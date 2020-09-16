Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 сентября


«После. Глава 2» попробует кинуть вызов «Доводу»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 ДОВОД CAO 1000 100 000 000 1 314 579 100 000 -36
2 ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 VLG 1000 90 000 000 1 183 121 90 000 -
3 МУЛАН WDS 1000 80 000 000 1 051 663 80 000 -40
4 АНТЕБЕЛЛУМ CP 700 12 000 000 157 749 17 143 -
5 НОВЫЕ МУТАНТЫ WDS 500 10 000 000 131 458 20 000 -45
6 ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ NKI 600 8 000 000 105 166 13 333 -39
7 ГРЕНЛАНДИЯ MG 400 7 000 000 92 021 17 500 -45
8 КО-КО-КО! MG 800 5 000 000 65 729 6 250 -
9 НИКОГДА, РЕДКО, ИНОГДА, ВСЕГДА UPI 500 5 000 000 65 729 10 000 -
  317 000 000 4 167 214  

Главной новинкой уикенда должен стать сиквел хита 2019 года ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 (VLG). У релиза обширная фан-база и хорошие предпродажи, однако вызывает опасение то, что его основная аудитория - женщины. А именно женская аудитория после карантина ходит в кино существенно реже, чем мужская. Поэтому осторожно предположим, что ДОВОД (CAO) одержит победу и в свой третий уикенд, хотя наверняка разрыв между холдовером и новинкой будет минимальный.

Социальный хоррор АНТЕБЕЛЛУМ (CP) затрагивает не слишком актуальные для нашей страны темы, поэтому ожидать от него кассовых свершений, пожалуй, все-таки не стоит. Скорее всего его касса за четыре дня проката составит около 12 млн рублей.

Драма НИКОГДА, РЕДКО, ИНОГДА, ВСЕГДА (UPI) и мультфильм КО-КО-КО! (MG) рассчитаны на более узкие зрительские сегменты, поэтому их касса вряд будет варироваться около 5 млн рублей. Однако и этот и результат скорее всего позволит обеим новинкам оказаться в десятке лучших по итогам уикенда.
 

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16.09.2020 Автор: БК

Сборы

10—13.09
ДОВОД
CAO
160 330 491
1418
433 234 790
МУЛАН
WDS
136 726 370
1282
136 726 370
BTS: РАЗБЕЙ ТИШИНУ. ФИЛЬМ
COOL
22 234 485
276
22 234 485
НОВЫЕ МУТАНТЫ
WDS
18 672 355
865
63 053 471
ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ
NKI
13 161 695
1192
95 297 877
ГРЕНЛАНДИЯ
MG
12 789 721
527
126 767 036
МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 117. ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ
MVK
2 282 565
576
3 908 066
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