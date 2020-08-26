Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 августа

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ
|NKI
|700
|80 000 000
|1 092 448
|114 286
|-
|2
|ГРЕНЛАНДИЯ
|MG
|500
|20 000 000
|273 112
|40 000
|-34
|3
|ТЕСЛА
|MG
|400
|8 000 000
|109 245
|20 000
|-
|4
|ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ
|PVZGL
|300
|4 000 000
|54 622
|13 333
|-57
|5
|АГЕНТ ЕВА
|VLG
|400
|3 000 000
|40 967
|7 500
|-62
|6
|БИЛЛ И ТЕД
|PRD
|300
|3 000 000
|40 967
|10 000
|-
|7
|ФЕИ. ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ
|NKI
|300
|2 700 000
|36 870
|9 000
|-42
|8
|НЕ ВХОДИ
|PIFD
|200
|1 800 000
|24 580
|9 000
|-
|9
|КУРИНЫЙ ЗАБЕГ
|TNL
|300
|1 600 000
|21 849
|5 333
|-52
|10
|КРАСОТКА В УДАРЕ
|SPPR
|400
|1 500 000
|20 483
|3 750
|-61
|125 600 000
|1 715 144
Отечественный фантастический проект ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ (NK) судя по всему не просто выиграет уикенд, но и станет самым кассовым проектом августа. Понятно, что в абсолютных цифрах его сборы вряд ли кого-то поразят, однако, в сложившихся обстоятельствах старт в районе 80 млн рублей кажется вполне успешным результатом.
Учитывая масштаб конкурента, остальные новинки могут претендовать на куда более скромные результаты. Так, биографическая драма ТЕСЛА (MG) попробует привлечь столичного зрителя и любителей артового кино, но вряд ли ему удастся на старте взять более 8 млн рублей.
Фантастическая комедия БИЛЛ И ТЕД СНОВА В ДЕЛЕ (PRD) попробует сыграть на ностальгических чувствах поклонников первых двух фильмов франшизы и активизировать для похода в кино поклонников Киану Ривза. Предположим, что релизу покорится 3 млн рублей.
Последней новинокй пробившейся в топ-10, с результатом около 1.8 млн рублей должен стать триллер НЕ ВХОДИ (PIFD).
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26.08.2020 Автор: БК