Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 октября

|№
|Название
|Дист. в СНГ
|Кол-во
к/т
|Прогноз БК
|Наработка
|Падение
|руб.
|USD
|руб.
|сборов %
|1
|СТРЕЛЬЦОВ
|CP
|1000
|22 000 000
|281 726
|22 000
|-47
|2
|ГУДБАЙ, АМЕРИКА
|CRP
|1000
|20 000 000
|256 115
|20 000
|-45
|3
|ЧЕСТНЫЙ ВОР
|MG
|800
|19 000 000
|243 309
|23 750
|-40
|4
|СЕМЕЙКА БИГФУТОВ
|VLG
|1000
|18 000 000
|230 503
|18 000
|-35
|5
|ДОВОД
|CAO
|700
|18 000 000
|230 503
|25 714
|-40
|6
|АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ
|MG
|1000
|15 000 000
|192 086
|15 000
|-
|7
|ГИПНОЗ
|SPPR
|600
|10 000 000
|128 057
|16 667
|-
|8
|МУЛАН
|WDS
|600
|8 000 000
|102 446
|13 333
|-37
|130 000 000
|1 664 746
Середина октября ознаменутся некоторой стагнацией в российском кинопрокате. Ни одна из новинок скорее всего не попадет в первую пятерку, а лидерство вновь удержит СТРЕЛЬЦОВ (CP) с результатом порядка 22 млн рублей. Впрочем, скорее всего плотность всей десятки будет очень высокая и кто-нибудь сможет попробовать отобрать пальму первенства у отечественного байопика.
Боевик китайского производства АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ (MG) получил хорошую роспись, и должен привлечь мужскую аудиторию наличием Джеки Чана. Скорее всего проект заработает около 15 млн рублей, что позволит ему занять шестую строчку чарта.
А на седьмом месте должен оказаться новый фильм Петра Тодоровского ГИПНОЗ (SPPR). Российский триллер пока показывает не слишком хорошие предпродажи, но все равно должен за 4 дня проката записать на свой счет не менее 10 млн рублей.
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14.10.2020 Автор: БК