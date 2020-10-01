Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1–4 октября


«Стрельцов» и «Довод» не должны потерять свои позиции

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СТРЕЛЬЦОВ CP 1000 60 000 000 785 855 60 000 -46
2 ДОВОД CAO 700 40 000 000 523 903 57 143 -39
3 СЕМЕЙКА БИГФУТОВ VLG 900 35 000 000 458 415 38 889 -
4 КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ EXP 1000 20 000 000 261 952 20 000 -
5 БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА CRP 700 16 000 000 209 561 22 857 -34
6 МУЛАН WDS 600 15 000 000 196 464 25 000 -61
7 ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 VLG 600 13 000 000 170 269 21 667 -69
8 ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32 EXP 500 13 000 000 170 269 26 000 -33
9 ЛОВЕЦ СНОВ WP 500 12 000 000 157 171 24 000 -
  224 000 000 2 933 857  

В первый уикенд октября новых претендетов на первые две строчки отечественного бокс-офиса не появится. И СТРЕЛЬЦОВ (CP), и ДОВОД (САО) должны пережить умеренное падение и заработать порядка 60 и 40 млн рублей соответственно.

А вот лучшая из новинок, мультфильм СЕМЕЙКА БИГФУТОВ (VLG), может взять бронзу чарта. С одной стороны, в этом ему должны поспособствовать начавшиеся школьные каникулы. Но с другой, новости об увеличении заболеваемости коронавирусом в первую очередь ударят по семейному кино. Поэтому осторожно предположим, что бельгийской анимационной картине покорится рубеж в 35 млн рублей.

Еща одна достаточно амбициозная новинка КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ (EXP) должна сработать на мужскую аудиторию и фанатов Тома Харди, что позволит ей заполучить около 20 млн рублей за четыре дня работы. 

Хоррор ЛОВЕЦ СНОВ (WP) показывает неплохие предпродажи, что должно вылиться примерно в 12-14 млн рублей на старте, что позволит ему попасть в итоговую десятку по прошествии недели. 
 

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01.10.2020 Автор: БК

Сборы

24—27.09
СТРЕЛЬЦОВ
CP
114 895 627
1619
114 895 627
ДОВОД
CAO
66 416 922
1402
720 663 112
ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
VLG
43 117 614
1193
236 433 361
МУЛАН
WDS
39 357 775
1374
329 048 056
БЕЛКА И СТРЕЛКА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА
CRP
24 735 909
1550
24 735 909
ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32
EXP
19 602 932
576
43 103 218
КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ В МОСКВЕ
NKI
7 017 708
434
7 017 708
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