Обзор новинок проката на уикенде 20–23 апреля

Прошедший уикенд вернул отечественный кинорынок в рабочий тонус и проложил путь для новых свершений, надежды на реализацию которых связаны с российской комедией КУХНЯ: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА (CP), способной удачно сыграть на контрпрограммировании гораздо более мальчиковому ФОРСАЖУ 8. Предыдущая полнометражная часть франшизы стартовала в майские праздники, располагая четырьмя выходными в первый уикенд. На сей раз их будет два. Но это может быть компенсировано хорошим «сарафаном» предшественника и масштабнейшей маркетинговой кампанией новинки. В любом случае финальные сборы картины должны быть заметно выше КУХНИ В ПАРИЖЕ.

Заскучавшая было после окончания весенних каникул семейная публика получит новое предложение в лице мультфильма УРФИН ДЖЮС И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛДАТЫ (NKI). В новинке зрители вновь смогут встретиться с известными героями вселенной Л. Ф. Баума. А в качестве рабочего ориентира имеет смысл рассматривать анимационный фильм 2014 года ОЗ: ВОЗВРАЩЕНИЕ В ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД.

Дмитрий НЕКРАСОВ, автор БК: «Можно с уверенностью утверждать, что детей 7–8 лет и младше мультфильм очарует. Юным зрителям более старшего возраста картина, возможно, покажется слегка наивной, но оттого не менее интересной и захватывающей. Взрослые же во время сеанса могут немного заскучать, но в целом и им будет интересно посмотреть на знакомых книжных героев».

Тем, кому не близки жизнерадостные фильмы, индустрия предложит триллер НАВАЖДЕНИЕ (CAO), выполненный в стилистике «женщина в опасности», что напоминает такие работы, как ПОКЛОННИК с Дженнифер Лопез и ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ с Холли Берри. Как и данные референсы, новинка не основана на известном литературном первоисточнике, а ее актерский состав еще менее статусный. Но маркетинговая кампания у проекта заметна, в том числе и ее телевизионная составляющая.

Довольно непросто на рынке придется брутальному экшну РЕЙД: ПУЛЯ В ГОЛОВЕ (CPRG), который в первую очередь рассчитан на киноманскую аудиторию и фанатов восточных единоборств. РЕЙД 2 стартовал три года назад с 11,2 млн рублей с учетом СНГ. Однако, несмотря на локализованное название, новинка не является триквелом культовой франшизы. И поклонники Ико Уайса это знают. К тому же все еще силен должен быть ФОРСАЖ 8, привлекающий значительную часть мужской аудитории.

Также на экранах появятся французская комедия ЕСЛИ Б Я БЫЛА МУЖЧИНОЙ (RR), итальянская драмеди НЕАПОЛИТАНСКИЕ ИСТОРИИ (PLK), документальный фильм ОХОТНИКИ ЗА МЕДОМ (RF) и сборник короткометражек НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКИЕ КОРОТКОМЕТРАЖКИ SCI-FI (UTP).

18.04.2017 Автор: Семен Брожитов