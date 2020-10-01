Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1–4 октября

В первый уикенд октября новых претендетов на первые две строчки отечественного бокс-офиса не появится. И СТРЕЛЬЦОВ (CP), и ДОВОД (САО) должны пережить умеренное падение и заработать порядка 60 и 40 млн рублей соответственно.



А вот лучшая из новинок, мультфильм СЕМЕЙКА БИГФУТОВ (VLG), может взять бронзу чарта. С одной стороны, в этом ему должны поспособствовать начавшиеся школьные каникулы. Но с другой, новости об увеличении заболеваемости коронавирусом в первую очередь ударят по семейному кино. Поэтому осторожно предположим, что бельгийской анимационной картине покорится рубеж в 35 млн рублей.



Еща одна достаточно амбициозная новинка КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ (EXP) должна сработать на мужскую аудиторию и фанатов Тома Харди, что позволит ей заполучить около 20 млн рублей за четыре дня работы.



Хоррор ЛОВЕЦ СНОВ (WP) показывает неплохие предпродажи, что должно вылиться примерно в 12-14 млн рублей на старте, что позволит ему попасть в итоговую десятку по прошествии недели.



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