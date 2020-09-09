Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 сентября

После успешного старта ДОВОД (CAO) попробует не растерять свои позиции, тем более, что в субботу наконец открываются кинотеатры в Санкт-Петербурге, что должно придать новый импульс в проект. Тем не менее, вряд ли фантастический боевик устоит перед натиском большого семейного проекта под брендом Диснея - МУЛАН (WDS). У релиза пока не очень впечатляющие предпродажи, однако, аудитория очевидно изголодалась по подобному контенту, поэтому осторожно предположим, что экранизация китайской легенды заработает за уикенд порядка 220 млн рублей.



Еще один проект имеющий отношение к азии, фильм-концерт BTS: РАЗБЕЙ ТИШИНУ. ФИЛЬМ (COOL) не боится мощной конкуренции от мейджоров. У таких проектов своя преданная аудитория, которая уже на одних только предпродажах принесла более 10 млн рублей. Поэтому, вполне вероятно, фильм сможет записать в свою копилку около 40 млн рублей за четыре дня проката. Это не рекорд для релизов связанных с популярной корейской группой, но тут всё-таки стоит учесть ограничения по заполнямости залов.



Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 3–6 сентября

09.09.2020 Автор: БК