Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 сентября

Главной новинкой последнего уикенда сентября станет биографическая драма СТРЕЛЬЦОВ (CP). Несмотря на амбициозность проекта, предсказать его судьбу в текущей ситуации не так просто. У фильма отличная роспись и широкая рекламная кампания, однако не очень впечатляющие предпродажи. Осторожно предположим, что в первый уикенд ему покорятся около 160 млн рублей.



Еще одна новинка, мультфильм БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА (CPR), попробует привлечь детскую и семейную аудиторию. Предыдущая часть франшизы начинала свой прокат с 90 млн рублей, сейчас эта цифра будет пониже, около 65 млн рублей. Однако в дальнейшем конкурентов у нее будет поменьше.



Хоррор КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ (NK) будет работать на любителей пощекотать нервы и, скорее всего, положит в свою копилку около 12-13 млн рублей. Его основной конкурент, ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 (EXP), формально также стартует на этой неделе, однако широкое превью проекта неделю назад фактически делает данный уикенд для проекта вторым. Впрочем, превью-неделя показала себя настолько хорошо, что на этой если и стоит ожидать падение, то минимальное.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

Смотрите также:

Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17–20 сентября

23.09.2020 Автор: БК