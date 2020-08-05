Прогноз кассовых сборов России на уикенде 06–10 августа

После не самого удачного с финансовой точки зрения возобновления проката на прошлой неделе, эта сулит пусть не резкий, но все же рост, обусловленный, в первую очередь, новинками этой недели.



Лидером уикенда должен стать триллер НЕИСТОВЫЙ (VLG) с Расселом Кроу в главной роли. У фильма достаточно большие ожидания в сети, и если бы все кинотеатры функционировали, то релиз вполне мог бы замахнуться на более высокие цифры. Ну а пока попробуем предположить, что на первой неделе проката проекту покорится около 15 млн рублей.



Основанная на книге-бестселлере мелодрама СЕКРЕТ (MG) скорее всего займет вторую строчку чарта с результатом порядка 8 млн рублей. Проект попробует заманить в свои залы женскую аудиторию, и в случае успеха вполне сможет удивить своими сборами.



Третью строчку таблицы должна занять еще одна новинка недели, участник Венецианского кинофестиваля, драма В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ (PRD). У релиза проекта высокий уровень предпродаж и популярные актеры задействованные на главных ролях, однако, переоценивать фестивальный релиз все же не стоит. Скорее всего его сборы окажутся где-то в районе 6 млн рублей.



Еще одна новинка, французская комедия АГЕНТ ЛЕВ (MG) также попробует штурмовать первую десятку, впрчоем в нынешней ситуации ей для этого хватит сборов в 1 млн рублей.



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