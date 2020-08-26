Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 августа

Отечественный фантастический проект ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ (NK) судя по всему не просто выиграет уикенд, но и станет самым кассовым проектом августа. Понятно, что в абсолютных цифрах его сборы вряд ли кого-то поразят, однако, в сложившихся обстоятельствах старт в районе 80 млн рублей кажется вполне успешным результатом.



Учитывая масштаб конкурента, остальные новинки могут претендовать на куда более скромные результаты. Так, биографическая драма ТЕСЛА (MG) попробует привлечь столичного зрителя и любителей артового кино, но вряд ли ему удастся на старте взять более 8 млн рублей.



Фантастическая комедия БИЛЛ И ТЕД СНОВА В ДЕЛЕ (PRD) попробует сыграть на ностальгических чувствах поклонников первых двух фильмов франшизы и активизировать для похода в кино поклонников Киану Ривза. Предположим, что релизу покорится 3 млн рублей.



Последней новинокй пробившейся в топ-10, с результатом около 1.8 млн рублей должен стать триллер НЕ ВХОДИ (PIFD).

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26.08.2020 Автор: БК