Официальная касса России: уикенд по сборам стал одним из худших в году

Сборы голливудского блокбастера ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА на втором уикенде проката сократились на 59,9%, что существенно мягче, чем было у фильмов ГОДЗИЛЛА (-74%) и ГОДЗИЛЛА 2: КОРОЛЬ МОНСТРОВ (-74,4%). Общая касса кроссовера достигла 721 млн рублей, что уже превосходит итоговые сборы всех остальных фильмов обеих франшиз, в том числе картины КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА (609 млн).

Российский кинокомикс МАЙОР ГРОМ: ЧУМНОЙ ДОКТОР стартовал с умеренных 104 млн рублей. Новинка уступила таким проектам как ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ (196 млн в СНГ) и ЗАЩИТНИКИ (207 млн).

«Очевидно, что картина идет ниже наших ожиданий. И это огорчительно, потому что МАЙОР ГРОМ – красивое, зрительское, качественное и сделанное с большой любовью кино. Видимо, при всей рекламе и зрелищности материалов нам не удалось в полной мере преодолеть скепсис зрителей в отношении российского кино в этом жанре», – рассказала в интервью ЭБК вице-президент по маркетингу компании Disney Елена Бродская.

Окончание школьных каникул вызвало падение сборов ПАЛЬМЫ на 59,1%. В общей сложности в активе картины 311 млн. Фильм приближается к показателям проектов КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ (342 млн) и СТРЕЛЬЦОВ (354 млн).

Мультфильм РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН после пяти недель проката освоил 800 млн рублей. Это превышает итоговые цифры таких проектов как ТРОЛЛИ (751 млн) и МОАНА (753 млн).

Минимально сократились сборы боевика НИКТО – падение составило лишь 26,9%. Прекрасный «сарафан» позволил фильму Ильи Найшуллера заработать уже 215 млн, что выше результатов картин ПЕРЕВОЗЧИК: НАСЛЕДИЕ (173 млн), МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕНИЕ (194 млн) и АННА (213 млн).

Еще одной новинкой, попавшей в десятку лучших, стал хоррор УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА. Заработок фильма составил 14,4 млн, это больше таких недавних релизов «Экспоненты» как ПРОКЛЯТИЕ ЛАУРЫ. ЗАВЕЩАНИЕ (7,5 млн) и ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА: ИНСОМНИЯ (8 млн).

Также в прокат вышли комедия В РИНГЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ (3,0 млн, пятнадцатое место), российская драма МАША (2,9 млн, шестнадцатая позиция), перевыпуск классической фантастики ВСПОМНИТЬ ВСЕ (2,8 млн, семнадцатая строчка) и семейная картина ПОМОГИТЕ, Я УМЕНЬШИЛ СВОЮ УЧИЛКУ! (1,9 млн, двадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 469 млн рублей, с учетом стран СНГ – 481 млн. Это на 42,0% меньше по сравнению с прошлыми выходными.

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07.04.2021 Автор: Максим Острый