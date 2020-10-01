Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1–4 октября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|СТРЕЛЬЦОВ
|CP
|1000
|60 000 000
|785 855
|60 000
|-46
|2
|ДОВОД
|CAO
|700
|40 000 000
|523 903
|57 143
|-39
|3
|СЕМЕЙКА БИГФУТОВ
|VLG
|900
|35 000 000
|458 415
|38 889
|-
|4
|КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ
|EXP
|1000
|20 000 000
|261 952
|20 000
|-
|5
|БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА
|CRP
|700
|16 000 000
|209 561
|22 857
|-34
|6
|МУЛАН
|WDS
|600
|15 000 000
|196 464
|25 000
|-61
|7
|ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
|VLG
|600
|13 000 000
|170 269
|21 667
|-69
|8
|ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32
|EXP
|500
|13 000 000
|170 269
|26 000
|-33
|9
|ЛОВЕЦ СНОВ
|WP
|500
|12 000 000
|157 171
|24 000
|-
|224 000 000
|2 933 857
В первый уикенд октября новых претендетов на первые две строчки отечественного бокс-офиса не появится. И СТРЕЛЬЦОВ (CP), и ДОВОД (САО) должны пережить умеренное падение и заработать порядка 60 и 40 млн рублей соответственно.
А вот лучшая из новинок, мультфильм СЕМЕЙКА БИГФУТОВ (VLG), может взять бронзу чарта. С одной стороны, в этом ему должны поспособствовать начавшиеся школьные каникулы. Но с другой, новости об увеличении заболеваемости коронавирусом в первую очередь ударят по семейному кино. Поэтому осторожно предположим, что бельгийской анимационной картине покорится рубеж в 35 млн рублей.
Еща одна достаточно амбициозная новинка КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ (EXP) должна сработать на мужскую аудиторию и фанатов Тома Харди, что позволит ей заполучить около 20 млн рублей за четыре дня работы.
Хоррор ЛОВЕЦ СНОВ (WP) показывает неплохие предпродажи, что должно вылиться примерно в 12-14 млн рублей на старте, что позволит ему попасть в итоговую десятку по прошествии недели.
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01.10.2020 Автор: БК