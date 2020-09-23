Прогноз кассовых сборов России на уикенде 24–27 сентября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|СТРЕЛЬЦОВ
|CP
|1200
|160 000 000
|2 135 326
|133 333
|-
|2
|ДОВОД
|CAO
|1000
|67 000 000
|894 168
|67 000
|-43
|3
|БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА
|CRP
|1000
|65 000 000
|867 476
|65 000
|-
|4
|ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
|VLG
|900
|65 000 000
|867 476
|72 222
|-55
|5
|МУЛАН
|WDS
|800
|50 000 000
|667 289
|62 500
|-43
|6
|ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32
|EXP
|600
|14 000 000
|186 841
|23 333
|-
|7
|КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ
|NKI
|500
|13 000 000
|173 495
|26 000
|-
|8
|АНТЕБЕЛЛУМ
|CP
|600
|4 000 000
|53 383
|6 667
|-67
|438 000 000
|5 845 456
Главной новинкой последнего уикенда сентября станет биографическая драма СТРЕЛЬЦОВ (CP). Несмотря на амбициозность проекта, предсказать его судьбу в текущей ситуации не так просто. У фильма отличная роспись и широкая рекламная кампания, однако не очень впечатляющие предпродажи. Осторожно предположим, что в первый уикенд ему покорятся около 160 млн рублей.
Еще одна новинка, мультфильм БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА (CPR), попробует привлечь детскую и семейную аудиторию. Предыдущая часть франшизы начинала свой прокат с 90 млн рублей, сейчас эта цифра будет пониже, около 65 млн рублей. Однако в дальнейшем конкурентов у нее будет поменьше.
Хоррор КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ (NK) будет работать на любителей пощекотать нервы и, скорее всего, положит в свою копилку около 12-13 млн рублей. Его основной конкурент, ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 (EXP), формально также стартует на этой неделе, однако широкое превью проекта неделю назад фактически делает данный уикенд для проекта вторым. Впрочем, превью-неделя показала себя настолько хорошо, что на этой если и стоит ожидать падение, то минимальное.
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