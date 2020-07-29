Прогноз кассовых сборов на уикенде 30 июля - 2 августа


Возвращение кинопроката!

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МОЙ ШПИОН MG 1500 13 000 000 183 642 8 667 -
2 ХЭППИ-ЭНД SPPR 1000 10 000 000 141 263 10 000 -
3 ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ MG 1000 6 000 000 84 758 6 000 -
4 ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ VLG 800 5 000 000 70 631 6 250 -
5 РУСАЛКА В ПАРИЖЕ VLG 800 3 000 000 42 379 3 750 -
6 ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ EXP 500 2 000 000 28 253 4 000 -
7 АРТУР И МЕРЛИН: РЫЦАРИ КАМЕЛОТА PRD 500 2 000 000 28 253 4 000 -
  41 000 000 579 178  

После более чем четырехмесячного простоя кинопрокат возобновил свою деятельность, и мы также возвращаем еженедельный прогноз главных релизов уикенда.

Стартовая неделя будет необычной сразу в нескольких аспектах. Во-первых большинство кинотеатров откроют свои двери не в четверг, а в субботу, во-вторых многия кинотеатры вернут в прокат некторое количество старых релизов, в-третьих во всех кинотеатрах страны вводится ограничение по заполняемости. Мы попробуем спрогнозировать результаты данного уикенда, но будем учитывать в прогнозе лишь новые релизы, так как достоверной информации о широте росписи вернувшихся в прокат проектов у нас нет.

Лидером уикенда по всей вероятности должен стать комедийный боевик МОЙ ШПИОН (MG) который наконец добрался до широкого проката, после достаточно успешной работы на автоплощадках. Рискнем предположить, что за два дня ограниченног и два дня широкого проката проекту покорится цифра в 13 млн рублей.

Еще одной крупной новинкой станет российская комедия ХЭППИ-ЭНД (SPPR). Кроме развлекательно жанра в активе у фильма также тот факт, что это единственная мейджорская новинка на дате, а следовательно в широте и качестве её росписи сомневаться не приходится. Скорее всего сборы фильма составят приблизительно 10 млн рублей. 

Крепкая жанровая новинка ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ (MG) должна будет заинтересовать любителей наряженных триллеров и фанатов Дэниэла Редклиффа. К сожалению, пиратская копия фильма уже давно имеется в сети, и может вполне сбить градус интереса среди фанатов актера уже успевших ознакомится с релизом. Предположим, что фильм заработает порядка 6 млн рублей.

Остальные новинки бьют в более узкие сегменты аудитории: ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (VLG) попробует привлечь семейную аудиторию, для которой МОЙ ШПИОН окажется не интересен, РУСАЛКА В ПАРИЖЕ (VLG) попытается заинтересовать прекрасную половину человечества, АРТУР И МЕРЛИН: РЫЦАРИ КАМЕЛОТА (PRD) любителей фэнтези, а ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ (EXP) будет целиться в поклонников хорроров.
Кассовый потенциал данных проектов будет колебаться от 2 до 5 млн рублей.
 

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