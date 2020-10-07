Прогноз кассовых сборов России на уикенде 8–11 октября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|СТРЕЛЬЦОВ
|CP
|1000
|50 000 000
|640 287
|50 000
|-33
|2
|ГУДБАЙ, АМЕРИКА
|CRP
|1300
|40 000 000
|512 229
|30 769
|-
|3
|ДОВОД
|CAO
|600
|28 000 000
|358 561
|46 667
|-39
|4
|СЕМЕЙКА БИГФУТОВ
|VLG
|800
|27 000 000
|345 755
|33 750
|-29
|5
|ЧЕСТНЫЙ ВОР
|MG
|900
|25 000 000
|320 143
|27 778
|-
|6
|МУЛАН
|WDS
|500
|12 000 000
|153 669
|24 000
|-43
|7
|ПЕРВАЯ ВЕДЬМА
|EXP
|500
|12 000 000
|153 669
|24 000
|-
|8
|ГНОМЫ В ДЕЛЕ
|NKI
|700
|10 000 000
|128 057
|14 286
|-
|9
|ПОСЛЕ. ГЛАВА 2
|VLG
|500
|10 000 000
|128 057
|20 000
|-49
|10
|КАПОНЕ. ЛИЦО СО ШРАМОМ
|EXP
|700
|9 000 000
|115 252
|12 857
|-49
|223 000 000
|2 855 679
Во второй уикенд октября стартуют несколько амбициозных новинок, самой успешной из которых должна стать трагикомедия с Дмитрием Нагиевым в главной роли ГУДБАЙ, АМЕРИКА (CRP). Проект должен заработать не менее 40 млн рублей, но скорее всего этого ему не хватит, чтобы занять первое место чарта, которое попробует удержать СТРЕЛЬЦОВ (СР).
Боевик с Лиамом Нисоном ЧЕСТНЫЙ ВОР (MG) должен попасть в пятерку лучших релизов недели с результатом 25 млн рублей. Даже несмотря на все ограничения связанные с коронавирусом, релиз должен выступить не хуже, чем СНЕГОУБОРЩИК − предыдущий фильм прокатчика с Нисоном в главной роли.
Еще одна новинка, хоррор ПЕРВАЯ ВЕДЬМА (EXP), пока показывает не лучшие предпродажи, но именно этот релиз может опередить большое количество фильмов ужасов, скопившихся на этом уикенде. Предположим, что фильм запишет на свой счет порядка 12 млн рублей. Но в ином конкурентом окружении могло быть и лучше.
Последней новинкой, которая, вероятно, попадет в десятку лучших станет немецкий мультфильм ГНОМЫ В ДЕЛЕ (NKI). Школьные каникулы в самом разгаре, что должно сыграть в плюс проекту. За четыре дня он может освоить до 10 млн рублей
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07.10.2020 Автор: БК