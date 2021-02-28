Рейтинг БК: 10 главных актеров России 2020 года
БК завершает публикацию независимых рейтингов профессионалов киноиндустрии по итогам минувшего года
Аналитики «Бюллетеня кинопрокатчика» выделили восемь ключевых критериев, по которым оценивалась деятельность актеров. Ими стали общее количество проектов, в которых принимали участие артисты, число главных ролей и ролей второго плана, степень участия исполнительниц в рекламной кампании фильмов, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности, количество подписчиков в соцсети Instagram, бюджеты проектов и их кассовые сборы. Еще одним критерием стало попадание фильма с участниками рейтинга в топы онлайн-кинотеатров.
Мужской топ с огромным отрывом от остальных возглавил Александр Петров
. Все три проекта с участием актера в ушедшем году стали заметными прокатными событиями. Фантастический боевик ВТОРЖЕНИЕ
заработал почти миллиард рублей, а ЛЕД 2
стал самым кассовым фильмом года. Свою долю зрительского внимания снискал и байопик СТРЕЛЬЦОВ
, который, безусловно, привлек бы больше зрителей в более привычных условиях проката. В фундаменте триумфа Петрова не только последние кинотеатральные релизы, но и онлайн-прокат предыдущих картин. На различных платформах в прошлом году продолжали пользоваться спросом хиты Т-34
и ТЕКСТ
.
Следующим за Петровым к финишу в нашей гонке пришел Юра Борисов
. Наряду с Константином Хабенским у него наибольшее количество проектов в году – у каждого актера по четыре фильма. В КАЛАШНИКОВЕ
Борисов сыграл главную роль, во ВТОРЖЕНИИ
– одного из главных мужских персонажей, а еще в двух картинах, ФЕЯ
и СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ
, ему достались роли второго плана. Именно у Борисова лучшая в топе сумма баллов за размер бюджетов и вторая – за посещаемость проектов.
Замкнул тройку лидеров Константин Хабенский
. Не случись в 2020-м пандемии и паузы в работе кинотеатров, про актера можно было бы написать, что на протяжении всего года он практически не сходил с больших экранов. Сразу в трех фильмах Хабенский исполнил главные роли – это лучший показатель в топе. Также актер появился в заметной второстепенной роли в ДОКТОРЕ ЛИЗЕ
Оксаны Карас. Под конец года вышел ОГОНЬ
, напомнивший, что драматический артист не чужд и остросюжетному жанру.
На четвертом месте в топе расположился Роман Курцын
. Главную роль он исполнил в не самом успешном фильме САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!
, но кроме того, отметился персонажами второго плана в кассовых хитах ОГОНЬ
и (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА
. Именно благодаря этим релизам у Курцына третья сумма баллов за посещаемость после Петрова и Борисова.
Пятую позицию в нашем чарте занял Милош Бикович
. Главным фильмом новоявленного гражданина России в 2020-м стала комедия ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД»
, которая не только успешно выступила в мартовском прокате, но и пользовалась стабильным спросом в онлайн-кинотеатрах. Узнаваемость Биковича на протяжении года также поддерживал ХОЛОП
, который стал основной онлайн-премьерой 2020-го. Благодаря этому Бикович набрал вторую сумму баллов за онлайн-прокат своих проектов после Александра Петрова.
Топ-10 нашего списка выглядит так:
- Александр Петров
- Юра Борисов
- Константин Хабенский
- Роман Курцын
- Милош Бикович
- Риналь Мухаметов
- Виктор Добронравов
- Иван Янковский
- Евгений Романцов
- Егор Крид
Ознакомиться со списком топ-20 российских актеров по итогам 202 года и аналитикой результатов, а также подробнее прочитать о критериях подсчета можно в выпуске электронного БК, рассылку которого все подписчики получили в пятницу вечером, 26 февраля.
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28.02.2021 Автор: Никита Никитин