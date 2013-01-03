На старт пораньше: о превью и его значении для кассовых сборов

Материал был впервые опубликован в электронном БК №10, 2017

Превью-показы никогда не будут любимы всеми, ведь это в некотором смысле, как и IMAX, особый формат для избранных. Да и любить их иногда бывает как будто бы не за что – например, в случаях, когда, выпуская фильм в режиме превью, дистрибьютор преследует лишь собственные цели, не считаясь при этом с остальными участниками рынка. И все же случается, что выпуск фильма в прокат раньше официального старта может порадовать хорошим результатом максимальное число игроков и помочь другим новинкам заработать больше. Мы посмотрели, какими еще, кроме «праздничных», бывают ранние выпуски фильма, и в чем заключаются основные подводные камни, связанные с превью.

С января 2010 года нами было зафиксировано около 130 случаев выпуска фильмов в режиме превью или их старта раньше стандартного четверга. Самым активным дистрибьютором в плане предпоказов является WDSSPR. Эта активность заметна, даже если не поднимать статистику – недавними релизами прокатчика в превью были ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА, Т2 ТРЕЙНСПОТТИНГ (НА ИГЛЕ 2) и СМУРФИКИ: ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВНЯ. Всего у дистрибьютора было обнаружено 20 случаев подобного выпуска картин. Следующими идут «Централ Партнершип» (17 случаев), UPI (14), «Двадцатый Век Фокс СНГ» (13), а замыкает пятерку лидеров «Парадиз» (12). Выделить превалирующий жанр картин, выходящих в прокат раньше официальной даты старта, непросто – встречаются фильмы совершенно разной направленности: и триллеры, и военное кино, и криминальные драмы, и мелодрамы, и даже ужасы. Однако стоит отметить некоторое преобладание комедий, анимационных проектов, а также картин с большим количеством экшна и зачастую – с элементами фантастики, попросту говоря, блокбастеров.

Больших фильмов в превью выходит действительно много. Иногда поводом для их раннего выпуска являются праздничные дни, иногда – отсутствие предложения в жанре на датах, предшествующих официальному старту. Кроме того, превью-показы позволяют выявить уровень заинтересованности зрителей, а также сильно растянуть стартовый уикенд и заработать больше. Есть и определенная тенденция выпускать фильм в превью только в премиум-форматах или только в IMAX, что помогает создать некую событийность, акцентировать внимание на том, что картина является зрелищной и визуально (и не только) богатой, ну и увеличить среднюю цену билета.

Все превью можно разделить на длинные (за более чем три дня до официального старта, даже если они шли всего два дня – в субботу и воскресенье) и короткие (за 1–3 дня до премьеры). В 2010-2011 годах коротких было значительно больше, чем длинных, зато потом превью, длящиеся около недели, стали появляться все чаще. Говорят, что не бывает второй возможности произвести первое впечатление. Но работающие в формате длинных превью картины, кажется, могут с этим поспорить. Взять, например, ТОР 2: ЦАРСТВО ТЬМЫ. Фильм показывали на половине заявленных в стартовом уикенде экранов в режиме превью с 1-го по 6 ноября 2013 года, и сборы за этот период составили 409 млн рублей. Но рекламировалась также и дата официального старта – 7 ноября, и те, кто знал именно про нее, пришли в кино в стартовый уикенд, который принес фильму еще 371 млн (за четыре дня). Здесь логика дистрибьютора понятна – нужно было зацепить дополнительные выходные, что, как видим, принесло свои плоды.

Среди прокатчиков по количеству релизов с заблаговременными превью-показами в 2012–2017 годах лидирует WDSSPR – у него их 10, и в их число входят большие фильмы, семейные и анимационные проекты. Следом за WDSSPR идет UPI с несколькими похожими по направленности релизами (два зрелищных с превью только в IMAX, анимация, в том числе ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ), но вместо фильмов-комиксов у UPI АННА КАРЕНИНА и 28 ПАНФИЛОВЦЕВ. Шесть заблаговременных релизов и у Fox, половину из них составляют анимационные проекты.

