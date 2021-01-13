Официальная касса России: второй уикенд приносит «Последнему богатырю» еще 516 млн рублей.

Сиквел ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ, несмотря на ограничения по заполняемости кинотеатров, установил сразу несколько рекордов для российских проектов: самая большая дневная выручка за 1 января, повторение наиболее быстрого достижения первого миллиарда сборов (на шестой день, как и Т-34) и рекорд покорения отметки в 1,5 млрд рублей (на девятый день проката). В общей сложности в активе картины на данный момент 1,62 млрд, в ближайшее время она займет четвертое место в списке самых кассовых российских проектов.

«Понимая всю сложность брошенного самим себе вызова, мы в полной мере использовали экспертизу студий Yellow, Black and White и Disney в создании и продвижении семейных релизов для того, чтобы сделать вторую часть сказки еще более яркой и запоминающейся... Масштабные съемки, новые яркие герои вселенной Белогорья, компьютерная графика – все это в совокупности и стало, на наш взгляд, залогом успеха второго фильма», – рассказал в интервью ЭБК генеральный продюсер студии Yellow, Black and White Эдуард Илоян.

Благодаря прекрасному «сарафану» второе место в чарте завоевал ОГОНЬ. В копилке проекта после новогодних каникул 606 млн, это третий результат среди российских фильмов 2020 года.

Успешным начало января стало и для мультфильма СЕМЕЙКА КРУДС: НОВОСЕЛЬЕ. За десять дней он освоил 470 млн рублей, а общая касса достигла 741 млн. Фильм определенно опередит итоговые сборы первой части (833 млн) и постарается добраться до результата ГРИНЧА (994 млн).

Четвертое место завоевал еще один анимационный проект, КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ. Десятый по счету фильм во вселенной «Трех богатырей» смог заработать к концу праздников 292 млн – причина такого результата лежит как в усталости зрителей от франшизы в целом, так и в высокой конкуренции в борьбе за семейную аудиторию.

Замкнули пятерку лидеров продемонстрировавшие хорошую посещаемость СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ. В их активе 447 млн, это больше, чем у ОТЕЛЯ «БЕЛГРАД» (441 млн), но уступает комедиям (НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА (520 млн) и НЕПОСРЕДСТВЕННО КАХА (543 млн).

Шестое место по итогам уикенда досталось начавшей работать в превью-формате в кинотеатрах IMAX ЧУДО-ЖЕНЩИНЕ 1984. Ей удалось освоить 40 млн, что втрое меньше, чем было у ЧЕРНОЙ ПАНТЕРЫ (128 млн), стартовавшей в 2018 году по схожей схеме.

Также в превью-формате в прокат вышел хоррор ЗАКЛЯТЬЕ. ДРУГАЯ СТОРОНА. В его копилке 16,4 млн, что немного больше, чем было у выходившей в схожем режиме осенней картины ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 (15,7 млн). Еще один фильм ужасов, С ДНЕМ СМЕРТИ, замкнул десятку лидеров. На его счету 8,3 млн, что выше, чем было у хоррора КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ (7,1 млн). Такой результат является самым успешным стартом дистрибьютора Capella Film в этом жанре.

Также в прокат вышли комедия СОСЕДИ СВЕРХУ (2,0 млн, шестнадцатая строчка), документальный проект ПОЛЕТ НАД РОССИЕЙ (1,8 млн, семнадцатое место), биографическая драма ДЭВИД БОУИ. ЧЕЛОВЕК СО ЗВЕЗДЫ (1,5 млн, восемнадцатая позиция) и фантастика ДРОН (1,3 млн, девятнадцатое место).

Общая касса топ-20 на праздничном уикенде в России составила 1,144 млрд рублей, с учетом стран СНГ – 1,192 млрд. Это на 4% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 13,5% больше, чем было аналогичном уикенде 2020 года, когда чарт возглавлял фильм ХОЛОП.

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13.01.2021 Автор: Максим Острый