировой релиз состоится уже в апреле, а мы планируем выпуск в летний период. Также была возможность оценить ранее приобретенный психологический триллер БЕРЛИНСКИЙ СИНДРОМ, снятый по одноименному роману. Мировая премьера фильма прошла несколькими неделями ранее на Санденсе; в Берлине кино было показано в программе «Панорама». Главную роль в нем сыграла Тереза Палмер (ПО СООБРАЖЕНИЯМ СОВЕСТИ). Ее героиня Клэр встречает в Берлине харизматичного парня, между ними разгорается бурный роман. Однако после проведенной вместе ночи она понимает, что оказалась запертой в его квартире, и это не случайность. Зашкаливающий по накалу и эмоциям, «стокгольмский синдром» в декорациях Берлина – мы планируем его к выпуску в мае этого года. Также по нескольким многообещающим проектам мы находимся в стадии переговоров, утверждения деталей сделок. О них можем сказать пока только то, что с большой вероятностью это будут участники Каннского конкурса.

28.02.2017 Автор: Мария Позина