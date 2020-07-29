Прогноз кассовых сборов на уикенде 30 июля - 2 августа

После более чем четырехмесячного простоя кинопрокат возобновил свою деятельность, и мы также возвращаем еженедельный прогноз главных релизов уикенда.



Стартовая неделя будет необычной сразу в нескольких аспектах. Во-первых большинство кинотеатров откроют свои двери не в четверг, а в субботу, во-вторых многия кинотеатры вернут в прокат некторое количество старых релизов, в-третьих во всех кинотеатрах страны вводится ограничение по заполняемости. Мы попробуем спрогнозировать результаты данного уикенда, но будем учитывать в прогнозе лишь новые релизы, так как достоверной информации о широте росписи вернувшихся в прокат проектов у нас нет.



Лидером уикенда по всей вероятности должен стать комедийный боевик МОЙ ШПИОН (MG) который наконец добрался до широкого проката, после достаточно успешной работы на автоплощадках. Рискнем предположить, что за два дня ограниченног и два дня широкого проката проекту покорится цифра в 13 млн рублей.



Еще одной крупной новинкой станет российская комедия ХЭППИ-ЭНД (SPPR). Кроме развлекательно жанра в активе у фильма также тот факт, что это единственная мейджорская новинка на дате, а следовательно в широте и качестве её росписи сомневаться не приходится. Скорее всего сборы фильма составят приблизительно 10 млн рублей.



Крепкая жанровая новинка ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ (MG) должна будет заинтересовать любителей наряженных триллеров и фанатов Дэниэла Редклиффа. К сожалению, пиратская копия фильма уже давно имеется в сети, и может вполне сбить градус интереса среди фанатов актера уже успевших ознакомится с релизом. Предположим, что фильм заработает порядка 6 млн рублей.



Остальные новинки бьют в более узкие сегменты аудитории: ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (VLG) попробует привлечь семейную аудиторию, для которой МОЙ ШПИОН окажется не интересен, РУСАЛКА В ПАРИЖЕ (VLG) попытается заинтересовать прекрасную половину человечества, АРТУР И МЕРЛИН: РЫЦАРИ КАМЕЛОТА (PRD) любителей фэнтези, а ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ (EXP) будет целиться в поклонников хорроров.

Кассовый потенциал данных проектов будет колебаться от 2 до 5 млн рублей.



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29.07.2020 Автор: БК