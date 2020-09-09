Прогноз кассовых сборов России на уикенде 10–13 сентября


«Мулан» принимает эстафету у «Довода»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 МУЛАН WDS 1000 220 000 000 2 978 608 220 000 -
2 ДОВОД CAO 1000 150 000 000 2 030 869 150 000 -22
3 BTS: РАЗБЕЙ ТИШИНУ. ФИЛЬМ COOL 400 40 000 000 541 565 100 000 -
4 НОВЫЕ МУТАНТЫ WDS 700 17 000 000 230 165 24 286 -45
5 ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ NKI 900 7 000 000 94 774 7 778 -67
6 ГРЕНЛАНДИЯ MG 600 6 200 000 83 943 10 333 -56
7 КУРИНЫЙ ЗАБЕГ TNL 600 1 000 000 13 539 1 667 -55
8 ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ PVZGL 500 800 000 10 831 1 600 -70
  442 000 000 5 984 295  

После успешного старта ДОВОД (CAO) попробует не растерять свои позиции, тем более, что в субботу наконец открываются кинотеатры в Санкт-Петербурге, что должно придать новый импульс в проект. Тем не менее, вряд ли фантастический боевик устоит перед натиском большого семейного проекта под брендом Диснея - МУЛАН (WDS). У релиза пока не очень впечатляющие предпродажи, однако, аудитория очевидно изголодалась по подобному контенту, поэтому осторожно предположим, что экранизация китайской легенды заработает за уикенд порядка 220 млн рублей. 

Еще один проект имеющий отношение к азии, фильм-концерт BTS: РАЗБЕЙ ТИШИНУ. ФИЛЬМ (COOL)  не боится мощной конкуренции от мейджоров. У таких проектов своя преданная аудитория, которая уже на одних только предпродажах принесла более 10 млн рублей. Поэтому, вполне вероятно, фильм сможет записать в свою копилку около 40 млн рублей за четыре дня проката. Это не рекорд для релизов связанных с популярной корейской группой, но тут всё-таки стоит учесть ограничения по заполнямости залов.
 

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09.09.2020 Автор: БК

Сборы

03—06.09
ДОВОД
CAO
200 089 632
1217
200 089 632
НОВЫЕ МУТАНТЫ
WDS
31 756 121
851
31 756 121
ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ
NKI
21 346 901
1179
77 927 476
ГРЕНЛАНДИЯ
MG
13 936 665
594
107 083 377
ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ
PVZGL
2 703 650
270
30 314 505
КУРИНЫЙ ЗАБЕГ
TNL
2 211 689
209
11 951 511
ФЕИ. ТАЙНА СТРАНЫ ДРАКОНОВ
NKI
1 462 064
329
13 468 221
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