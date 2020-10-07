Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 октября


«Гудбай, Америка» попробует отнять пальму первенства у «Стрельцова»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СТРЕЛЬЦОВ CP 1000 50 000 000 640 287 50 000 -33
2 ГУДБАЙ, АМЕРИКА CRP 1300 40 000 000 512 229 30 769 -
3 ДОВОД CAO 600 28 000 000 358 561 46 667 -39
4 СЕМЕЙКА БИГФУТОВ VLG 800 27 000 000 345 755 33 750 -29
5 ЧЕСТНЫЙ ВОР MG 900 25 000 000 320 143 27 778 -
6 МУЛАН WDS 500 12 000 000 153 669 24 000 -43
7 ПЕРВАЯ ВЕДЬМА EXP 500 12 000 000 153 669 24 000 -
8 ГНОМЫ В ДЕЛЕ NKI 700 10 000 000 128 057 14 286 -
9 ПОСЛЕ. ГЛАВА 2 VLG 500 10 000 000 128 057 20 000 -49
10 КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ EXP 700 9 000 000 115 252 12 857 -49
  223 000 000 2 855 679  

Во второй уикенд октября стартуют несколько амбициозных новинок, самой успешной из которых должна стать трагикомедия с Дмитрием Нагиевым в главной роли ГУДБАЙ, АМЕРИКА (CRP). Проект должен заработать не менее 40 млн рублей, но скорее всего этого ему не хватит, чтобы занять первое место чарта, которое попробует удержать СТРЕЛЬЦОВ (СР).

Боевик с Лиамом Нисоном ЧЕСТНЫЙ ВОР (MG) должен попасть в пятерку лучших релизов недели с результатом 25 млн рублей. Даже несмотря на все ограничения связанные с коронавирусом, релиз должен выступить не хуже, чем СНЕГОУБОРЩИК − предыдущий фильм прокатчика с Нисоном в главной роли.

Еще одна новинка, хоррор ПЕРВАЯ ВЕДЬМА (EXP), пока показывает не лучшие предпродажи, но именно этот релиз может опередить большое количество фильмов ужасов, скопившихся на этом уикенде. Предположим, что фильм запишет на свой счет порядка 12 млн рублей. Но в ином конкурентом окружении могло быть и лучше.

Последней новинкой, которая, вероятно, попадет в десятку лучших станет немецкий мультфильм ГНОМЫ В ДЕЛЕ (NKI). Школьные каникулы в самом разгаре, что должно сыграть в плюс проекту. За четыре дня он может освоить до 10 млн рублей

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07.10.2020 Автор: БК

Сборы

01—04.10
СТРЕЛЬЦОВ
CP
76 423 324
1650
227 193 032
ДОВОД
CAO
47 061 182
1201
792 339 836
СЕМЕЙКА БИГФУТОВ
VLG
39 174 253
1316
39 174 253
МУЛАН
WDS
21 244 994
834
359 924 323
ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
VLG
20 179 512
992
281 025 308
КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ
EXP
17 785 936
648
17 785 936
ЗАКЛЯТЬЕ. ДОМ 32
EXP
12 464 825
525
64 176 715
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