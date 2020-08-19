Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 августа

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ГРЕНЛАНДИЯ
|MG
|600
|14 000 000
|191 152
|23 333
|-
|2
|ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ
|PVZGL
|600
|12 000 000
|163 845
|20 000
|-
|3
|АГЕНТ ЕВА
|VLG
|500
|7 500 000
|102 403
|15 000
|-
|4
|КРАСОТКА В УДАРЕ
|SPPR
|500
|7 000 000
|95 576
|14 000
|-28
|5
|НЕИСТОВЫЙ
|VLG
|500
|4 200 000
|57 346
|8 400
|-32
|6
|ДУМАЙ КАК СОБАКА
|MG
|400
|4 000 000
|54 615
|10 000
|-19
|7
|НАЧАЛО. ПЕРЕВЫПУСК
|CAO
|300
|3 500 000
|47 788
|11 667
|-27
|8
|ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ
|MG
|300
|3 300 000
|45 057
|11 000
|-25
|9
|ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ
|MGS
|500
|3 000 000
|40 961
|6 000
|-
|10
|АССИСТЕНТ ЗВЕЗДЫ
|UPI
|500
|2 600 000
|35 500
|5 200
|-
|61 100 000
|834 244
Новый августовский уикенд порадует нас серьезными новинками, которые полностью должны занять пьедестал. За золото поборются сразу два проекта: фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ (MG) и продолжение корейского зомби-хоррора ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (PVZGL). В пользу первого говорит участие голливудских звезд Джерарда Батлера и Морены Бакарин, а в пользу второго ставшая культовой первая часть франшизы и формат IMAX, который должен будет привлечь публику соскучившуюся по зрелищному кино. Скорее всего, более привычный для российского зрителя жанр и подход должен будет привлечь больше публики, но учитывая то, что сейчас случайного зрителя в кинотеатрах немного, разрыв между новинками должен быть минимальный. Предположим, что им покорится 14 и 12 млн рублей соответственно.
Еще одна новинка шпионский триллер с Джессикой Честейн в главной роли АГЕНТ ЕВА (VLG) должна будет взять бронзу чарта этого уикенда с результатом около 7,5 млн рублей. В спину ей будет дышать лидер прошлой недели КРАСОТКА В УДАРЕ (SPPR), и даже возможно, что и обойдет на повороте.
Замкнут десятку лучших также два свежих релиза - ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ (MGS) и АССИСТЕНТ ЗВЕЗДЫ (UPI). Помимо схожего названия оба проекта еще роднит и жанр - мелодрама. Но все же рискнет сделать ставку, что отечественный релиз немного, но опередит голливудский проект.
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