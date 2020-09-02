Прогноз кассовых сборов России на уикенде 03–06 сентября


«Довод» возвращает кинопрокат

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДОВОД CAO 1000 200 000 000 2 647 604 200 000 -
2 НОВЫЕ МУТАНТЫ WDS 800 50 000 000 661 901 62 500 -
3 ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ NKI 800 15 000 000 198 570 18 750 -60
4 ГРЕНЛАНДИЯ MG 600 10 000 000 132 380 16 667 -67
5 ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ PVZGL 500 3 000 000 39 714 6 000 -62
6 АГЕНТ ЕВА VLG 500 1 500 000 19 857 3 000 -71
7 НЕ ВХОДИ PIFD 500 1 200 000 15 886 2 400 -68
8 ТЕСЛА MG 400 1 000 000 13 238 2 500 -74
  281 700 000 3 729 150  

Первый уикенд сентября ознаменуется возвращением в российский прокат голливудских блокбастеров. Флагманом возрождающегося кинопроката станет фантастический триллер ДОВОД (CAO) который показывает очень высокий уровень предпродаж. Однако нужно понимать, что ограничения по заполняемости зала и большой хронометраж блокбастера, который также ограничивает количество сеансов, вряд ли позволят стартовать проекту на уровне ИНТЕРСТЕЛЛАРА, но  старт на уровне цифр еще одного проекта режиссера НАЧАЛА будет новинке вполне по зубам. Осторожно предположим, что новинке покорится цифра в 200 млн рублей.

Вторая крупная новинка недели – множество раз менявший свою дату кинокомикс НОВЫЕ МУТАНТЫ (WDS). У релиза намного более скромные предпродажи нежели у оппонента, да и уровень ожидания заметно ниже. Поэтому предположим, что проект заработает за 4 дня приблизительно 50 млн рублей.
 

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 27–30 августа

02.09.2020 Автор: БК

Сборы

27—30.08
ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ
NKI
38 483 057
957
38 483 057
ГРЕНЛАНДИЯ
MG
30 055 462
659
78 788 914
ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ
PVZGL
7 970 937
454
23 567 713
АГЕНТ ЕВА
VLG
5 356 300
482
17 663 350
ТЕСЛА
MG
3 860 340
285
3 860 340
НЕ ВХОДИ
PIFD
3 725 420
232
3 725 420
БИЛЛ И ТЕД
PRD
3 701 868
397
3 701 868
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