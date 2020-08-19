Прогноз кассовых сборов России на уикенде 20–23 августа

Новый августовский уикенд порадует нас серьезными новинками, которые полностью должны занять пьедестал. За золото поборются сразу два проекта: фильм-катастрофа ГРЕНЛАНДИЯ (MG) и продолжение корейского зомби-хоррора ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ (PVZGL). В пользу первого говорит участие голливудских звезд Джерарда Батлера и Морены Бакарин, а в пользу второго ставшая культовой первая часть франшизы и формат IMAX, который должен будет привлечь публику соскучившуюся по зрелищному кино. Скорее всего, более привычный для российского зрителя жанр и подход должен будет привлечь больше публики, но учитывая то, что сейчас случайного зрителя в кинотеатрах немного, разрыв между новинками должен быть минимальный. Предположим, что им покорится 14 и 12 млн рублей соответственно.



Еще одна новинка шпионский триллер с Джессикой Честейн в главной роли АГЕНТ ЕВА (VLG) должна будет взять бронзу чарта этого уикенда с результатом около 7,5 млн рублей. В спину ей будет дышать лидер прошлой недели КРАСОТКА В УДАРЕ (SPPR), и даже возможно, что и обойдет на повороте.



Замкнут десятку лучших также два свежих релиза - ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ (MGS) и АССИСТЕНТ ЗВЕЗДЫ (UPI). Помимо схожего названия оба проекта еще роднит и жанр - мелодрама. Но все же рискнет сделать ставку, что отечественный релиз немного, но опередит голливудский проект.



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