Рейтинг БК: 10 главных актеров России 2020 года

Аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика» выделили восемь ключевых критериев, по которым оценивалась деятельность актеров. Ими стали общее количество проектов, в которых принимали участие артисты, число главных ролей и ролей второго плана, степень участия исполнительниц в рекламной кампании фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, количество подписчиков в соцсети Instagram, бюджеты проектов и их кассовые сборы. Еще одним критерием стало попадание фильма с участниками рейтинга в топы онлайн-кинотеатров.

Александр Петров. Все три проекта с участием актера в ушедшем году стали заметными прокатными событиями. Фантастический боевик ТЕКСТ. Мужской топ с огромным отрывом от остальных возглавил. Все три проекта с участием актера в ушедшем году стали заметными прокатными событиями. Фантастический боевик ВТОРЖЕНИЕ заработал почти миллиард рублей, а ЛЕД 2 стал самым кассовым фильмом года. Свою долю зрительского внимания снискал и байопик СТРЕЛЬЦОВ , который, безусловно, привлек бы больше зрителей в более привычных условиях проката. В фундаменте триумфа Петрова не только последние кинотеатральные релизы, но и онлайн-прокат предыдущих картин. На различных платформах в прошлом году продолжали пользоваться спросом хиты Т-34 Юра Борисов. Наряду с Константином Хабенским у него наибольшее количество проектов в году – у каждого актера по четыре фильма. В Следующим за Петровым к финишу в нашей гонке пришел. Наряду с Константином Хабенским у него наибольшее количество проектов в году – у каждого актера по четыре фильма. В КАЛАШНИКОВЕ Борисов сыграл главную роль, во ВТОРЖЕНИИ – одного из главных мужских персонажей, а еще в двух картинах, ФЕЯ СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ , ему достались роли второго плана. Именно у Борисова лучшая в топе сумма баллов за размер бюджетов и вторая – за посещаемость проектов. Константин Хабенский. Не случись в 2020-м пандемии и паузы в работе кинотеатров, про актера можно было бы написать, что на протяжении всего года он практически не сходил с больших экранов. Сразу в трех фильмах Хабенский исполнил главные роли – это лучший показатель в топе. Также актер появился в заметной второстепенной роли в Замкнул тройку лидеров. Не случись в 2020-м пандемии и паузы в работе кинотеатров, про актера можно было бы написать, что на протяжении всего года он практически не сходил с больших экранов. Сразу в трех фильмах Хабенский исполнил главные роли – это лучший показатель в топе. Также актер появился в заметной второстепенной роли в ДОКТОРЕ ЛИЗЕ Оксаны Карас. Под конец года вышел ОГОНЬ , напомнивший, что драматический артист не чужд и остросюжетному жанру. Роман Курцын. Главную роль он исполнил в не самом успешном фильме На четвертом месте в топе расположился. Главную роль он исполнил в не самом успешном фильме САМЫЙ НОВЫЙ ГОД! , но кроме того, отметился персонажами второго плана в кассовых хитах ОГОНЬ (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА . Именно благодаря этим релизам у Курцына третья сумма баллов за посещаемость после Петрова и Борисова. Милош Бикович. Главным фильмом новоявленного гражданина России в 2020-м стала комедия Пятую позицию в нашем чарте занял. Главным фильмом новоявленного гражданина России в 2020-м стала комедия ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» , которая не только успешно выступила в мартовском прокате, но и пользовалась стабильным спросом в онлайн-кинотеатрах. Узнаваемость Биковича на протяжении года также поддерживал ХОЛОП , который стал основной онлайн-премьерой 2020-го. Благодаря этому Бикович набрал вторую сумму баллов за онлайн-прокат своих проектов после Александра Петрова.

Топ-10 нашего списка выглядит так:

Александр Петров Юра Борисов Константин Хабенский Роман Курцын Милош Бикович Риналь Мухаметов Виктор Добронравов Иван Янковский Евгений Романцов Егор Крид

Ознакомиться со списком топ-20 российских актеров по итогам 202 года и аналитикой результатов, а также подробнее прочитать о критериях подсчета можно в выпуске электронного БК, рассылку которого все подписчики получили в пятницу вечером, 26 февраля.

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28.02.2021 Автор: Никита Никитин