Прогноз кассовых сборов России на уикенде 03–06 сентября

Первый уикенд сентября ознаменуется возвращением в российский прокат голливудских блокбастеров. Флагманом возрождающегося кинопроката станет фантастический триллер ДОВОД (CAO) который показывает очень высокий уровень предпродаж. Однако нужно понимать, что ограничения по заполняемости зала и большой хронометраж блокбастера, который также ограничивает количество сеансов, вряд ли позволят стартовать проекту на уровне ИНТЕРСТЕЛЛАРА, но старт на уровне цифр еще одного проекта режиссера НАЧАЛА будет новинке вполне по зубам. Осторожно предположим, что новинке покорится цифра в 200 млн рублей.



Вторая крупная новинка недели – множество раз менявший свою дату кинокомикс НОВЫЕ МУТАНТЫ (WDS). У релиза намного более скромные предпродажи нежели у оппонента, да и уровень ожидания заметно ниже. Поэтому предположим, что проект заработает за 4 дня приблизительно 50 млн рублей.



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