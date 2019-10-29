Обзор новинок проката на уикенде 31 октября - 3 ноября

Следующий продленный уикенд вновь пройдет при явном доминировании одной новинки. Ею должен стать ТЕРМИНАТОР: ТЕМНЫЕ СУДЬБЫ (FOX). Возвращение во франшизу Джеймса Кэмерона и Линды Хэмилтон, а также участие Арнольда Шварценегера постараются придать ей дополнительный потенциал. На это же будет работать и концепт фильма, словно отсекающий все проекты серии, выпущенные после 1991 года. При этом последние фильмы франшизы в большей степени вызывали у ценителей жанра разочарование.

Семен БРОЖИТОВ, аналитик: «Новинка не расширяет ранее известную вселенную, она создает новую, параллельную, но к сожалению, практически такую же. История возвращается в точку, когда закочилась вторая часть и начинает строить абсолютно такой же предапокалиптический мир, только меняя названия компьютерных систем и способности присланных из будущего гостей. В этом отношении, ожидания хардкорных фанатов серии на некий концептуальный прорыв могут быть не совсем оправданы. Но для рядовых потребителей киномэйнстрима получившееся зрелище способно оказаться вполне приемлемым. Из двухчасового хронометража фильма почти полтора часа - это непрекращающийся экшн, насщенный современными визуальными эффектами. Подумать над имеющимися нелогичностями или вспоминать, в какой части было что-то подобное, просто нет времени. Зрителей буквально швыряет из одной боевой сцены в другую. А появление на экране Арни еще и добавляет приятного, олдскульного обаяния и юмора».

Продолжающиеся школьные каникулы у тех, кто учится по четвертям, вновь сподвигнут прокатчиков выпустить итак на переполненный рынок новые семейные проекты. Ими станут отечественная игровая картина РОБО (CP), а также мультфильмы СЕМЕЙКА АДДАМС (UPI), дополнительный импульс которой способен придать грядущий Хэллоуин, КРУГОСВЕТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ЭЛЬКАНО И МАГЕЛЛАНА (RUR) и ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: МЕГАЩЕНКИ И НЕЛЛА. ОТВАЖНАЯ ПРИНЦЕССА (PNR).

На избирательную публику крупных городов постарается сработать эротический проект ВЕРНОСТЬ (WDSSPR), а ценители аниме смогт посомтреть новую работу автора знаменитого проекта ТВОЕ ИМЯ Макото Синкая ДИТЯ ПОГОДЫ (VLG).

Георгий РОМАНОВ, аналитик: «Интересная мелодраматическая история ДИТЯ ПОГОДЫ держит внимание на протяжении всего хронометража. Фантастическая составляющая может показаться недоработанной и наивной, но для аниме это достаточно частое явление и у целевой аудитории отторжения не вызовет. Также в мультфильме появляются главные персонажи ТВОЕГО ИМЕНИ, таким образом соединяя оба проекта в одну вселенную. Данный ход должен хорошо сработать для «сарафанного радио». Эффектного твиста в сюжете нет, но финал можно признать достаточно неожиданным.».

Также зрители смогут посмотреть байопик ЛЕНИН. НЕИЗБЕЖНОСТЬ (PIFD/CRP), драмы ФРАНЦУЗ (WDSSPR) и ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС НЕ ЗАСТАЛИ (RWV), а также музыкальный фильм АЛЛА ПУГАЧЕВА. ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ (СP).

29.10.2019 Автор: Семен Брожитов