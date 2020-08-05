Прогноз кассовых сборов России на уикенде 06–10 августа


«Неистовый» попробует расшевелить кинопрокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 НЕИСТОВЫЙ VLG 700 15 000 000 207 670 21 429 -
2 СЕКРЕТ MG 800 8 000 000 110 757 10 000 -
3 В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ PRD 500 6 000 000 83 068 12 000 -
4 ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ MG 700 4 000 000 55 379 5 714 -36
5 МОЙ ШПИОН MG 600 3 000 000 41 534 5 000 -47
6 ХЭППИ-ЭНД SPPR 700 2 000 000 27 689 2 857 -
7 АГЕНТ ЛЕВ MG 500 1 000 000 13 845 2 000 -
8 ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ EXP 400 1 000 000 13 845 2 500 -35
9 ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ WP 300 900 000 12 460 3 000 -
  40 900 000 566 247  

После не самого удачного с финансовой точки зрения возобновления проката на прошлой неделе, эта сулит пусть не резкий, но все же рост, обусловленный, в первую очередь, новинками этой недели.

Лидером уикенда должен стать триллер НЕИСТОВЫЙ (VLG) с Расселом Кроу в главной роли. У фильма достаточно большие ожидания в сети, и если бы все кинотеатры функционировали, то релиз вполне мог бы замахнуться на более высокие цифры. Ну а пока попробуем предположить, что на первой неделе проката проекту покорится около 15 млн рублей. 

Основанная на книге-бестселлере мелодрама СЕКРЕТ (MG) скорее всего займет вторую строчку чарта с результатом порядка 8 млн рублей. Проект попробует заманить в свои залы женскую аудиторию, и в случае успеха вполне сможет удивить своими сборами. 

Третью строчку таблицы должна занять еще одна новинка недели, участник Венецианского кинофестиваля, драма В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ (PRD). У релиза проекта высокий уровень предпродаж и популярные актеры задействованные на главных ролях, однако, переоценивать фестивальный релиз все же не стоит. Скорее всего его сборы окажутся где-то в районе 6 млн рублей. 

Еще одна новинка, французская комедия АГЕНТ ЛЕВ (MG) также попробует штурмовать первую десятку, впрчоем в нынешней ситуации ей для этого хватит сборов в 1 млн рублей.
 

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05.08.2020 Автор: БК

Сборы

30.07—02.08
ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ
MG
9 074 932
233
9 074 932
МОЙ ШПИОН
MG
9 026 145
297
9 026 145
ОТДАЙ СВОЮ ДУШУ
EXP
3 707 476
209
3 707 476
ХЭППИ-ЭНД
SPPR
2 864 491
462
3 349 795
ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ
VLG
1 626 039
275
1 626 039
ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ
WP
1 385 494
93
1 385 494
МОРСКИЕ ПАРАЗИТЫ
KNLG
1 264 275
86
1 264 275
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