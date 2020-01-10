Прокатчики и продюсеры − об итогах «новогодней битвы 2020»

«Новогодняя битва 2020» завершилась, но флаги еще не опущены: релизы продолжают работать, добирая то, что не смогли в дни длинных каникул. БК обратился к представителям крупнейших дистрибьюторов, а также к продюсерам и режиссерам с просьбой прокомментировать все то, что случилось с кинопрокатом в период с 1 по 8 января, и сделать первые выводы.

«Новогодний прокат постепенно трансформируется. Если вспомнить ДНЕВНОЙ ДОЗОР, первый фильм, который открыл эту традицию, то между 2005 и 2019 годом лежит огромная пропасть. За это время было много разных конфигураций, а в этом году праздничный период прошел исключительно под знаком российского кино, − замечает директор по прокату компании «Двадцатый Век Фокс СНГ» Марина Бодягина. − Это хорошо или плохо? На этот вопрос каждый ответит по-своему, да и вряд ли здесь может быть однозначный ответ. Хорошо, что есть отечественные картины, которые снимаются для массового зрителя и привлекают его в кино. Но есть часть аудитории, которая, однако, предпочитает зарубежное кино, и она в такой ситуации может оказаться потерянной для кинотеатров. Крайности всегда опасны, поэтому тут так важна золотая середина. Если же говорить про главный и объективный вывод, то он очевиден и состоит в том, что объем рынка в новогодний период практически не изменился за последние пару лет и в этом году составил порядка 5,5 млрд руб и около 20 млн зрителей. Поэтому столь важно сохранять баланс жанров, чтобы удовлетворить потребности и запросы самой разной аудитории».

Итоги «новогодней битвы» еще предстоит осмыслять, но, на первый взгляд, можно сказать, что в этом году не хватило по-настоящему разнообразного предложения, − считает Олег Березин, генеральный директор компании «Невафильм». − В прошлый раз МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ будучи универсальным проектом гарантированного для зрителей уровня стал именно «новинкой» в новогодние каникулы, выйдя на экраны 3 января 2019. И не хватило достойного зарубежного фильма для аудитории 25-35. В прошлом году ГРИНЧ и АКВАМЕН, выйдя в середине декабря 2018 года, попали тогда в «топку блокбастеров», устроенную Минкультом, но все же потом взяли своё на каникулах. А в этом году таких проектов не было — ДЖУМАНДЖИ: НОВЫЙ УРОВЕНЬ шел на экранах кинотеатров уже фактически с 6 декабря.

И, конечно, большой вопрос возник на эти каникулы с лидером-новинкой... В прошлом году под 1 января вышел военный комикс Т-34 и занял все свободное пространство кинотеатров. В этом году таким лидером-новинкой должен был стать ВТОРЖЕНИЕ, вышедший 1 января и ставший единственной крупной премьерой после 1 января. Но не случилось. Вдобавок еще и СОЮЗ СПАСЕНИЯ получил противоречивый «сарафан». В итоге ХОЛОП смог забрать то, что «плохо лежало». Думаю, что и сами создатели ХОЛОПА не рассчитывали на такой результат».

«ХОЛОП победил потому, что его можно назвать именно праздничным, − уверен режиссер и продюсер Марюс Вайсберг. − Подобное развлекательное кино − это всегда кино-праздник для зрителей. Во-вторых, по жанру у ХОЛОПА практически не было конкуренции. С одной стороны, у него аномально высокие сборы, с другой − они как раз абсолютно заслуженные. Ведь, в-третьих, именно ХОЛОП имел самую прозрачную концепцию, понятную для зрителей. Люди четко понимали, на что идут. Мне кажется, главным выводом станет то, что аудитории хочется именно праздника на Новый Год. Да, это очевидный вывод, лежащий на поверхности, но, кажется, именно об этом просигнализировали рынку зрители в этом году. Что, впрочем, не означает, что другие участники «битвы» предлагали не развлекательное или не зрительское кино, но оно было развлекательным на другом уровне».

«Мы гордимся достигнутым результатом, но не планируем останавливаться на нем, − говорит генеральный директор прокатывавшей ХОЛОПА кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. Его слова приводятся в пресс-релизе компании. − Совместно с нашими партнерами была запущена масштабная рекламная кампания, рассчитанная на «длинный прокат». Мы были уверены в фильме с самого начала, и было стратегически важно в непростом конкурентном окружении заразить этой верой сначала представителей кинотеатров, а затем и зрителей. Мне кажется, нам все удалось».

