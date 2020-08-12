Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13 – 16 августа

Новинки этой недели вряд ли способны как-то серьезно поменять нынешний расклад вещей в кинопрокате. Все они будут пытаться привлечь разную целевую аудиторию, но заставить массового зрителя пойти в кино они не смогут.

Отечественная комедия КРАСОТКА В УДАРЕ (SPPR) попробует побороться за первое место чарта, однако, лидер прошлой недели НЕИСТОВЫЙ (VLG) хоть звезд с неба и не хватал, но вполне сможет составить конкуренцию фильму с Юлией Александровой в главной роли, благо рассчитаны релизы на разную целевую аудиторию. Предположим, что лидером все-таки станет новинка с результатом около 7,5 млн рублей.

Интересно, как в нынешних условиях поведет себя повторный релиз хита 2010 года НАЧАЛО. ПЕРЕВЫПУСК (CAO). Думается, что в отсутствии блокбастеров, фантастический фильм Кристофера Нолана вполне может претендовать на 3-4 млн за уикенд и занять место в первой пятерке.

Остальные новинки выглядет еще скромнее. Так, фантастический триллер МОЙ СОЗДАТЕЛЬ (CPF), криминальная комедия КИЛЛЕР ПО ВЫЗОВУ (EXP) и боевик ФОРПОСТ (MG) должны собрать за уикенд от 1 млн рублей до 2 млн рублей.

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