Короткие превью преобладают над длинными (60% случаев против 40%). В формате коротких, преимущественно однодневных, часто выходят большие фильмы. Возможно, это связано с ожидающимся ажиотажем среди фанатов, которых может оказаться слишком много. Например, в 2010 году проект СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ вышел в среду и собрал в этот день 123 млн рублей (здесь и далее приводятся данные по РФ + СНГ), в то время как сборы уикенда составили 351 млн. В коротком превью три дня работал и ДОКТОР СТРЭНДЖ, официальный старт которого пришелся на понедельник. В свое время в понедельник стартовал ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ, до этого один день прокатывающийся в превью. Сразу несколько нестандартных стартов (например, ТУРИСТ, СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА) с предшествующими превью-показами приходятся на праздничные периоды, когда, впрочем, «правило четверга» заметно теряет свою силу.

Праздничные превью вообще можно выделить как особую разновидность рассматриваемого явления, ведь здесь даже прослеживаются некоторые логичные закономерности. Массовые предпоказы наблюдаются в периоды, когда праздник выпадает на будний день. Так было 12 июня 2013 года, когда заранее выходили БОЛЬШАЯ СВАДЬБА, ЖИРАФА, ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА, КАДРЫ, СУДНАЯ НОЧЬ и ЭФФЕКТ КОЛИБРИ, и совсем недавно – 8 марта. Праздником, которым не стоит пренебрегать, считается 14 февраля, День святого Валентина. В 2012 году сразу три фильма (ZОЛУШКА, АРТИСТ и ЭКСТРАСЕНС) вышли в эту дату в режиме превью, а из недавних примеров можно вспомнить комедию ГУЛЯЙ, ВАСЯ!, предпоказы которой пришлись на 14-15 февраля. Особое внимание уделяется и майским праздникам, а в 2013 году они отметились особенной превью-патриотичностью. 1 мая в режиме короткого превью выходили две картины российского производства – мультфильм ПЕЧАТЬ ЦАРЯ СОЛОМОНА и комедия СОКРОВИЩА О.К. Отметить следует и превью-показы в период «новогодних битв», поскольку появляются они почти каждый год. А в начале 2013-го и 2014 годов их было особенно много. В первом случае выходили АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ, АННА КАРЕНИНА (превью с 03.01.13), ЖИЗНЬ ПИ, МУВИ 43 и ПРОДАВЕЦ ИГРУШЕК (превью с 07.03.13). На дате 1 января благодаря превью создавалось жанровое разнообразие – здесь была и визуально красивая притча, и хулиганская комедия, и молодежный фильм с Майли Сайрус, который заработал на предпоказах 5 млн рублей, а в уикенд – только 4. В 2014 году 1 января пришлось на среду, и здесь в превью тоже было много картин: БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ, ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ, ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ 3, НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ, ТАРЗАН 3D, а также 47 РОНИНОВ, работавшие в ограниченном превью с 26 декабря 2013 года по 1 января 2014-го. И здесь мы можем заметить хорошее разнообразие предложения.

Интересный формат превью в новогодние праздники был у ОМЕРЗИТЕЛЬНОЙ ВОСЬМЕРКИ. Официальный старт назначили на 14 января 2016-го, широкие превью-показы у фильма были с 7 января, а с 1-го по 6 января картина работала только на одном экране.

Превью в премиум-форматах – также частый гость на нашем рынке. В 3D-превью в 2010 году вышли ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ и ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА. Потом популярность набрали аналогичные показы в IMAX. В превью (во всех случаях, кроме ТРАНСФОРМЕРОВ: ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ и ТЕМНОГО РЫЦАРЯ: ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ, это были длинные предпоказы) в этом формате выходили только самые зрелищные проекты, среди которых были как блокбастеры, в том числе и несколько фильмов-комиксов, так и смесь игрового кино и концерта METALLICA: СКВОЗЬ НЕВОЗМОЖНОЕ, и необычные ЭВЕРЕСТ и ПРОГУЛКА с захватывающими дух видами мест, которые редкий зритель может посетить в реальности. Показы в IMAX, конечно, приносят прибыль, однако в общих сборах картин она не так велика. В данном случае более важно то, что, посмотрев фильм первыми, с максимальным погружением в мир картины, в самых комфортных условиях, зритель, вероятнее всего, останется доволен и посодействует созданию у картины положительного «сарафана».

