Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 октября

Середина октября ознаменутся некоторой стагнацией в российском кинопрокате. Ни одна из новинок скорее всего не попадет в первую пятерку, а лидерство вновь удержит СТРЕЛЬЦОВ (CP) с результатом порядка 22 млн рублей. Впрочем, скорее всего плотность всей десятки будет очень высокая и кто-нибудь сможет попробовать отобрать пальму первенства у отечественного байопика.

Боевик китайского производства АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ (MG) получил хорошую роспись, и должен привлечь мужскую аудиторию наличием Джеки Чана. Скорее всего проект заработает около 15 млн рублей, что позволит ему занять шестую строчку чарта.



А на седьмом месте должен оказаться новый фильм Петра Тодоровского ГИПНОЗ (SPPR). Российский триллер пока показывает не слишком хорошие предпродажи, но все равно должен за 4 дня проката записать на свой счет не менее 10 млн рублей.



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