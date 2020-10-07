Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 октября

Во второй уикенд октября стартуют несколько амбициозных новинок, самой успешной из которых должна стать трагикомедия с Дмитрием Нагиевым в главной роли ГУДБАЙ, АМЕРИКА (CRP). Проект должен заработать не менее 40 млн рублей, но скорее всего этого ему не хватит, чтобы занять первое место чарта, которое попробует удержать СТРЕЛЬЦОВ (СР).

Боевик с Лиамом Нисоном ЧЕСТНЫЙ ВОР (MG) должен попасть в пятерку лучших релизов недели с результатом 25 млн рублей. Даже несмотря на все ограничения связанные с коронавирусом, релиз должен выступить не хуже, чем СНЕГОУБОРЩИК − предыдущий фильм прокатчика с Нисоном в главной роли.

Еще одна новинка, хоррор ПЕРВАЯ ВЕДЬМА (EXP), пока показывает не лучшие предпродажи, но именно этот релиз может опередить большое количество фильмов ужасов, скопившихся на этом уикенде. Предположим, что фильм запишет на свой счет порядка 12 млн рублей. Но в ином конкурентом окружении могло быть и лучше.

Последней новинкой, которая, вероятно, попадет в десятку лучших станет немецкий мультфильм ГНОМЫ В ДЕЛЕ (NKI). Школьные каникулы в самом разгаре, что должно сыграть в плюс проекту. За четыре дня он может освоить до 10 млн рублей

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