Отдельно можно выделить и превью анимационных фильмов, поскольку в их выпуске тоже прослеживаются определенные тенденции. Анимация обычно долго раскачивается, и для формирования «сарафана», а также для того, чтобы дать взрослым время собраться с мыслями, выбрать день и сводить ребенка в кинотеатр, превью подходит идеально. Так, пять дней в этом формате работала ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, получившая за это время в РФ + СНГ 18,9% от общих сборов, а также заработавшая себе положительную репутацию. Столько же пробыла в превью и СЕМЕЙКА КРУДС. Четыре релиза (ЛОРАКС, КОТ ГРОМ И ЗАКОЛДОВАННЫЙ ДОМ, ЛЕГО ФИЛЬМ, ПЕЧАТЬ ЦАРЯ СОЛОМОНА) выходили в превью в праздники, причем первые два мультфильма заработали до официального старта значительную часть общих сборов.

По количеству превью в IMAX лидирует тот же WDSSPR (четыре фильма), на втором месте UPI с двумя проектами. А вот по анимации в превью-показах лидирует Fox – у него три проекта против двух у WDSSPR и UPI.

Важной составляющей превью и предметом споров всегда была их реклама или же ее отсутствие. Зачастую в маркетинговых материалах указывается дата официального старта, а о предпоказах зрителю не сообщают. Причем растерянные посетители кинотеатров, увидев в расписании фильм, старт которого они ждали позже, часто винят в дезинформации именно показчиков. «Превью не всегда работают из-за того, что реклама чаще всего делает акцент на дату основного старта, – отмечает руководитель отдела репертуара и рекламы столичного кинотеатра «Победа» и директор по репертуару ряда подмосковных площадок Ольга Фитенко. – Поэтому если мы хотим добиться эффекта «сарафанного радио» от превью-показов, необходимо сообщать о них в рекламных материалах. Прокатные компании все время обещают это сделать, но, к сожалению, воз и ныне там». Однако Ольга отмечает некоторые подвижки в этом направлении: «Есть и исключения – такие как ОБИТЕЛЬ ЗЛА или КОНГ». В этот список можно, например, добавить и фильм ГУЛЯЙ, ВАСЯ! Реклама превью понемногу модифицируется, правильные даты мелькают в ТВ-спотах, появляются на наружке. Все это своевременно приводит зрителей в кинотеатры, исключает возможность недопонимания, которое может возникнуть, если дата превью не рекламируется, как это было с прошлогодним мультфильмом. «В 2016 году, когда в превью вышла ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, зрители не поняли, что произошло, и ждали основного старта», – добавляет Фитенко.

Некоторые кинотеатры решают проблему самостоятельно. «Мы стараемся оповещать своих зрителей о превью заранее: пишем об этом на сайте, сообщаем в соцсетях и по другим каналам» – рассказывает Юлия Медведева, руководитель рекламно-репертуарного отдела киносети «Иллюзион». Впрочем, есть и «особое мнение», которое озвучил менеджер по кинопрокату компании «Мир Кино» Андрей Пономаренко: «Если фильм выходит в каникулярный период или на праздники, на него придут и без многочисленных анонсов. С другой стороны, не думаю, что люди, увидев рекламу, зацикливаются на дате. Большинство зрителей смотрят на трейлер или постер как на рекламу продукта, и если их это цепляет, они точно узнают, когда картина появится в репертуаре, и сходят в кино. Все-таки, по моему опыту, бόльшая часть людей держит руку на пульсе и имеет представление о новинках в кинотеатрах».

Однако реклама, на которой указана дата старта именно в превью, рождает еще одну проблему – с росписью. Ту же ОБИТЕЛЬ ЗЛА некоторые показчики расписали очень широко, будто это первый уикенд, другие же выделили ей совсем небольшое количество сеансов на превью. В итоге в выигрыше остались первые. А трехкратное увеличение показов (с 7,5 тысяч до 22,8 тысяч) не дало должного эффекта – сборы в формальный первый уикенд (который длился четыре дня) упали на несколько процентов по сравнению даже с первыми тремя днями превью. Зрители логичным образом отреагировали на рекламные сообщения и пошли на фильм (особенно такой фанатский) сразу же.

