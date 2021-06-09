Интерес зрителей к IMAX и 3D в России после пандемии упал до рекордно низкого уровня

По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», с января по июнь 2021 года фильмы в премиум-форматах (IMAX, D-Box, Atmos, 3D) заработали в российском прокате 1,38 млрд рублей. Для сравнения: за весь 2020-й показы в IMAX, 3D и других форматах принесли 1,67 млрд рублей.

Наибольшую кассу за первые пять месяцев 2021 года в этом сегменте смог заработать проект ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА — 292 млн рублей при общей выручке фильма в 887 млн. В абсолютных цифрах это больше, чем было у лидера аналогичного рейтинга за весь 2020 год, картины УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА (248 млн). Однако доля премиума в заработке семейного фэнтези Universal выше, чем у кроссовера студии Warner Bros. — 45% общей кассы против 33%. При этом ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ, вышедший в мае 2019-го, заработал в премиуме 142 млн рублей или 49% своей кассы.

Таким образом можно констатировать, что интерес к премиум-форматам после возобновления кинопроката снизился. Насколько это долгосрочная тенденция, можно будет говорить по итогам летнего сезона блокбастеров. Однако уже сейчас очевидно, что как до абсолютных, так и до относительных цифр 2019 года сборам премиума в России добраться в 2021-м не суждено — тогда совокупная касса фильмов в IMAX, Atmos, D-Box и 3D составила 13,3 млрд рублей или 24% от бокс-офиса по итогам года. В этом году доля премиума в структуре российского бокс-офиса составляет всего 7%. Это меньше предыдущего антирекорда, зафиксированного в марте 2020 года - тогда этот показатель был равен 8%.

Всего за первые пять месяцев 2021 года пять картин смогли заработать в премиум-форматах более 100 млн рублей; за весь 2020-й таких фильмов было только восемь. Наиболее интенсивно в премиуме работала трилогия ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ, особенно заключительная ее часть. Залы IMAX обеспечили 41,5% от ее общей выручки.

По-прежнему не впечатляют в премиуме сборы российских картин. Самым успешным отечественным релизом, который демонстрировался в залах IMAX, стал фильм-катастрофа ОГОНЬ. Он освоил в премиуме 42,7 млн рублей, или лишь 5% от общей кассы. Также в 2021-м в IMAX работали еще две картины российского производства — МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР и СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ. Доля премиальных форматов в их сборах составляет 4%.

Только пять дистрибьюторов в России выпускали релизы в премиум-форматах в текущем году. Самым успешным из них стала компания UPI. Ее доля на этом рынке превысила отметку в 55%, общая касса достигла 761 млн рублей. На втором месте расположился Disney (ДУША, РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН) — в его активе 496 млн.

09.06.2021 Автор: БК