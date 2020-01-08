Цена независимости: насколько успешно российское кино без господдержки?

Материал был опубликован в электронном БК №47 от 29 ноября 2019 года.

В 2016 году проекты, созданные без поддержки Фонда кино и Минкультуры, заработали 1,4 млрд рублей. Год спустя цифра была чуть меньше – 1,1 млрд. В 2018-м произошел бум «независимого» контента – его кассовые сборы составили 2,5 млрд рублей, это более 18% бокс-офиса всего отечественного кино за год. По состоянию на 24 ноября 2019 года, в копилке у снятых без господдержки картин было 2,7 млрд рублей – это примерно 26,4% всей кассы российских фильмов 2019-го. Если в 2016-м и 2017-м мы насчитали 18 и 17 картин, снятых без господдержки, то в 2018-м их было уже 32, а в 2019-м только на конец ноября стартовало 35 таких проектов.

Во главе списка проектов 2016–2019 годов, снятых без поддержки Фонда кино и Минкультуры, находится ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ. По большому счету, именно кинопродолжение популярного сериала подняло сборы независимых проектов в 2018-м и 2019 годах на новый уровень. Картина стартовала в конце прошлого года и бóльшую часть сборов освоила уже в 2019-м. В активе проекта феноменальные 1,7 млрд рублей. Занимающую вторую строчку ГРОМКУЮ СВЯЗЬ он обогнал на 1,2 млрд. Бюджет проекта, по данным из открытых источников, составил всего 80 млн рублей. В интервью БК по поводу старта АВАНПОСТА (также снятого без участия государства) продюсер продвижения полнометражных фильмов ТВ-3 и Premier Studios Владимир Пермяков сказал: «Первая часть ПОЛИЦЕЙСКОГО С РУБЛЕВКИ собрала в кинотеатрах столько денег, что мы можем выпустить на эти средства еще несколько продолжений, которые могут собрать меньше, но финансово все будут счастливы». Поэтому, видимо, экономикой проекта все более чем довольны.

Места с четвертого по шестое занимают части адаптированного под показ в кинотеатрах сериала ГОГОЛЬ. Над ним работали продюсерская компания «Среда» и «Ленфильм», а с точки зрения маркетинга проект поддерживал ТВ-3. Три части совместными усилиями освоили почти 1,4 млрд рублей, и продюсеры также были очень довольны таким неожиданным для них результатом. «Стриминговые платформы уже сейчас меняют рынок и показывают позитивные примеры контента без господдержки, – уверен режиссер, сценарист и продюсер Марюс Вайсберг. – Premier Studios делает «Домашний арест», «Звоните ДиКаприо!», сериал и фильмы проекта «Полицейский с Рублевки». Не факт, что эти картины когда-нибудь прошли бы сценарную комиссию Фонда кино, если бы в каком-то виде туда подавались. Но это контент, который заточен на актуальные темы и на то, что реально интересует зрителей в данный момент».

В первой десятке три фильма 2019 года – ГРОМКАЯ СВЯЗЬ, ТЕКСТ и СПАСТИ ЛЕНИНГРАД. ГРОМКАЯ СВЯЗЬ – адаптация ИДЕАЛЬНЫХ НЕЗНАКОМЦЕВ, комедия «Квартета И», произведенная компаниями «Марс Медиа Энтертейнмент» и «Стрела». Бюджет картины, как подтвердил на своей странице в «Фейсбуке» продюсер Рубен Дишдишян, составил 78 млн рублей. В прокате она заработала 528 млн, то есть в 6,8 раза больше. Неплохая окупаемость и у остросоциального ТЕКСТА, спродюсированного «Централ Партнершип» вместе с онлайн-кинотеатром START. Этот проект уже заработал больше 400 млн, то есть в пять раз больше заявленного бюджета в 75 млн рублей. Обе картины довольно локальные, без обилия дорогих спецэффектов, но с оригинальными концептами и с популярными первоисточниками в виде фильма и книги. У военной драмы СПАСТИ ЛЕНИНГРАД все не так радужно. Как рассказывал режиссер Алексей Козлов, в ее создании финансово помогло правительство Санкт-Петербурга, но оно поддержало менее чем 10% внушительного бюджета проекта в 237 млн рублей. Остальные деньги вложили сами создатели фильма. В прокате ему удалось заработать 195 млн.

Всего шестнадцать проектов, созданных без поддержки Фонда кино и Минкультуры и выпущенных в последние почти четыре года, заработали в прокате более 100 млн рублей. Сразу десять из них – комедии, ведь это недорогой жанр, который может принести достойную кассу. Среди фильмов нынешнего года это СЕМЬ УЖИНОВ от Enjoy Movies с бюджетом в 46 млн рублей и сборами в 106 млн, а также ДЕВУШКИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ продюсерской компании «Фетисов Иллюзион». На слете в Санкт-Петербурге продюсер последней картины Чермен Хадиков рассказал о бюджете в 145 млн рублей и затратах на рекламу в размере 50 млн. В прокате проект заработал 98 млн рублей.

