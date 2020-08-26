Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 августа


«Вратарь Галактики» уверенно возглавит чарт

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ NKI 700 80 000 000 1 092 448 114 286 -
2 ГРЕНЛАНДИЯ MG 500 20 000 000 273 112 40 000 -34
3 ТЕСЛА MG 400 8 000 000 109 245 20 000 -
4 ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ PVZGL 300 4 000 000 54 622 13 333 -57
5 АГЕНТ ЕВА VLG 400 3 000 000 40 967 7 500 -62
6 БИЛЛ И ТЕД PRD 300 3 000 000 40 967 10 000 -
7 ФЕИ. ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ NKI 300 2 700 000 36 870 9 000 -42
8 НЕ ВХОДИ PIFD 200 1 800 000 24 580 9 000 -
9 КУРИНЫЙ ЗАБЕГ TNL 300 1 600 000 21 849 5 333 -52
10 КРАСОТКА В УДАРЕ SPPR 400 1 500 000 20 483 3 750 -61
  125 600 000 1 715 144  

Отечественный фантастический проект ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ (NK) судя по всему не просто выиграет уикенд, но и станет самым кассовым проектом августа. Понятно, что в абсолютных цифрах его сборы вряд ли кого-то поразят, однако, в сложившихся обстоятельствах старт в районе 80 млн рублей кажется вполне успешным результатом.

Учитывая масштаб конкурента, остальные новинки могут претендовать на куда более скромные результаты. Так, биографическая драма ТЕСЛА (MG) попробует привлечь столичного зрителя и любителей артового кино, но вряд ли ему удастся на старте взять более 8 млн рублей. 

Фантастическая комедия БИЛЛ И ТЕД СНОВА В ДЕЛЕ (PRD) попробует сыграть на ностальгических чувствах поклонников первых двух фильмов франшизы и активизировать для похода в кино поклонников Киану Ривза. Предположим, что релизу покорится 3 млн рублей.

Последней новинокй пробившейся в топ-10, с результатом около 1.8 млн рублей должен стать триллер НЕ ВХОДИ (PIFD).  

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26.08.2020 Автор: БК

Сборы

20—23.08
ГРЕНЛАНДИЯ
MG
30 096 939
585
30 096 939
ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ
PVZGL
9 301 501
448
9 522 863
АГЕНТ ЕВА
VLG
8 050 753
464
8 050 753
ФЕИ. ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ
NKI
4 678 350
596
4 678 350
КРАСОТКА В УДАРЕ
SPPR
4 069 948
551
18 517 657
КУРИНЫЙ ЗАБЕГ
TNL
3 321 231
314
3 321 231
НАЧАЛО. ПЕРЕВЫПУСК
CAO
3 232 818
286
10 555 573
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