Получается, что если зритель знает о дате превью, роспись в этот период должна быть максимально широкой, но в чем тогда смысл таких показов? Кинотеатры обращают внимание и на такую проблему: чтобы выгадать место для фильма в превью, приходится срезать холдоверы и сеансы других картин. «Чаще всего работать превью-форматом не совсем удобно, – замечает Андрей Пономаренко. – Потому что мы должны понимать, что если ставим превью не в четверг, а, например, в субботу или во вторник, это значит, что мы как минимум на один сеанс ущемляем роспись другого фильма. То есть без последствий для других картин превью не обходится».

При этом кинопоказчики отмечают давление со стороны дистрибьюторов. «Одни предлагают превью на наше усмотрение, а в работе с другими отказываться от предпоказов нельзя, – рассказывает Пономаренко. – И тогда начинается ломка расписания». Нередки случаи, когда дистрибьюторы просят поставить определенное количество сеансов фильма взамен на «ключи» от выгодного превью, в то время как с другой стороны уже другой прокатчик требует не срезать показы своего фильма. Бывает и так, что превью поставить некуда, а дистрибьютор находит способ убедить кинотеатры найти место. В целом про ситуацию с обязательствами по росписи Ольга Фитенко рассуждает так: «Требования по росписи от прокатчиков, конечно же, выдвигаются. Это касается как превью, так и основного проката. Дистрибьютор указывает необходимое количество сеансов для того или иного фильма. И роспись не подтверждается, пока она не будет согласована с прокатчиком. Но, к сожалению, не всегда количество сеансов оправдывает себя».

Вообще, кинотеатры готовы работать с превью-показами. «Мы стараемся по возможности ставить превью, если прокатчик решает выпускать фильм в таком формате, хотя в кинотеатрах с малым количеством залов это не всегда просто», – говорит Ольга Фитенко. Юлия Медведева работает превью всех фильмов, которые в данном формате выходят, и считает, что результаты предпоказов целиком зависят от самой картины. «Если проект интересен зрителю, то на превью они придут. Вот, например, допремьерные показы СПЛИТА отменили, но наши гости спрашивали об этой ленте еще на прошлой неделе. И сейчас интерес к выходу фильма подогрет достаточно неплохо». Андрей Пономаренко снова выражает «особое мнение»: «Я лично за превью, но только при условии, если они будут начинаться за неделю до основного старта и только с четверга. И не важно, каким количеством сеансов. Главное, чтобы это был четверг».

С превью в принципе очень много подводных камней. В рекламе фильма должна фигурировать дата полноценного старта или дата начала предпоказов? Об этом прокатчик, по идее, должен сообщать кинотеатрам заблаговременно, чтобы последние не ставили картину фактически вслепую. Если рекламируется дата превью, то зачем тогда вообще называть это превью? Отдельные риторические вопросы: почему на американском рынке никто не балуется предпоказами крупных блокбастеров в избранных кинотеатрах? И почему там не стесняются признавать за первым уикендом старт хоть в одном кинотеатре, а не насильно называть им тот уикенд, где была самая широкая роспись? Если рекламируется дата формального старта, то зачем тогда кинотеатрам расписывать превью широко (а дистрибьюторам – позволять это делать)? Должной отдачи это в любом случае не принесет. Какой должна быть роспись превью? Отсутствие в большинстве случаев верхней планки сеансов в день приводит показчиков, которые решили поставить превью ограниченно или же вовсе им не работать, к упущенной прибыли. Это же ставит в неравноценные условия многие кинотеатры, особенно малозальные. Когда о предпоказах должен узнавать рынок? Крупный блокбастер заявляет о них с жесткими требованиями за две недели до своего старта, когда сетка у всех показчиков сформирована, а конкуренты на дате превью уже не успеют сделать какие-либо передвижения в графике релизов – и такое бывало. В общем, джентльменскими превью-показы на нашем рынке назвать пока никак нельзя.

21.04.2017 Автор: Анна Багрова, Мария Дружинина, Андрей Белый