В топ-20 сразу три комедии сняты Марюсом Вайсбергом. Они занимают восьмое, тринадцатое и четырнадцатое места. «Мы не получили господдержку на первую БАБУШКУ ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ и НОЧНУЮ СМЕНУ просто потому, что проекты не прошли сценарную комиссию, – комментирует режиссер. – Мне очень трудно сказать, по какой причине это произошло и вообще каким образом отбираются сценарии. Особенно учитывая, что наши фильмы выступили в прокате более чем неплохо, чего нельзя сказать о некоторых картинах, которые получили поддержку». Марюс Вайсберг отмечает, что если рассматривать Фонд кино как эквивалент большой голливудской студии, то оценить правильность принимаемых им решений можно по простому критерию: в прибыли его проекты по итогу года или в минусе. Для того, чтобы определить, кто достоин поддержки, фонд, по мнению продюсера, должен учитывать рыночную востребованность предыдущих зрительских фильмов претендента на финансирование. Оценка художественных достоинств того или иного проекта абсолютно субъективна, по большому счету это вкусовщина. Что касается фестивального кино, то там критерием может быть участие в знаковых мировых киносмотрах. В целом БАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ, например, появилась на свет благодаря тому, что создатели верили в ее зрительский потенциал. Они привлекли частных инвесторов, рискнули своими деньгами и выиграли. «Поэтому главная причина создания фильма без господдержки – вера бизнесменов, которые непосредственно вкладываются в кино независимо ни от чего, – уверен Марюс Вайсберг. – Еще есть вариант, когда люди – меценаты, и финансируют любимую историю просто для себя, потому что могут себе это позволить».

Еще один вариант – копродукция или получение поддержки европейских фондов. Так, НЕЛЮБОВЬ, расположившаяся в чарте на девятнадцатом месте, была европейской копродукцией. Ее участники – французская Why Not Production, бельгийская компания братьев Дарденн, кинематографическое подразделение французского телеканала Аrte France Cinema. Также проект поддержал фонд Eurimages. Не обошлось и без предпринимателя и продюсера Глеба Фетисова. ЛЕТО, закрывающее топ-20, получило поддержку французского Национального центра кинематографии CNC.

Также среди проектов последних лет, которые не получали поддержку фонда и министерства, есть и картины вроде ИСТОРИИ ОДНОГО НАЗНАЧЕНИЯ и УЧЕНИКА, якутское кино, небольшие документальные картины, такие как МЕДВЕДИ КАМЧАТКИ. НАЧАЛО ЖИЗНИ, ДЕЛО СОБЧАКА, СЛИШКОМ СВОБОДНЫЙ ЧЕЛОВЕК, РУССКИЕ ЕВРЕИ, ПРО РОК и не только. Любопытно, что полнометражная анимация без господдержки практически не создается – это по-прежнему слишком дорого, чтобы можно было попытаться окупить затраты самостоятельно. Редкое исключение из правила – мультфильм КОЛОБАНГА. ПРИВЕТ, ИНТЕРНЕТ!, основанный на мультсериале.

Многие проекты, запланированные к выпуску в 2020-м, были поддержаны государством. В том числе, конечно, все крупные релизы – например, участники «новогодней битвы», а также ЛЕД 2 и СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ, КОМА и другие. А вот драма ЯРДЫ о парне, который ищет себя в большом городе, отчасти позиционируется как проект без господдержки и участия бессменных Данилы Козловского и Александра Петрова. Похоже, неполучение господдержки принципиально и для создателей фильма МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР, который пока находится в производстве и обрел партнера в лице «Яндекса». OKKO Studios, в свою очередь, поучаствовала в создании РУССКОГО РЕЙДА (дата релиза – 30 апреля 2020 года, прокатчик – «Централ Партнершип») – жесткого боевика, название которого неспроста отсылает к индонезийскому РЕЙДУ. Судя по всему, поддержку не получали и такие жанровые картины, как драма Сарика Андреасяна РОДИНА, спортивная драма НА ОСТРИЕ, комедийный триллер Михаила Расходникова НОМЕР 1, семейный фильм от продюсера Александра Петрова СЧАСТЬЕ В КОНВЕРТЕ и хоррор ВДОВА.

