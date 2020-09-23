Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 сентября


«Стрельцов» взберется на пьедестал

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СТРЕЛЬЦОВ CP 1200 160 000 000 2 135 326 133 333 -
2 ДОВОД CAO 1000 67 000 000 894 168 67 000 -43
3 БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА CRP 1000 65 000 000 867 476 65 000 -
4 ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 VLG 900 65 000 000 867 476 72 222 -55
5 МУЛАН WDS 800 50 000 000 667 289 62 500 -43
6 ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 EXP 600 14 000 000 186 841 23 333 -
7 КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ NKI 500 13 000 000 173 495 26 000 -
8 АНТЕБЕЛЛУМ CP 600 4 000 000 53 383 6 667 -67
  438 000 000 5 845 456  

Главной новинкой последнего уикенда сентября станет биографическая драма СТРЕЛЬЦОВ (CP). Несмотря на амбициозность проекта, предсказать его судьбу в текущей ситуации не так просто. У фильма отличная роспись и широкая рекламная кампания, однако не очень впечатляющие предпродажи. Осторожно предположим, что в первый уикенд ему покорятся около 160 млн рублей.

Еще одна новинка, мультфильм БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА (CPR), попробует привлечь детскую и семейную аудиторию. Предыдущая часть франшизы начинала свой прокат с 90 млн рублей, сейчас  эта цифра будет пониже, около 65 млн рублей. Однако в дальнейшем конкурентов у нее будет поменьше. 

Хоррор КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ (NK) будет работать на любителей пощекотать нервы и, скорее всего, положит в свою копилку около 12-13 млн рублей. Его основной конкурент, ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 (EXP), формально также стартует на этой неделе, однако широкое превью проекта неделю назад фактически делает данный уикенд для проекта вторым. Впрочем, превью-неделя показала себя настолько хорошо, что на этой если и стоит ожидать падение, то минимальное.

 

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Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 сентября

23.09.2020 Автор: БК

Сборы

17—20.09
ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
VLG
143 995 220
1168
143 995 220
ДОВОД
CAO
120 091 685
1489
615 821 517
МУЛАН
WDS
89 783 225
1375
268 427 637
ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32
EXP
15 658 455
426
15 658 455
АНТЕБЕЛЛУМ
CP
12 060 757
791
12 060 757
КО-КО-КО!
MG
7 723 381
794
7 723 381
ГРЕНЛАНДИЯ
MG
7 581 368
359
140 290 865
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