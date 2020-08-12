Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13 – 16 августа


Серьезных изменений не предвидится

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 КРАСОТКА В УДАРЕ SPPR 500 7 500 000 102 403 15 000 -
2 НЕИСТОВЫЙ VLG 500 6 700 000 91 480 13 400 -26
3 ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ MG 300 4 000 000 54 615 13 333 -21
4 НАЧАЛО. ПЕРЕВЫПУСК CAO 500 3 500 000 47 788 7 000 -
5 МОЙ ШПИОН MG 500 2 200 000 30 038 4 400 -37
6 МОЙ СОЗДАТЕЛЬ CPF 300 1 700 000 23 211 5 667 -
7 КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ EXP 400 1 500 000 20 481 3 750 -
8 ФОРПОСТ MG 400 1 000 000 13 654 2 500 -
9 ЗЕРКАЛА: ИНКАРНАЦИЯ WP 200 1 000 000 13 654 5 000 -55
10 СЕКРЕТ MG 400 900 000 12 288 2 250 -70
  30 000 000 409 612  

Новинки этой недели вряд ли способны как-то серьезно поменять нынешний расклад вещей в кинопрокате. Все они будут пытаться привлечь разную целевую аудиторию, но заставить массового зрителя пойти в кино они не смогут.

Отечественная комедия КРАСОТКА В УДАРЕ (SPPR) попробует побороться за первое место чарта, однако, лидер прошлой недели НЕИСТОВЫЙ (VLG) хоть звезд с неба и не хватал, но вполне сможет составить конкуренцию фильму с Юлией Александровой в главной роли, благо рассчитаны релизы на разную целевую аудиторию. Предположим, что лидером все-таки станет новинка с результатом около 7,5 млн рублей.

Интересно, как в нынешних условиях поведет себя повторный релиз хита 2010 года НАЧАЛО. ПЕРЕВЫПУСК (CAO). Думается, что в отсутствии блокбастеров, фантастический фильм Кристофера Нолана вполне может претендовать на 3-4 млн за уикенд и занять место в первой пятерке.

Остальные новинки выглядет еще скромнее. Так, фантастический триллер МОЙ СОЗДАТЕЛЬ (CPF), криминальная комедия КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ (EXP) и боевик ФОРПОСТ (MG) должны собрать за уикенд от 1 млн рублей до 2 млн рублей. 

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12.08.2020 Автор: БК

Сборы

06—09.08
НЕИСТОВЫЙ
VLG
9 166 333
348
9 166 333
ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ
MG
5 090 155
231
18 261 159
МОЙ ШПИОН
MG
3 508 383
286
16 322 544
СЕКРЕТ
MG
3 041 061
352
3 041 061
В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ
PRD
2 794 359
233
2 794 359
ХЭППИ-ЭНД
SPPR
2 455 861
304
8 217 992
ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА
MGS
2 291 185
383
2 291 185
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