Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 сентября

Главной новинкой уикенда должен стать сиквел хита 2019 года ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (VLG). У релиза обширная фан-база и хорошие предпродажи, однако вызывает опасение то, что его основная аудитория - женщины. А именно женская аудитория после карантина ходит в кино существенно реже, чем мужская. Поэтому осторожно предположим, что ДОВОД (CAO) одержит победу и в свой третий уикенд, хотя наверняка разрыв между холдовером и новинкой будет минимальный.



Социальный хоррор АНТЕБЕЛЛУМ (CP) затрагивает не слишком актуальные для нашей страны темы, поэтому ожидать от него кассовых свершений, пожалуй, все-таки не стоит. Скорее всего его касса за четыре дня проката составит около 12 млн рублей.



Драма НИКОГДА, РЕДКО, ИНОГДА, ВСЕГДА (UPI) и мультфильм КО-КО-КО! (MG) рассчитаны на более узкие зрительские сегменты, поэтому их касса вряд будет варироваться около 5 млн рублей. Однако и этот и результат скорее всего позволит обеим новинкам оказаться в десятке лучших по итогам уикенда.



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16.09.2020 Автор: БК