Окупить проект, если у компании нет государственной поддержки, гораздо сложнее, это в разы более рискованное предприятие. Создатели фильмов, которым фактически подарена, например, половина бюджета, могут позволить себе больше потратить на рекламу, и у них другой порог окупаемости. При этом Фонд кино поддерживает внушительное количество русскоязычного контента в год, и проекты, которые не пользуются господдержкой, выходят в прокат в условиях очень насыщенного рынка. «Грубо говоря, если на секунду представить, что Фонда кино нет, то русскоязычному кинематографу было бы проще существовать просто потому, что контента было бы гораздо меньше, и интерес к нему вырос бы, – размышляет Марюс

Вайсберг. – На мой взгляд, фильмы стали бы более продуманными, качественными и заточенными на зрителя. Продюсеры рисковали бы и очень внимательно следили за тем, что они делают и для кого. Российское кино продолжило бы существовать, но фактор свободного рынка в итоге высветил бы качество и талантливых людей, могли бы произойти прорывные вещи». При этом режиссер и продюсер не считает, что поддерживать российское кино не надо. «Это большая помощь всей индустрии, и мы, кинематографисты, очень благодарны государству. На мой взгляд, в данный момент существует проблема с отбором, которую необходимо решить», – заключает он. Учитывая, насколько более прозрачной для всех в этом году стала господдержка и как бурно на раскрытые данные отреагировала общественность, система государственного финансирования в ближайшее время, возможно, действительно изменится. В интервью «Медузе» глава департамента кинематографии Минкультуры Ольга Любимова, например, говорит, что логика ее предшественников, которые давали деньги на не самые лучшие проекты в далеком прошлом, была следующей: «Когда индустрия поднималась с нуля, они просто пытались понять, кто как работает, кто в чем силен». Задачи нынешнего минкульта Любимова видит иначе: «Для меня самый главный интерес в том, что по большому счету министерство – это продюсерский центр с полутора тысячами проектов». Возможно, в ближайшем будущем ведомство, как и Фонд кино, действительно перестанет выделять средства сомнительным проектам или неэффективным компаниям.

Продюсер Сергей Сельянов считает, что совсем без господдержки российское кино успешным быть не может. Объема нашего рынка недостаточно для того, чтобы конкурировать с голливудским кино на уровне 25–30 процентов. «Из последних есть два успешных примера фильмов без господдержки – ТЕКСТ и ГРОМКАЯ СВЯЗЬ, а можно привести десяток менее успешных или просто неуспешных, – подчеркивает Сельянов. – Российский рынок недостаточен для того, чтобы окупать гарантированно любые проекты, даже хорошие, но достаточен, чтобы какое-то очень небольшое количество проектов могло в том числе «выстрелить» и без поддержки». К тому же продюсер напоминает, что на господдержку приходят частные деньги: «По статистике Фонда кино, если взять затраты на проект (производство плюс затраты на выпуск, в том числе рекламу), то примерно 35 процентов – это государственные деньги, а остальные 65 – частные. Но частные, как правило, не придут, если нет этого рычага в виде государственных денег».

Вместе с тем дополнительные частные средства могут приходить, например, если проект уже поддержан фондом «Кинопрайм». Как рассказал его исполнительный директор Антон Малышев в интервью БК, во втором пакете фонда уже есть фильмы, которые создаются без господдержки. Благодаря усилиям таких компаний, как Grant Buro, российские кинематографисты могут начать шире использовать поддержку международных фондов в случае с авторскими и документальными проектами и тоже быть успешными. Нетрудно заключить, что при существующей емкости российского рынка любой крупнобюджетный проект, рассчитанный исключительно на локального зрителя, в нашей стране вынужден искать государственную поддержку. Если представить, что государство внезапно прекратит субсидировать киноиндустрию, то она, конечно, не исчезнет, но существенно видоизменится. Среди жанров будут преобладать комедии, сериалы, превращенные в полный метр, и проекты платформ – потому что в двух последних случаях у проектов имеются дополнительные способы монетизации.

С другой стороны, господдержка в ее текущем виде провоцирует появление дорогих картин, которые не вызывают энтузиазма у зрителя – только осенью 2019-го года такими примерами стали ГЕРОЙ и ДЕВЯТАЯ. На фоне их кассовых сборов сборов особенно хорошо заметно, как аудитория голосует рублем вместо эскапистского приключения (за него отвечает Голливуд, состязаться с которым – затея малоперспективная) за «кино реальности» – фильмы про здесь и сейчас, описывающие окружающие нас реалии в комедийном или драматическом ключе. Создатели фильмов без господдержки вынуждены держать руку на пульсе и апеллировать напрямую ко вкусам зрителя, потому что только от этого в конечном счете и зависит успех – и в этом их сильная сторона.

Примеры ТЕКСТА и ГРОМКОЙ СВЯЗИ говорят нам о том, что движение в сторону актуального недорогого и качественного контента – лучший способ вернуть пошатнувшееся доверие аудитории, которая куда больше начинает ценить не масштаб и визуальные эффекты, а узнавание в героях себя и рефлексию на тему социальной повестки.

Еще больше интересного в нашем официальном канале в Telegram

Мы на Яндекс.Дзене

08.01.2020 Автор: Аня Корниенко, Ольга Куликова