«Для ВТОРЖЕНИЯ старт на каникулах – даже не середина пути, − уверен глава российского подразделения Sony Pictures Productions & Releasing Антон Сиренко. − Мы никогда не рассматриваем неделю проката, даже если эта неделя каникулярная, как достаточный отрезок для подведения окончательных итогов, особенно когда говорим о российских фильмах такого уровня производства и маркетинговой поддержки. Рекламная кампания продолжается, и широкая зрительская аудитория отнеслась весьма позитивно к несомненным достоинствам картины. Кампания такого колоссального масштаба требует постоянных обновлений, свежих материалов и информационных поводов. Партнеры фильма, «Россия 1», «СТС Медиа», весь холдинг НМГ, Mail.Ru обеспечивают работу этого сложного механизма всеми своими ресурсами как креативными, и так охватным. Радикального изменения курса на праздниках не было, но некоторое смещение акцентов по ходу кампании происходило. Я уверен, что гигантский потенциал, заложенный в картину ее создателями, и проморесурс, который продолжает вкладываться, позволит фильму еще не одну неделю быть на волне зрительского интереса. Высококачественные фильмы, такие как ВТОРЖЕНИЕ, вообще, в прокате работают долго. ДЖУМАНЖИ на экранах почти месяц и тоже уходить не планирует. Так что, вечеринка продолжается (смеется)».

«Общественная дискуссия вокруг фильма – это всегда хорошо, и чем она живее и острее, тем лучше, − утверждает Марина Бодягина, комментируя ситуацию, сложившуюся вокруг фильма СОЮЗ СПАСЕНИЯ. − Ведь всегда лучше участвовать в ней со знанием дела, а для этого необходимо посмотреть фильм и вынести собственное суждение. Динамика сборов СОЮЗА СПАСЕНИЯ была достаточно ровной на протяжении всего праздничного периода. Самыми кассовыми традиционно оказались 2-4 января. Каких-то очевидных сюрпризов не было. Промокампания и до и после, и во время праздников была разнообразна и масштабна: от нестандартных внутрикинотеатральных видов рекламы (инсталляции, ведра для попкорна, солдатики и проч.) до обширной интеграции в самые разные телевизионные программы. Все это время мы держали руку на пульсе и по мере необходимости вносили определенные корректировки».

В этот Новый год рынок и зрители впервые могли наблюдать необычную картину: три основных участника новогодней битвы договорились о том, чтобы продвигаться совместными усилиями. Перед каждым из них показывался ролик, содержащий кадры двух других картин-соперников. «Такое сотрудничество в продвижении российских релизов, выходящих практически в одну дату, дало, безусловно, уникальный, интересный опыт, который нуждается в тщательном анализе, − отмечает Марина Бодягина. − На результатах проката всегда отражается совокупность факторов: и конкуренция, и маркетинг, и качество картины, и ее сарафан и т.д. Поэтому измерить «вклад» какого-то отдельного элемента можно разве что путем специальных исследований.

«На мой взгляд, в эту «новогоднюю битву» была проявлена толерантность крупнейших кинопроизводителей к релизам друг друга, что однозначно правильно и позитивно отражается на рынке, а следовательно, на интересах зрителей, − говорит Антон Сиренко. − Я бы не назвал подобную форму взаимодействия классическим сотрудничеством в абсолютном понимании этого термина. Интрига относительно распределения мест среди лидеров сохранялась, но конкуренция была абсолютно цивилизованной и не внутри одного жанра. Лидерство комедии в праздники – объяснимо. Справедливости ради надо отметить, что среди российских премьер сохранялись и зарубежные холдоверы. Да и премьера КОШЕК была».

Помимо КОШЕК и трех отечественных локомотивов проката в кинотеатрах на праздниках активно работал и детский контент. «Мы рады, что наш фильм ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ попал в топ-5 российских премьер «новогодней битвы» и удержал свои позиции, даже несмотря на беспрецедентное телевизионное промо некоторых релизов и длинный «хвост» таких холдоверов, как ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ II и ДЖУМАНДЖИ, − говорит Юлия Сафронова, генеральный директор продюсерской компании «Аэроплан». − Кроме того, мы явно ощутили на себе демографический спад в поколении четырех-пятилетних детей, о котором говорят социологи. Перед стартом в нас боролись оптимист и реалист: оптимист надеялся, что российский прокат за новогодние праздники позволит окупить сразу весь проект, а реалист считал сборы в 350 миллионов рублей для российского детского анимационного кино очень достойной планкой. Жизнь показала, что и тот, и другой ошибались. Рубеж в 350 миллионов рублей, по данным дистрибьютора, фильм ФИКСИКИ ПРОТИВ КРАБОТОВ уже преодолел. А высокая наработка позволяет рассчитывать на долгое пребывание фильма в прокате. Так что есть все основания надеяться, что финальные сборы окажутся не ниже нашего первого фильма ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ, который в России заработал 418 миллионов рублей. Трудно представить себе еще какой-нибудь российский детский бренд, который справился бы в этих обстоятельствах».

Подробный материал с анализом итогов «новогодней битвы» появится 10 января, в пятничной электронной рассылке БК

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10.01.2020 Автор: Никита Никитин, Рая Башинская, Артур Чачелов