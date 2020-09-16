Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 сентября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|ДОВОД
|CAO
|1000
|100 000 000
|1 314 579
|100 000
|-36
|2
|ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
|VLG
|1000
|90 000 000
|1 183 121
|90 000
|-
|3
|МУЛАН
|WDS
|1000
|80 000 000
|1 051 663
|80 000
|-40
|4
|АНТЕБЕЛЛУМ
|CP
|700
|12 000 000
|157 749
|17 143
|-
|5
|НОВЫЕ МУТАНТЫ
|WDS
|500
|10 000 000
|131 458
|20 000
|-45
|6
|ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ
|NKI
|600
|8 000 000
|105 166
|13 333
|-39
|7
|ГРЕНЛАНДИЯ
|MG
|400
|7 000 000
|92 021
|17 500
|-45
|8
|КО-КО-КО!
|MG
|800
|5 000 000
|65 729
|6 250
|-
|9
|НИКОГДА, РЕДКО, ИНОГДА, ВСЕГДА
|UPI
|500
|5 000 000
|65 729
|10 000
|-
|317 000 000
|4 167 214
Главной новинкой уикенда должен стать сиквел хита 2019 года ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (VLG). У релиза обширная фан-база и хорошие предпродажи, однако вызывает опасение то, что его основная аудитория - женщины. А именно женская аудитория после карантина ходит в кино существенно реже, чем мужская. Поэтому осторожно предположим, что ДОВОД (CAO) одержит победу и в свой третий уикенд, хотя наверняка разрыв между холдовером и новинкой будет минимальный.
Социальный хоррор АНТЕБЕЛЛУМ (CP) затрагивает не слишком актуальные для нашей страны темы, поэтому ожидать от него кассовых свершений, пожалуй, все-таки не стоит. Скорее всего его касса за четыре дня проката составит около 12 млн рублей.
Драма НИКОГДА, РЕДКО, ИНОГДА, ВСЕГДА (UPI) и мультфильм КО-КО-КО! (MG) рассчитаны на более узкие зрительские сегменты, поэтому их касса вряд будет варироваться около 5 млн рублей. Однако и этот и результат скорее всего позволит обеим новинкам оказаться в десятке лучших по итогам уикенда.
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16.09.2020 Автор: БК