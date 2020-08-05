Прогноз кассовых сборов России на уикенде 06–10 августа

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|НЕИСТОВЫЙ
|VLG
|700
|15 000 000
|207 670
|21 429
|-
|2
|СЕКРЕТ
|MG
|800
|8 000 000
|110 757
|10 000
|-
|3
|В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ
|PRD
|500
|6 000 000
|83 068
|12 000
|-
|4
|ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ
|MG
|700
|4 000 000
|55 379
|5 714
|-36
|5
|МОЙ ШПИОН
|MG
|600
|3 000 000
|41 534
|5 000
|-47
|6
|ХЭППИ-ЭНД
|SPPR
|700
|2 000 000
|27 689
|2 857
|-
|7
|АГЕНТ ЛЕВ
|MG
|500
|1 000 000
|13 845
|2 000
|-
|8
|ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ
|EXP
|400
|1 000 000
|13 845
|2 500
|-35
|9
|ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ
|WP
|300
|900 000
|12 460
|3 000
|-
|40 900 000
|566 247
После не самого удачного с финансовой точки зрения возобновления проката на прошлой неделе, эта сулит пусть не резкий, но все же рост, обусловленный, в первую очередь, новинками этой недели.
Лидером уикенда должен стать триллер НЕИСТОВЫЙ (VLG) с Расселом Кроу в главной роли. У фильма достаточно большие ожидания в сети, и если бы все кинотеатры функционировали, то релиз вполне мог бы замахнуться на более высокие цифры. Ну а пока попробуем предположить, что на первой неделе проката проекту покорится около 15 млн рублей.
Основанная на книге-бестселлере мелодрама СЕКРЕТ (MG) скорее всего займет вторую строчку чарта с результатом порядка 8 млн рублей. Проект попробует заманить в свои залы женскую аудиторию, и в случае успеха вполне сможет удивить своими сборами.
Третью строчку таблицы должна занять еще одна новинка недели, участник Венецианского кинофестиваля, драма В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ (PRD). У релиза проекта высокий уровень предпродаж и популярные актеры задействованные на главных ролях, однако, переоценивать фестивальный релиз все же не стоит. Скорее всего его сборы окажутся где-то в районе 6 млн рублей.
Еще одна новинка, французская комедия АГЕНТ ЛЕВ (MG) также попробует штурмовать первую десятку, впрчоем в нынешней ситуации ей для этого хватит сборов в 1 млн рублей.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
Смотрите также:
Прогноз кассовых сборов на уикенде 30 июля − 2 августа
05.08.2020 Автор: БК