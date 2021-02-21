БК составил рейтинг главных российских кинопродюсеров 2020-го года

В прошлом году наши читатели с большим интересом отреагировали на рейтинги главных профессионалов киноиндустрии, составленные БК по итогам прошедшего десятилетия. В новом году мы решили продолжить инициативу и после завершения активной работы в прокате участников «новогодней битвы» составили рейтинг кинематографистов, учитывающий их заслуги уже за прошлый год. Первым в череде новых рейтингов стал список 20 наиболее активных кинопродюсеров России 2020-м году.

Аналитики БК выделили несколько ключевых критериев, по которым оценивалась деятельность продюсера. Ими стали соотношение сборов и бюджета каждого проекта, размер бюджетов, уровень полученной господдержки, зарубежный прокат, фестивальные награды и кинопремии, уровень медийности и работа с дистрибьютором. В 2020-м невозможно было не заметить возросшую роль онлайна, поэтому новым критерием стало попадание картины в топы просмотров онлайн-кинотеатров по итогам месяца и года. В расчет брались только те данные, которые БК предоставляют сами ОТТ-платформы.

Рейтинг учитывает только полнометражные проекты, которые вышли в прокат и на ОТТ-платформах в период с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Возглавил топ продюсеров генеральный директор «ГПМ КИТ» Рафаел Минасбекян. У него самое большое количество фильмов, выпущенных в 2020 году – восемь. Еще две картины 2019-го, к производству которых приложил руку Минасбекян, – ТЕКСТ и ХОЛОП – также пошли ему в зачет, так как именно в 2020-м состоялись их премьеры в онлайн-кинотеатрах. Основные баллы продюсеру принесли комедия (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА, биографическая драма СТРЕЛЬЦОВ, а также два проекта студии ТРИТЭ – ОГОНЬ и СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ.

На второй строчке оказался лидер рейтинга БК по итогам десятилетия, генеральный директор телеканала «Россия 1» Антон Златопольский. На его счету пять фильмов, вышедших в прокат в 2020 году, среди которых основное количество баллов ему принесли проекты ЛЕД 2 и ВТОРЖЕНИЕ. Златопольский – классический пример поговорки про успех, у которого всегда много отцов. Также, как и лидер топа, он поучаствовал в создании СТРЕЛЬЦОВА, ОГНЯ и СЕРЕБРЯНЫХ КОНЬКОВ. Правда, тут нужно учесть, что во многом сфера ответственности Златопольского – маркетинговое продвижение топовых проектов силами холдинга ВГТРК. Что, разумеется, тоже немало.

Замыкают тройку лучших Эдуард Илоян и команда продюсеров Yellow, Black and White, которые в 2020 году работали над двумя прокатными фильмами – ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» и НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА. Тут стоит отметить, что занять первое место в этом рейтинге продюсеру помешало только то, что два самых кассовых фильма последних лет – ХОЛОП и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА – вышли в прокат не в 2020-м. Правда, тот факт, что ХОЛОП также стал одним из хедлайнеров онлайн-проката прошлого года, мы, разумеется, учли.

На четвертой строчке расположился генеральный директор компании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. Он числится в списке продюсеров четырех вышедших в 2020 году картин – (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА, СТРЕЛЬЦОВ, ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА и ВДОВА. Все фильмы выпускала руководимая им компания, что, несомненно, сказалось на их сборах. Но во многом своему высокому месту в таблице продюсер обязан онлайн-успехам все того же ХОЛОПА и ТЕКСТА.

Продюсерский симбиоз топ-менеджеров компании «Водород» Михаила Врубеля и Александра Андрющенко с Федором Бондарчуком вывел их на пятое место чарта. У них в прокат вышли два больших фильма – ЛЕД 2 и ВТОРЖЕНИЕ. Кроме того, сразу на стримингах появился фантастический триллер СПУТНИК, который стал хитом не только в России, но и одним из лидеров международных онлайн-продаж.

Топ-10 нашего списка выглядит так:

1. Рафаел Минасбекян

2. Антон Златопольский

3. Эдуард Илоян / Виталий Шляппо / Алексей Троцюк / Денис Жалинский

4. Вадим Вещагин

5. Михаил Врубель / Александр Андрющенко / Федор Бондарчук

6. Вячеслав Муругов

7. Леонид Верещагин / Никита Михалков

8. Алексей Учитель

9. Рубен Дишдишян

10. Сергей Мелькумов / Александр Роднянский / Марюс Вайсберг

Ознакомиться с полным списком топ-20 и подробной аналитикой результатов, а также подробнее прочитать о критериях отбора и подсчета можно в новом выпуске электронного БК, рассылку которого все подписчики получили в пятницу вечером, 18 февраля.

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21.02.2021 Автор: БК