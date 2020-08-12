Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13 – 16 августа

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|КРАСОТКА В УДАРЕ
|SPPR
|500
|7 500 000
|102 403
|15 000
|-
|2
|НЕИСТОВЫЙ
|VLG
|500
|6 700 000
|91 480
|13 400
|-26
|3
|ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ
|MG
|300
|4 000 000
|54 615
|13 333
|-21
|4
|НАЧАЛО. ПЕРЕВЫПУСК
|CAO
|500
|3 500 000
|47 788
|7 000
|-
|5
|МОЙ ШПИОН
|MG
|500
|2 200 000
|30 038
|4 400
|-37
|6
|МОЙ СОЗДАТЕЛЬ
|CPF
|300
|1 700 000
|23 211
|5 667
|-
|7
|КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ
|EXP
|400
|1 500 000
|20 481
|3 750
|-
|8
|ФОРПОСТ
|MG
|400
|1 000 000
|13 654
|2 500
|-
|9
|ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ
|WP
|200
|1 000 000
|13 654
|5 000
|-55
|10
|СЕКРЕТ
|MG
|400
|900 000
|12 288
|2 250
|-70
|30 000 000
|409 612
Новинки этой недели вряд ли способны как-то серьезно поменять нынешний расклад вещей в кинопрокате. Все они будут пытаться привлечь разную целевую аудиторию, но заставить массового зрителя пойти в кино они не смогут.
Отечественная комедия КРАСОТКА В УДАРЕ (SPPR) попробует побороться за первое место чарта, однако, лидер прошлой недели НЕИСТОВЫЙ (VLG) хоть звезд с неба и не хватал, но вполне сможет составить конкуренцию фильму с Юлией Александровой в главной роли, благо рассчитаны релизы на разную целевую аудиторию. Предположим, что лидером все-таки станет новинка с результатом около 7,5 млн рублей.
Интересно, как в нынешних условиях поведет себя повторный релиз хита 2010 года НАЧАЛО. ПЕРЕВЫПУСК (CAO). Думается, что в отсутствии блокбастеров, фантастический фильм Кристофера Нолана вполне может претендовать на 3-4 млн за уикенд и занять место в первой пятерке.
Остальные новинки выглядет еще скромнее. Так, фантастический триллер МОЙ СОЗДАТЕЛЬ (CPF), криминальная комедия КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ (EXP) и боевик ФОРПОСТ (MG) должны собрать за уикенд от 1 млн рублей до 2 млн рублей.
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