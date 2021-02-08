В 2020 году российское кино собрало в зарубежном прокате $20,5 млн

Несмотря на множественные ограничения в работе кинотеатров и суровую конкуренцию, отечественные проекты заработали по итогам года в зарубежном прокате в общей сложности $20,5 млн. Речь идет о заработках в кинотеатрах за пределами СНГ. Без учета альтернативного контента касса российских фильмов на этих территориях в 2020 году достигла $19 млн. Падение относительно 2019 года составило 61%, при этом на последние три месяца 2020 года пришлось более трети всей выручки.

В 2020 году сразу два проекта в равной степени претендуют звание – это заработавший в Китае $3,2 млн Т-34 и анимационный релиз БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, в активе которого $3,1 млн. Формально первая строчка досталась военному экшну, однако в его сборы по техническим причинам включена выручка за период с 1 по 11 января 2021 года. На третьем месте комедия ХОЛОП, в копилке которой более $2 млн.

Альтернативный контент смог лишь немного восстановить свои позиции после практически не принесшего денег третьего квартала. На счету серии БОЛЬШОЙ БАЛЕТ по итогам года $1,4 млн (это четвертое место общего топа), а ретроспективы смогли освоить $90 тысяч.

Миллионную отметку смог преодолеть еще один фильм – фантастика ВТОРЖЕНИЕ. Она замкнула пятерку самых успешных проектов. Помимо БОЛЬШОГО ПУТЕШЕСТВИЯ, в топ-10, на шестое место, попал еще один мультфильм, представленный компанией Luminescence. Это ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ, которое лишь на четырех территориях заработало $821 тысячу.

Лучшим российским хоррором за рубежом в 2020 году стал фильм ЯГА. КОШМАР ТЕМНОГО ЛЕСА. В его активе $688 тысяч и седьмое место в чарте. Следом за ним в топе − ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА с $682 тыс. Попал в список и фаворит фестивалей, драма ДЫЛДА, на счету которой $669 тысяч. А замкнул десятку лидеров проект Art Pictures Studio, мелодрама ЛЕД 2. Для этого ей оказалось достаточным заработать $620 тысяч.

Всего за прошедший год за рубежом прокатывалось почти семь десятков проектов (в итоговый топ БК попали 66 проектов). Подробная информация с таблицами и разбивкой кассы проектов по территориям появится в печатном выпуске БК, который подписчики получат в середине февраля.

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08.02.2021 Автор: Максим Острый, Артур Чачелов