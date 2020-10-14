Прогноз кассовых сборов России на уикенде 15–18 октября


Лучшей из новинок станет «Авангард: Арктические волки»

Название Дист. в СНГ Кол-во
к/т		 Прогноз БК Наработка Падение
руб. USD руб. сборов %
1 СТРЕЛЬЦОВ CP 1000 22 000 000 281 726 22 000 -47
2 ГУДБАЙ, АМЕРИКА CRP 1000 20 000 000 256 115 20 000 -45
3 ЧЕСТНЫЙ ВОР MG 800 19 000 000 243 309 23 750 -40
4 СЕМЕЙКА БИГФУТОВ VLG 1000 18 000 000 230 503 18 000 -35
5 ДОВОД CAO 700 18 000 000 230 503 25 714 -40
6 АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ MG 1000 15 000 000 192 086 15 000 -
7 ГИПНОЗ SPPR 600 10 000 000 128 057 16 667 -
8 МУЛАН WDS 600 8 000 000 102 446 13 333 -37
  130 000 000 1 664 746  

Середина октября ознаменутся некоторой стагнацией в российском кинопрокате. Ни одна из новинок скорее всего не попадет в первую пятерку, а лидерство вновь удержит СТРЕЛЬЦОВ (CP) с результатом порядка 22 млн рублей. Впрочем, скорее всего плотность всей десятки будет очень высокая и кто-нибудь сможет попробовать отобрать пальму первенства у отечественного байопика.

Боевик китайского производства АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ (MG) получил хорошую роспись, и должен привлечь мужскую аудиторию наличием Джеки Чана. Скорее всего проект заработает около 15 млн рублей, что позволит ему занять шестую строчку чарта.

А на седьмом месте должен оказаться новый фильм Петра Тодоровского ГИПНОЗ (SPPR). Российский триллер пока показывает не слишком хорошие предпродажи, но все равно должен за 4 дня проката записать на свой счет не менее 10 млн рублей.
 

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14.10.2020 Автор: БК

Сборы

08—11.10
СТРЕЛЬЦОВ
CP
42 052 286
1578
293 958 624
ГУДБАЙ, АМЕРИКА
CRP
37 008 421
1569
37 008 421
ЧЕСТНЫЙ ВОР
MG
31 641 479
1030
31 641 479
ДОВОД
CAO
30 730 172
1102
840 618 627
СЕМЕЙКА БИГФУТОВ
VLG
28 859 963
1315
76 792 822
МУЛАН
WDS
12 820 057
546
379 488 844
ПЕРВАЯ ВЕДЬМА
EXP
9 356 377
488
9 356 377
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