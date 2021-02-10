Официальная касса России: отсутствие крупных новинок вызвало падение бокс-офиса

После третьего уикенда, падение сборов на котором составило только 19,7%, в активе ДУШИ уже 826 млн рублей. Среди всех мультфильмов студии Pixar больше итоговые сборы были только у СУПЕРСЕМЕЙКИ 2 (861 млн) и ГОЛОВОЛОМКИ (982 млн).

Второе и третье место, как и неделей ранее, заняли ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ и ОХОТНИК НА МОНСТРОВ. Сборы криминального триллера снизились лишь на 31,5% и достигли 156 млн. Это выше показателей ДЕВУШКИ, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ (140 млн) и ЛЕГЕНДЫ (132 млн). Фантастический экшн, в свою очередь, потерял 54,8% от кассы первого уикенда. Его итоговые сборы составят примерно половину от кассы последней картины франшизы ОБИТЕЛЬ ЗЛА (332 млн).

Сохраняется интерес аудитории к холдоверам ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА и ОГОНЬ. Семейное фэнтези перешагнуло порог в 2 млрд рублей, а сборы фильма-катастрофы достигли 886 млн.

Лучшей новинкой уикенда стал боевик ЗАСТУПНИК с Лиамом Нисоном в главной роли. Фильм замкнул пятерку лидеров, в его активе 23,9 млн – это примерно на одном уровне со СНЕГОУБОРЩИКОМ (23,7 млн) и несколько ниже недавнего ЧЕСТНОГО ВОРА (31,6 млн).

Седьмое место чарта заняла российская комедия СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ, заработавшая за первый уикенд 18,9 млн. Это больше, чем было у недавних проектов НЕ ЛЕЧИ МЕНЯ (12,6 млн) и ЛЮБОВЬ БЕЗ РАЗМЕРА (12,7 млн). Новинка также стала лучшим на данный момент релизом компании MEGOGO Studios.

Девятое место рейтинга заняла новая режиссерская работа Ренаты Литвиновой СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР. За два дня картина заработала 17 млн, продемонстрировав лучшую посещаемость среди премьер.

Замкнул десятку мультфильм ОГОНЕК-ОГНИВО. В его активе 12,5 млн, что заметно ниже цифр СКАЗА О ПЕТРЕ И ФЕВРОНИИ (22,6 млн), однако лишь незначительно уступает показателям БАРБОСКИНЫХ НА ДАЧЕ (13,1 млн).

Также в прокат вышли российская драма КТО-НИБУДЬ ВИДЕЛ МОЮ ДЕВЧОНКУ? (9,0 млн, одиннадцатая строчка), семейная картина ПОЛИ (4,0 млн, тринадцатое место) и отечественная комедия ПОНАЕХАЛИ! (2,2 млн, шестнадцатая позиция).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 455 млн рублей, с учетом стран СНГ – 476 млн. Это на 18,5% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 24,4% меньше, чем было аналогичном уикенде 2020 года, когда чарт возглавлял фильм ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН.

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10.02.2021 Автор: Максим Острый