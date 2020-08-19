Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 августа


«Гренландия» и «Поезд в Пусан 2: Полуостров» поспорят за первое место

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ГРЕНЛАНДИЯ MG 600 14 000 000 191 152 23 333 -
2 ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ PVZGL 600 12 000 000 163 845 20 000 -
3 АГЕНТ ЕВА VLG 500 7 500 000 102 403 15 000 -
4 КРАСОТКА В УДАРЕ SPPR 500 7 000 000 95 576 14 000 -28
5 НЕИСТОВЫЙ VLG 500 4 200 000 57 346 8 400 -32
6 ДУМАЙ КАК СОБАКА MG 400 4 000 000 54 615 10 000 -19
7 НАЧАЛО. ПЕРЕВЫПУСК CAO 300 3 500 000 47 788 11 667 -27
8 ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ MG 300 3 300 000 45 057 11 000 -25
9 ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ MGS 500 3 000 000 40 961 6 000 -
10 АССИСТЕНТ ЗВЕЗДЫ UPI 500 2 600 000 35 500 5 200 -
  61 100 000 834 244  

Новый августовский уикенд порадует нас серьезными новинками, которые полностью должны занять пьедестал. За золото поборются сразу два проекта: фильм-катастрофа  ГРЕНЛАНДИЯ (MG) и продолжение корейского зомби-хоррора ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (PVZGL). В пользу первого говорит участие голливудских звезд Джерарда Батлера и Морены Бакарин, а в пользу второго ставшая культовой первая часть франшизы и формат IMAX, который должен будет привлечь публику соскучившуюся по зрелищному кино. Скорее всего, более привычный для российского зрителя жанр и подход должен будет привлечь больше публики, но учитывая то, что сейчас случайного зрителя в кинотеатрах немного, разрыв между новинками должен быть минимальный. Предположим, что им покорится 14 и 12 млн рублей соответственно.

Еще одна новинка шпионский триллер с Джессикой Честейн в главной роли АГЕНТ ЕВА (VLG) должна будет взять бронзу чарта этого уикенда с результатом около 7,5 млн рублей. В спину ей будет дышать лидер прошлой недели КРАСОТКА В УДАРЕ (SPPR), и даже возможно, что и обойдет на повороте.

Замкнут десятку лучших также два свежих релиза -  ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ (MGS) и АССИСТЕНТ ЗВЕЗДЫ (UPI). Помимо схожего названия оба проекта еще роднит и жанр - мелодрама. Но все же рискнет сделать ставку, что отечественный релиз немного, но опередит голливудский проект.
 

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 13 – 16 августа

19.08.2020 Автор: БК

Сборы

13—16.08
КРАСОТКА В УДАРЕ
SPPR
9 822 848
551
9 822 848
НЕИСТОВЫЙ
VLG
6 256 556
388
21 386 776
ДУМАЙ КАК СОБАКА
MG
4 968 234
360
4 968 234
НАЧАЛО. ПЕРЕВЫПУСК
CAO
4 842 080
243
4 842 080
ПОБЕГ ИЗ ПРЕТОРИИ
MG
4 402 824
176
26 783 036
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